Мы поедем на гору на подготовленных внедорожниках.
По пути сделаем остановки, чтобы насладиться яркими пейзажами и поговорить о дикой природе этих мест. Вас ждут недоступные локации, интересные факты о традициях, а также угощение на вершине горы Димац.
По пути сделаем остановки, чтобы насладиться яркими пейзажами и поговорить о дикой природе этих мест. Вас ждут недоступные локации, интересные факты о традициях, а также угощение на вершине горы Димац.
Описание экскурсии
Поездка на УАЗе
Собираемся в путь и поднимаемся к вершине. Полюбуемся красивыми лугами и дикими лошадями, а в сезон заметим водопад Шахот
Живописная дорога
Вы увидите водопад Шахот, услышите истории о дикой природе, лошадях и орлах. Гид расскажет о Дилижане, местных обычаях и монастыре Агарцин.
Вершина горы Димац (2367 м)
Наверху устроим небольшой пикник, вас ждёт угощение — горный чай с чабрецом у костра и армянская гата. Обратный путь пролегает через ущелье рядом с монастырём Агарцин.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике УАЗ, мы не будем перемещаться пешком. Предупредите, если вам нужно детское кресло
- Возьмите с собой тёплую одежду и дождевик
- Не рекомендуем поездку путешественникам старше 70 лет
- С вами будет гид-водитель (или гид и водитель) из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниел — Организатор в Дилижане
Наша туристическая компания организует активный отдых в Тавушском регионе, в городе Дилижан. С нами вы получите незабываемые эмоции и новый опыт!
Входит в следующие категории Дилижана
Похожие экскурсии из Дилижана
Индивидуальная
до 4 чел.
Многогранный Дилижан
Обзорная экскурсия с глубоким погружением в историю
Начало: У кафе №2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Отправьтесь в незабываемое путешествие по лесам Дилижана. Монастыри, водопад и озеро подарят вам незабываемые впечатления и отдых на природе
Начало: У вашего отеля в Дилижане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Отправьтесь в путешествие по Дилижану, где природа и история сливаются в одном маршруте. Вас ждут олени, озеро Парз и монастырь Гошаванк
Завтра в 10:00
24 дек в 10:00
€180 за всё до 5 чел.