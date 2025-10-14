Дилижан - это не просто город, а целый мир, спрятанный в горах Тавуша.
Здесь вы сможете увидеть городской парк и искусственное озеро, исследовательский центр Space, а также монумент в честь 50-летия
Здесь вы сможете увидеть городской парк и искусственное озеро, исследовательский центр Space, а также монумент в честь 50-летия
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Погружение в природу и культуру
- 🏛️ Знакомство с историей и архитектурой
- 🎨 Посещение культурных центров
- ☕ Традиционный армянский кофе и десерт
- 🗣️ Общение с местными жителями
- 📸 Фотогеничные виды и улицы
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Городской парк
- Искусственное озеро
- Space
- Монумент 50-летию советской власти
- Картинная галерея
- Краеведческий музей
- Старый Дилижан
- Центральная площадь
- Tumo
- Амфитеатр
- Памятник героям фильма «Мимино»
Описание экскурсии
- Городской парк и искусственное озеро
- Space — исследовательский и культурный центр Дилижана
- Модернистский монумент 50-летию со дня установления советской власти
- Картинная галерея и краеведческий музей (внешний осмотр)
- Старый Дилижан (улица Шарамбеяна) — реконструированная и самая фотогеничная улочка города с резными деревянными балкончиками
- Центральная площадь с советской градостроительной концепцией и национальными элементами
- Tumo — образовательный центр
- А также амфитеатр, памятник героям фильма «Мимино» и видовые площадки на горные хребты
Завершим экскурсию мы в уютном кафе, где выпьем чашечку армянского кофе или традиционного чая с десертом (входит в стоимость).
Вы узнаете:
- Кто такие молокане, почему они селились в Дилижане и окрестностях и чем занимались
- В чём особенность архитектуры традиционных армянских домов
- Где в 19 веке собирался свет армянского общества
- Каким было советское прошлое Дилижана
- Как в городе оказался амфитеатр
- Где находилась русская православная церковь
- Какие социальные проекты реализуются в Дилижане сейчас
А ещё Дилижан — это люди, простые и радушные. В ходе прогулки вам удастся пообщаться с некоторыми из них.
Организационные детали
- Программа подходит участникам всех возрастов и не требует специальный физической подготовки. Но учитывайте, пожалуйста, горный рельеф города и наличие ступенек на маршруте
- В стоимость входит армянский кофе или чай
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Условия уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафе №2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Дилижане
Провели экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Катерина. Путешествия — это неотъемлемая часть моей жизни, без которой я плохо себя представляю. Люблю общаться с местными жителями, заглядывать в подворотни, глубоко копать какую-то интересную для меняЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
14 окт 2025
Спасибо Екатерине за увлекательную прогулку по Дилижану. Несмотря на жару и нашу усталость, Екатерина нашла темп и подход, комфортный всем членам группы. Отдельная благодарность за вариативность и возможность отклоняться от плана экскурсии в более интересующие нас темы
Екатерина
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за обратную связь.
Я всегда интересуюсь у гостей перед началом экскурсии, где уже были в Армении, какой бэкграунд. Это помогает расставить нужные акценты, подсветить то, что может быть более интересным, по возможности немного изменить маршрут. Спасибо, что отметили это.
Я всегда интересуюсь у гостей перед началом экскурсии, где уже были в Армении, какой бэкграунд. Это помогает расставить нужные акценты, подсветить то, что может быть более интересным, по возможности немного изменить маршрут. Спасибо, что отметили это.
В
Валентина
21 сен 2025
Очень увлекательная и хорошо продуманная экскурсия, достаточно расслабленная и познавательная. Экскурсовод увлечена своим делом, приятный человек и хороший рассказчик.
Екатерина
Ответ организатора:
Валентина,
Благодарю за отзыв. Мы стараемся подстроить экскурсию под темп, интерес и увлечения наших гостей. Очень хочется, чтобы Дилижан стал местом, куда бы хотелось вернуться.
Благодарю за отзыв. Мы стараемся подстроить экскурсию под темп, интерес и увлечения наших гостей. Очень хочется, чтобы Дилижан стал местом, куда бы хотелось вернуться.
Е
Екатерина
31 авг 2025
Нам очень повезло с Женей. Это гид мечты: интеллектуальный, подкованный в истории, в обычаях, в знании армянского народа и просто очень-очень легкий, заботливый и комфортный человек!
Всем тем, кто хочет увлекательного, познавательного и ощутить Дилижан кожей Вам к Жене!
P.S. Женечка огромное спасибо за два чудных дня, в которые Вы нам показали иной Дилижан!
До новых встреч и новых маршрутов!
Всем тем, кто хочет увлекательного, познавательного и ощутить Дилижан кожей Вам к Жене!
P.S. Женечка огромное спасибо за два чудных дня, в которые Вы нам показали иной Дилижан!
До новых встреч и новых маршрутов!
Екатерина
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такой добрый и вдохновляющий отзыв! Я очень рад, что экскурсия оставила у вас положительные впечатления, а
А
Александр
27 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Гид Евгений вел экскурсию увлеченно, энергично. Видно было, что он и сам влюблен в город! Заранее обговорили правила - мы любим быстро ходить и не задерживаться надолго на одном месте! Евгений сразу уловил наш настрой, и все прошло прекрасно! Отдельной фишкой стало посещение винной дегустации! Сделали Сабраж! Все было супер! Большое спасибо!
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарю вас за этот отзыв! Для меня было особо ценно встретить гостей, с которыми быстро нашли общий язык и единое
А
Анжелика
12 авг 2025
Благодарим Евгения за чудесную экскурсию по Дилижану! Подача материала была живой и увлекательной, а пеший маршрут — удобно организован и продуман до мелочей. Узнали немало интересных фактов не только о богатой истории города, но и о его современной жизни. Гид с удовольствием отвечал на все вопросы, создавая дружелюбную атмосферу. Определённо рекомендую всем, кто планирует посетить Дилижан!
Екатерина
Ответ организатора:
Анжелика, огромное спасибо за такие добрые слова! Мне очень приятно, что маршрут пришёлся вам по душе. Мы действительно долго постарались
Evgeniya
22 июл 2025
Спасибо за экскурсию! Было очень интересно и, действительно, некоторые районы спрятаны и самостоятельно как-будто в эту сторону и не пойдешь)) нас было 6 человек, всем понравилось!
Екатерина
Ответ организатора:
Евгения, благодарю вас за этот отзыв! Был рад стать проводником в мир Дилижана. Даже в большой группе мне всегда хочется
Е
Елена
5 мая 2025
Были 27 апреля у Екатерины на экскурсии по Дилижану. С этого города мы начали свое знакомство с Арменией.
Екатерина очень приветливая, располагающая, видно, что человек интересуется и любит то место, что
Екатерина очень приветливая, располагающая, видно, что человек интересуется и любит то место, что
Екатерина
Ответ организатора:
Елена, благодарю за отзыв! Была Рада показать вам интересные локации!