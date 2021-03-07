Как добраться до Минска на самолёте
В Минске 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Minsk National Airport» вам не избежать
Список аэропортов Минска
- Минск Национальный аэропорт MSQMinsk National Airport
- Минск 1 MHPне гражданскийMinsk International 1
Самые дешёвые билеты в Минск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|3 492
|1ч 30м
|30.04.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|3 706
|1ч
|06.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 824
|35м
|20.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 047
|8ч (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|4 100
|15ч 10м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|4 232
|22ч 15м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|4 232
|24ч 25м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|4 258
|6ч 55м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|4 322
|15ч 5м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|4 410
|37ч 20м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|4 456
|8ч 25м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|4 483
|10ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 654
|1ч 15м
|15.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|4 692
|25ч 15м (⇵1)
|23.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|4 766
|18ч 50м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|4 818
|39ч 55м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|5 045
|18ч 35м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 057
|15ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|5 114
|17ч 50м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|5 127
|23ч 45м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇵🇱Люблина
|5 144
|6ч 40м (⇵1)
|12.03.2021
|из 🇷🇺Владикавказа
|5 152
|15ч 40м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|5 282
|14ч 50м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|5 350
|6ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|5 457
|18ч (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|5 540
|6ч 50м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|5 667
|1ч 15м
|22.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|5 761
|26ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|5 784
|14ч 30м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|5 837
|9ч 50м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 842
|7ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 845
|24ч 55м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|5 868
|15ч (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|5 868
|38ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|5 912
|15ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|5 920
|13ч 55м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|5 958
|14ч 5м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|5 997
|27ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|6 002
|26ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|6 021
|1ч 10м
|26.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|6 028
|8ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|6 043
|27ч 5м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇦🇲Еревана
|6 067
|8ч 25м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Пскова
|6 102
|38ч (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|6 168
|16ч 20м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇷🇺Ульяновска
|6 183
|38ч 50м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Анапы
|6 236
|46ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|6 240
|20ч (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|6 393
|10ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|6 397
|27ч (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|6 516
|31ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|6 520
|19ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|6 524
|13ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|6 604
|35ч 35м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|6 634
|21ч 15м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|6 660
|39ч 45м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|6 704
|24ч 55м (⇵2)
|18.12.2020
|из Ялты
|6 729
|19ч 25м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|6 736
|41ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|6 754
|27ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|6 778
|38ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|6 790
|30ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|6 793
|19ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|6 794
|34ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|6 799
|52ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 804
|29ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|6 810
|30ч 40м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|6 820
|16ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|6 835
|24ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|6 857
|33ч 15м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|6 903
|44ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|6 905
|35ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|6 956
|41ч (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|6 958
|18ч 30м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|6 970
|28ч 25м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|6 973
|25ч 45м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|6 985
|25ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|6 990
|42ч 50м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|6 992
|8ч 40м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇪🇸Севильи
|6 994
|26ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|7 035
|34ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|7 063
|26ч 50м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|7 077
|38ч (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|7 101
|24ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|7 103
|28ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|7 140
|29ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|7 150
|30ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|7 209
|26ч 35м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|7 216
|27ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Кургана
|7 242
|16ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 253
|14ч 5м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|7 267
|23ч 40м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇵🇱Зелёны-Гуры
|7 267
|19ч 30м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇵🇱Щецина
|7 270
|20ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|7 283
|39ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|7 292
|36ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|7 297
|18ч 20м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|7 299
|26ч 20м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|7 345
|22ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|7 359
|34ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Минска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Минска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Дубай, Киев и Стамбул
- 10.08.202119.08.2021
- 15.02.202126.02.2021
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