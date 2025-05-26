Индивидуальная
до 4 чел.
Вкус Мендосы: винное погружение
Побывать на двух винодельнях, продегустировать вино и влюбиться в мальбек
26 мая в 10:00
27 мая в 10:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Потрясающая природа Мендосы
Забраться в горы, увидеть кондоров и сфотографироваться у края ущелья
«Мы выедем из города, чтобы полюбоваться невероятной природой, горами, парящими в ущелье кондорами»
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк «Аконкагуа» - к высочайшей вершине Южной Америки
Не просто маршрут, а история региона, рассказанная через его природу, культуру и атмосферу
«Загадочный природный памятник с интересной историей»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$300 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мендосе в категории «Природа и пейзажи»
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