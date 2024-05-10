7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Погулять по Тавушским лесам, увидеть древние монастыри и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
«Услышьте звуки природы и почувствуйте мощь земли»
Завтра в 08:00
2 окт в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
«Приглашаю отправиться в дружеское путешествие по маршруту, в котором сочетаются природа, активный отдых, красивые виды и древние святыни»
6 окт в 10:00
7 окт в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Птицы Севана: бёрдвотчинг с орнитологом
Из Дилижана - в национальный парк: увидеть лазурную жемчужину Армении и понаблюдать за птицами
Начало: У места вашего пребывания
«Вы полюбуетесь удивительной природой Армянского нагорья, увидите несколько десятков видов птиц в Севанском национальном парке»
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
€285 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 мая 2024Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы! Программа экскурсии очень насыщенная, время
- ЕЕлена24 ноября 2023Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Природа и пейзажи»
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