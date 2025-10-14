Мои заказы

Многогранный Дилижан

Дилижан - город в горах, где история встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу 19 века и откройте для себя культурные сокровища
Дилижан - это не просто город, а целый мир, спрятанный в горах Тавуша.

Здесь вы сможете увидеть городской парк и искусственное озеро, исследовательский центр Space, а также монумент в честь 50-летия
советской власти. Прогуляйтесь по улице Шарамбеяна и ощутите дух старого Дилижана. В завершение экскурсии насладитесь чашечкой армянского кофе или чая с десертом.

Не упустите шанс узнать о молоканах и архитектуре армянских домов, а также о современных социальных проектах

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Погружение в природу и культуру
  • 🏛️ Знакомство с историей и архитектурой
  • 🎨 Посещение культурных центров
  • ☕ Традиционный армянский кофе и десерт
  • 🗣️ Общение с местными жителями
  • 📸 Фотогеничные виды и улицы
Многогранный Дилижан© Екатерина
Многогранный Дилижан© Екатерина
Многогранный Дилижан© Екатерина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Городской парк
  • Искусственное озеро
  • Space
  • Монумент 50-летию советской власти
  • Картинная галерея
  • Краеведческий музей
  • Старый Дилижан
  • Центральная площадь
  • Tumo
  • Амфитеатр
  • Памятник героям фильма «Мимино»

Описание экскурсии

  • Городской парк и искусственное озеро
  • Space — исследовательский и культурный центр Дилижана
  • Модернистский монумент 50-летию со дня установления советской власти
  • Картинная галерея и краеведческий музей (внешний осмотр)
  • Старый Дилижан (улица Шарамбеяна) — реконструированная и самая фотогеничная улочка города с резными деревянными балкончиками
  • Центральная площадь с советской градостроительной концепцией и национальными элементами
  • Tumo — образовательный центр
  • А также амфитеатр, памятник героям фильма «Мимино» и видовые площадки на горные хребты

Завершим экскурсию мы в уютном кафе, где выпьем чашечку армянского кофе или традиционного чая с десертом (входит в стоимость).

Вы узнаете:

  • Кто такие молокане, почему они селились в Дилижане и окрестностях и чем занимались
  • В чём особенность архитектуры традиционных армянских домов
  • Где в 19 веке собирался свет армянского общества
  • Каким было советское прошлое Дилижана
  • Как в городе оказался амфитеатр
  • Где находилась русская православная церковь
  • Какие социальные проекты реализуются в Дилижане сейчас

А ещё Дилижан — это люди, простые и радушные. В ходе прогулки вам удастся пообщаться с некоторыми из них.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам всех возрастов и не требует специальный физической подготовки. Но учитывайте, пожалуйста, горный рельеф города и наличие ступенек на маршруте
  • В стоимость входит армянский кофе или чай
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Условия уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кафе №2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Дилижане
Провели экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Катерина. Путешествия — это неотъемлемая часть моей жизни, без которой я плохо себя представляю. Люблю общаться с местными жителями, заглядывать в подворотни, глубоко копать какую-то интересную для меня
тему, искать связи и проводить параллели. Люблю, чтобы в экскурсиях и путешествиях были аутентичные места, социальные проекты, встреча с людьми и рассказы о них. Больше 15 лет работала гидом в Москве, составляла маршруты путешествий для моих иностранных гостей по всей России. Последние 2 года живу в Армении. Буду рада поделиться с вами своими наблюдениями о гостеприимном и стойком народе, рассказать о трагической истории, древней и самобытной культуре, разделить любовь к невероятной природе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
Анастасия
14 окт 2025
Спасибо Екатерине за увлекательную прогулку по Дилижану. Несмотря на жару и нашу усталость, Екатерина нашла темп и подход, комфортный всем членам группы. Отдельная благодарность за вариативность и возможность отклоняться от плана экскурсии в более интересующие нас темы
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за обратную связь.
Я всегда интересуюсь у гостей перед началом экскурсии, где уже были в Армении, какой бэкграунд. Это помогает расставить нужные акценты, подсветить то, что может быть более интересным, по возможности немного изменить маршрут. Спасибо, что отметили это.
В
Валентина
21 сен 2025
Очень увлекательная и хорошо продуманная экскурсия, достаточно расслабленная и познавательная. Экскурсовод увлечена своим делом, приятный человек и хороший рассказчик.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Валентина,
Благодарю за отзыв. Мы стараемся подстроить экскурсию под темп, интерес и увлечения наших гостей. Очень хочется, чтобы Дилижан стал местом, куда бы хотелось вернуться.
Е
Екатерина
31 авг 2025
Нам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знании армянского народа и просто очень-очень легкий, заботливый и комфортный человек!
Всем тем, кто хочет увлекательного, познавательного и ощутить Дилижан кожей Вам к Жене!
P.S. Женечка огромное спасибо за два чудных дня, в которые Вы нам показали иной Дилижан!
До новых встреч и новых маршрутов!
Нам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знании армянского народа и просто очень-очень легкий, заботливый и комфортный человек!
Всем тем, кто хочет увлекательного, познавательного и ощутить Дилижан кожей Вам к Жене!
P.S. Женечка огромное спасибо за два чудных дня, в которые Вы нам показали иной Дилижан!
До новых встреч и новых маршрутов!
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такой добрый и вдохновляющий отзыв! Я очень рад, что экскурсия оставила у вас положительные впечатления, а
маршрут, по которому мы прошли, оказался для вас интересным и насыщенным. Для меня важно не просто провести гостей по улицам Дилижана, а открыть для них его душу — показать, что это не только курортный город, но и место с богатой историей, удивительной архитектурой, многовековыми традициями и гостеприимными жителями. Я всегда стараюсь, чтобы каждый человек увидел в Дилижане что-то своё: кто-то восхищается природой и тишиной, кто-то — ремёслами и мастерскими, кто-то находит вдохновение в культурном наследии и в рассказах о людях, живших и творивших здесь. Именно эта многогранность делает Дилижан по-настоящему уникальным и неповторимым.

А
Александр
27 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Гид Евгений вел экскурсию увлеченно, энергично. Видно было, что он и сам влюблен в город! Заранее обговорили правила - мы любим быстро ходить и не задерживаться надолго на одном месте! Евгений сразу уловил наш настрой, и все прошло прекрасно! Отдельной фишкой стало посещение винной дегустации! Сделали Сабраж! Все было супер! Большое спасибо!
Прекрасная экскурсия. Гид Евгений вел экскурсию увлеченно, энергично. Видно было, что он и сам влюблен вПрекрасная экскурсия. Гид Евгений вел экскурсию увлеченно, энергично. Видно было, что он и сам влюблен в
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарю вас за этот отзыв! Для меня было особо ценно встретить гостей, с которыми быстро нашли общий язык и единое
настроение. Пешеходные экскурсии часто ограничены временем и рамками маршрута, но я очень рад, что в нашем случае удалось превратить эти несколько часов в насыщенное и полноценное путешествие. Мы успели пройтись по самым характерным и живописным уголкам Дилижана, увидеть город с разных сторон, заглянуть в необычные места и познакомиться с его историей не только через рассказы, но и через живые впечатления.
Я стараюсь, чтобы каждая экскурсия была больше, чем просто прогулка по улицам: важно, чтобы гости почувствовали дыхание города, его ритм и характер. Было приятно наблюдать, как вы с интересом включались в интерактивные элементы программы, участвовали в жизни города, а винная дегустация стала прекрасным завершением маршрута — настоящим бонусом, который добавил особую атмосферу и позволил по-новому взглянуть на культурные традиции региона.
Самое главное для меня — это ваши эмоции и впечатления. Когда гости уходят вдохновлённые, с улыбками и ощущением, что прикоснулись к чему-то настоящему и искреннему, — это для меня и есть лучшая награда. Ведь именно так раскрывается Дилижан: не только через архитектуру и достопримечательности, но и через настроение, которое остаётся у тех, кто его открывает.

А
Анжелика
12 авг 2025
Благодарим Евгения за чудесную экскурсию по Дилижану! Подача материала была живой и увлекательной, а пеший маршрут — удобно организован и продуман до мелочей. Узнали немало интересных фактов не только о богатой истории города, но и о его современной жизни. Гид с удовольствием отвечал на все вопросы, создавая дружелюбную атмосферу. Определённо рекомендую всем, кто планирует посетить Дилижан!
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Анжелика, огромное спасибо за такие добрые слова! Мне очень приятно, что маршрут пришёлся вам по душе. Мы действительно долго постарались
продумать каждую деталь тура, чтобы он получился гармоничным и увлекательным, как настоящее путешествие. Дилижан — город, который умеет удивлять, и я рад, что у Вас получилось прочувствовать его атмосферу, увидеть его скрытые уголки и ближе познакомиться с тем, чем он живёт сегодня. Буду с радостью ждать вашего возвращения — приезжайте снова в гостеприимную Армению!

Evgeniya
Evgeniya
22 июл 2025
Спасибо за экскурсию! Было очень интересно и, действительно, некоторые районы спрятаны и самостоятельно как-будто в эту сторону и не пойдешь)) нас было 6 человек, всем понравилось!
Спасибо за экскурсию! Было очень интересно и, действительно, некоторые районы спрятаны и самостоятельно как-будто в эту сторону и не пойдешь)) нас было 6 человек, всем понравилось!
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Евгения, благодарю вас за этот отзыв! Был рад стать проводником в мир Дилижана. Даже в большой группе мне всегда хочется
заинтересовать каждого и показать город с разных сторон. В Дилижане действительно есть свои тайны, многое спрятано от взглядов путешественников, и задача гида — показать эти места, рассказать о городе и сделать маршрут увлекательным. Особенно приятно видеть, что экскурсия оставила у вас яркие впечатления и подарила новые открытия. Благодарю вас!

Е
Елена
5 мая 2025
Были 27 апреля у Екатерины на экскурсии по Дилижану. С этого города мы начали свое знакомство с Арменией.
Екатерина очень приветливая, располагающая, видно, что человек интересуется и любит то место, что
показывает гостям.
Городок хоть и не большой, но мы с большим интересом слушали рассказы о нем, рассматривали детали, задавали вопросы, на которые Екатерина всегда отвечала, посетили очень интересный арт-центр в Дилижане.
Спасибо за отличную прогулку и вкусный кофе!

Были 27 апреля у Екатерины на экскурсии по Дилижану. С этого города мы начали свое знакомство с Арменией.
Екатерина очень приветливая, располагающая, видно, что человек интересуется и любит то место, что показывает гостям.
Городок хоть и не большой, но мы с большим интересом слушали рассказы о нем, рассматривали детали, задавали вопросы, на которые Екатерина всегда отвечала, посетили очень интересный арт-центр в Дилижане.
Спасибо за отличную прогулку и вкусный кофе!
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Елена, благодарю за отзыв! Была Рада показать вам интересные локации!

