Приглашаем исследовать уникальное наследие района Канакер-Зейтун — здесь в середине прошлого века выросли выдающиеся НИИ, созданные ведущими учёными СССР и звёздами армянского модернизма. Вы увидите, как научные изыскания нашли отражение в конструкции зданий. И узнаете, почему именно Канакерский холм стал идеальным местом для научного городка.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- Необычное по форме здание Вычислительного центра.
- Уникальную мозаику, украшающую институт Биохимии.
- Один из старейших научно-исследовательских институтов в области архитектуры и строительства.
- А также многие другие НИИ, бывшую телефонную станцию и множество рельефов и мозаик, украшающих эти здания.
Вы узнаете
- Какой стиль преобладает в архитектуре НИИ.
- Как при помощи мозаик и рельефов авторы вели диалог с окружающей средой и посетителями исследовательских центров.
- Как связаны разработки новых лекарств и протекающий через город древний канал времён государства Урарту.
- Какое отражение нашли первые электронно-вычислительные машины в архитектуре зданий.
- Какой объект можно считать братом-близнецом одного из НИИ.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Экскурсия проходит на улице. Все объекты осматриваем исключительно снаружи.
- Для вашего удобства на экскурсии будут использоваться радиогиды. Мы раздадим вам наушники, но если вам будет комфортнее в ваших собственных — возьмите их с собой (в устройствах стандартный разъём мини-джек).
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У института хирургии Микаеляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ереван — Организатор в Ереване
Образовательно-просветительский проект «Ереван глазами инженера» — это франшиза компании «Глазами инженера», филиалы которой расположены в Москве, Петербурге, Казани, Тбилиси, Батуми и Белграде. С помощью экскурсий, лекций и мастер-классов мы учим читать язык язык архитектуры, одного из самых абстрактных искусств, и привлекаем внимание к культуре и истории региона, а также вопросам сохранения наследия.Задать вопрос
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