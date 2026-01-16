34 отзыва оставили туристы

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для вечерних прогулок по Еревану. В это время город особенно красив в свете огней, а приятная атмосфера способствует комфортному отдыху.

узнать, как живет молодежь. Вы узнаете о важных исторических событиях, посетите мемориалы и монументы, а также насладитесь неповторимыми видами с смотровых площадок. Пройдитесь по Каскаду, узнайте тонкости местной жизни и научитесь торговаться, как настоящий армянин. Экскурсия подойдет тем, кто хочет глубже понять культуру Армении и ощутить дух Еревана. Пешеходный формат позволит вам насладиться городом в комфортном темпе, а ваш личный гид обеспечит максимум информации и удовольствия от прогулки

Описание экскурсии

Старина и молодость Еревана

Мой город — европейский с нотками Азии, и вечерние огни только усилят контрасты и обнажат гармонию западного и восточного, нового и старого. Вы посетите известные достопримечательности, увидев их под малоизвестным углом, в тёплых красках вечерней подсветки. Прогуляемся по знаменитому «Каскаду» и армянским дворикам, взглянем на здание Оперы с непривычных углов. Увидим здание Национального кукольного театра и узнаем, чем оно примечательно. Посмотрим на государственную детскую Библиотеку, а ещё сверху увидим одну из станций метро. А если будет желание — послушаем и веселые житейские ситуации из жизни армянской семьи за чашечкой кофе или наивкуйснейшим мороженым.

Ритм и нравы столицы

Я помогу вам «раскусить» Ереван — вникнуть в привычки и взгляды местных жителей и найти на карте города самые полезные места. Объясню, как выбирать домашнее вино и почему желание приезжего купить «чурчхелу» с рыночных прилавков обидит настоящего армянина — он сделает вид, что не понимает, о чём речь. После экскурсии вам будет легче решить, чем занять себя в следующие дни в столице и окрестностях. И конечно, в стране, через территорию которой пролегал торговый Великий шёлковый путь, грех будет не рассказать, как правильно торговаться. Я смогу отвести вас в проверенные места, где можно угоститься местными вкусностями, буду торговаться сама, вы быстро уловите суть и в любой момент повторите. Проверено не раз!

Кому подходит экскурсия

Экскурсия понравится всем, кто хочет обойти центр Еревана и узнать главное об истории и культуре Армении, сориентироваться в столице и убедиться, что город красив в любое время суток.

Организационные детали