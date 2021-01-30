Как добраться до Мара-деля-Платы на самолёте
В Маре-деле-Плате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mar Del Plata Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мара-деля-Платы
- Мар-Дель-Плата MDQMar Del Plata Airport
Самые дешёвые билеты в Мар-дель-Плату из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.01.2021
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|5 099
|1ч
|23.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|66 554
|28ч 15м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|69 859
|27ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мара-деля-Платы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мара-деля-Платы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Буэнос-Айрес и Панама
- 15.10.202016.11.2020
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