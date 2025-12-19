Мы поедем на гору на подготовленных внедорожниках. По пути сделаем остановки, чтобы насладиться яркими пейзажами и поговорить о дикой природе этих мест. Вас ждут недоступные локации, интересные факты о традициях, а также угощение на вершине горы Димац.

Описание экскурсии

Поездка на УАЗе

Собираемся в путь и поднимаемся к вершине. Полюбуемся красивыми лугами и дикими лошадями, а в сезон заметим водопад Шахот

Живописная дорога

Вы увидите водопад Шахот, услышите истории о дикой природе, лошадях и орлах. Гид расскажет о Дилижане, местных обычаях и монастыре Агарцин.

Вершина горы Димац (2367 м)

Наверху устроим небольшой пикник, вас ждёт угощение — горный чай с чабрецом у костра и армянская гата. Обратный путь пролегает через ущелье рядом с монастырём Агарцин.

Организационные детали