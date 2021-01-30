Летим в Мар-дель-Плату

Как добраться до Мара-деля-Платы на самолёте

В Маре-деле-Плате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mar Del Plata Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мара-деля-Платы

  1. Мар-Дель-Плата MDQ
    Mar Del Plata Airport

Самые дешёвые билеты в Мар-дель-Плату из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.01.2021из 🇦🇷Буэнос-Айреса5 099
23.10.2020из 🇺🇦Львова66 55428ч 15м (⇵2)
07.12.2020из 🇷🇺Москвы69 85927ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мара-деля-Платы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Буэнос-Айрес и Панама

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