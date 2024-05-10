Услышьте звуки природы и почувствуйте мощь земли! Вы отправитесь в леса, где прячутся невероятно красивые монастыри. Увидите тайный водопад и узнаете, где и как началась история законов. Отдохнёте от бурной энергии города, наслаждаясь пикником с фруктами на берегу живописного озера.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- Монастырский комплекс Агарцин в Тавушских лесах — жемчужина армянской архитектуры. Вы увидите трапезную 13 века и русскую печку царя Николая.
- Скрытый водопад. Мы подъедем к нему на вездеходе, а потом прогуляемся пешком по окрестностям, чувствуя дух леса.
- Монастырь Гошаванк. Здесь начиналась история законов. Вы узнаете, какие тайны и красоты хранит в себе этот комплекс.
- Озеро Гош в лесу. Вы отдохнёте на берегу, понаблюдаете за гладью воды и полакомитесь свежими фруктами.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, сезонные фрукты.
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Если вас больше 3 человек, за каждого последующего доплата — €85. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дилижане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Дилижане
Провели экскурсии для 1325 туристов
Я Марта, и я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед, и я знаю, что красота спасёт мир.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 мая 2024
Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!
Программа экскурсии очень насыщенная, время летит незаметно! Наш гид Арсен - настоящий профессионал, с любовью рассказывает об Армении, узнали очень много интересных фактов и легенд. Отдельное спасибо за суперкомфортабельный автомобиль Артуру.
100% рекомендую эту экскурсию!
Программа экскурсии очень насыщенная, время летит незаметно! Наш гид Арсен - настоящий профессионал, с любовью рассказывает об Армении, узнали очень много интересных фактов и легенд. Отдельное спасибо за суперкомфортабельный автомобиль Артуру.
100% рекомендую эту экскурсию!
Елена
24 ноя 2023
Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян и Армению,побывали в древних храмах и Дилижане, продегустировали отличный коньяк и отдохнули душой в красивейших местах на природе. Арсен очень грамотный и яркий гид и приятный человек, рекомендуем!
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