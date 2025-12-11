Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
13 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по лесам Дилижана. Монастыри, водопад и озеро подарят вам незабываемые впечатления и отдых на природе
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на гору Димац из Дилижана
Отправиться на вершину и устроить там пикник
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
