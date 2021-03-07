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Как добраться до Минска на самолёте

В Минске 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Minsk National Airport» вам не избежать

Список аэропортов Минска

  1. Минск Национальный аэропорт MSQ
    Minsk National Airport
  2. Минск 1 MHPне гражданский
    Minsk International 1

Самые дешёвые билеты в Минск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.03.2021из 🇷🇺Москвы3 4921ч 30м
30.04.2021из 🇷🇺Калининграда3 706
06.11.2020из 🇱🇹Вильнюса3 82435м
20.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 047 (⇵1)
06.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону4 10015ч 10м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Уфы4 23222ч 15м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Краснодара4 23224ч 25м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Сочи4 2586ч 55м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Тюмени4 32215ч 5м (⇵1)
22.12.2020из 🇷🇺Казани4 41037ч 20м (⇵1)
03.01.2021из 🇷🇺Воронежа4 4568ч 25м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Архангельска4 48310ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇵🇱Варшавы4 6541ч 15м
15.12.2020из 🇷🇺Сургута4 69225ч 15м (⇵1)
23.02.2021из 🇷🇺Перми4 76618ч 50м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Мурманска4 81839ч 55м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Волгограда5 04518ч 35м (⇵1)
26.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод5 05715ч (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇱Вроцлава5 11417ч 50м (⇵1)
17.11.2020из 🇵🇱Гданьска5 12723ч 45м (⇵1)
28.10.2020из 🇵🇱Люблина5 1446ч 40м (⇵1)
12.03.2021из 🇷🇺Владикавказа5 15215ч 40м (⇵1)
16.12.2020из 🇷🇺Нижневартовска5 28214ч 50м (⇵1)
21.10.2020из 🇵🇱Познани5 3506ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇵🇱Катовице5 45718ч (⇵1)
26.12.2020из 🇷🇺Ставрополя5 5406ч 50м (⇵1)
18.11.2020из 🇺🇦Львова5 6671ч 15м
22.12.2020из 🇸🇪Стокгольм5 76126ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇪Дублина5 78414ч 30м (⇵1)
30.11.2020из 🇦🇹Вены5 8379ч 50м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 8427ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇦Киева5 84524ч 55м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Саратова5 86815ч (⇵1)
09.12.2020из 🇷🇺Ижевска5 86838ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇬🇧Лондона5 91215ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Барселоны5 92013ч 55м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Самары5 95814ч 5м (⇵1)
29.10.2020из 🇧🇪Брюсселя5 99727ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇰Биллунн6 00226ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Харькова6 0211ч 10м
26.10.2020из 🇮🇹Милана6 0288ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇳🇴Осло6 04327ч 5м (⇵1)
11.12.2020из 🇦🇲Еревана6 0678ч 25м (⇵1)
28.12.2020из 🇷🇺Пскова6 10238ч (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Магнитогорска6 16816ч 20м (⇵1)
17.02.2021из 🇷🇺Ульяновска6 18338ч 50м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Анапы6 23646ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Болоньи6 24020ч (⇵1)
22.12.2020из 🇷🇺Чебоксар6 39310ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Берлина6 39727ч (⇵1)
15.11.2020из 🇮🇹Рима6 51631ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇪🇸Мадрида6 52019ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга6 52413ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇨🇿Праги6 60435ч 35м (⇵2)
29.12.2020из 🇫🇷Парижа6 63421ч 15м (⇵1)
28.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)6 66039ч 45м (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇸Аликанте6 70424ч 55м (⇵2)
18.12.2020из Ялты6 72919ч 25м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Омска6 73641ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇮🇹Катании6 75427ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇳🇱Эйндховена6 77838ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇹Неаполя6 79030ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇰Копенгагена6 79319ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇮🇹Палермо6 79434ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇹Альгеро6 79952ч 5м (⇵2)
10.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива6 80429ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇱🇻Риги6 81030ч 40м (⇵2)
18.11.2020из 🇪🇪Таллина6 82016ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Малаги6 83524ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Венеции6 85733ч 15м (⇵2)
16.11.2020из 🇩🇪Кёльна6 90344ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇵🇱Кракова6 90535ч (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа6 95641ч (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Астрахани6 95818ч 30м (⇵2)
21.12.2020из 🇷🇺Челябинска6 97028ч 25м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Кирова6 97325ч 45м (⇵1)
28.10.2020из 🇭🇺Будапешта6 98525ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇵🇹Лиссабона6 99042ч 50м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Красноярска6 9928ч 40м (⇵1)
13.12.2020из 🇪🇸Севильи6 99426ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇹Порту7 03534ч 40м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇦Одессы7 06326ч 50м (⇵2)
06.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне7 07738ч (⇵2)
22.11.2020из 🇸🇰Братиславы7 10124ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга7 10328ч 45м (⇵2)
25.10.2020из 🇲🇹Валлетты7 14029ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇪🇸Тенерифе7 15030ч (⇵2)
08.11.2020из 🇧🇬Софии7 20926ч 35м (⇵2)
28.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки7 21627ч (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Кургана7 24216ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Новосибирска7 25314ч 5м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Сыктывкара7 26723ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇵🇱Зелёны-Гуры7 26719ч 30м (⇵1)
25.12.2020из 🇵🇱Щецина7 27020ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Марселя7 28339ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇹Кальяри7 29236ч 40м (⇵2)
07.11.2020из 🇬🇧Манчестера7 29718ч 20м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара7 29926ч 20м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода7 34522ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇳🇱Амстердама7 35934ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Минска