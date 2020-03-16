34 отзыва оставили туристы

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Огни ночного Еревана

Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — памятник Матери Армении в парке Победы
  • Заказать экскурсию

€3027 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии34 отзыва
4.97
Gohar
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Gohar – Гид в Ереване
В случае древнего Еревана возраст — всего лишь цифра.

В свете вечерних огней вы заметите, что старый город 🏙️ вполне поспевает за модными веяниями, нравится молодёжи и живёт ярко и современно; но не забывает, что застал ещё золотые времена Великого шёлкового пути! Уловив ритм армянской столицы, где красиво 🤩 и днём, и ночью, вы откроете душу Еревана и оставите здесь частичку своей.

А ещё обзаведётесь набором меток на карте города — вроде «где искать армянские «сникерсы».
Огни ночного Еревана
Огни ночного Еревана

Что вас ожидает

Старина и молодость Еревана
Мой город — европейский с нотками Азии, и вечерние огни только усилят контрасты и обнажат гармонию западного и восточного, нового и старого. Вы посетите известные достопримечательности, увидев их под малоизвестным углом, в тёплых красках вечерней подсветки. У мемориала памяти ВОВ и монумента «Мать Армения» узнаете о судьбе страны, взглянете на Ереван сверху вниз с прекрасной смотровой площадки в Парке Победы и уже оттуда спуститесь в объятия ночного города. Прогуляетесь по знаменитому Каскаду и горному ущелью, взглянете на здание Оперы и огромный спортивный стадион «Раздан». А тем, у кого останется много сил, я покажу Цицернакаберд — мемориальный комплекс, посвящённый жертвам геноцида, и расскажу о печальных страницах армянской истории.

Ритм и нравы столицы
Я помогу вам «раскусить» Ереван — вникнуть в привычки и взгляды местных жителей и найти на карте города самые полезные места. Объясню, как выбирать домашнее вино и почему желание приезжего купить «чурчхелу» с рыночных прилавков обидит настоящего армянина — он сделает вид, что не понимает, о чём речь. После экскурсии вам будет легче решить, чем занять себя в следующие дни в столице и окрестностях. И конечно, в стране, через территорию которой пролегал торговый Великий шёлковый путь, грех будет не рассказать, как правильно торговаться. Я смогу отвести вас в проверенные места, где можно угоститься местными вкусностями, буду торговаться сама, вы быстро уловите суть и в любой момент повторите. Проверено не раз!

Кому подходит экскурсия

Экскурсия понравится всем, кто хочет обойти центр Еревана и узнать главное об истории и культуре Армении, сориентироваться в столице и убедиться, что город красив в любое время суток.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Минимальная протяжённость маршрута — 10 км, но я легко подстроюсь под ваш темп.

Огни ночного Еревана
Огни ночного Еревана
Огни ночного Еревана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — памятник Матери Армении в парке Победы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gohar
Gohar
Мне 27 лет, в Ереване уже 11 лет, сама гражданка России. Окончила Российский государственный университет Туризма и Сервиса, работаю в туристическом агентстве 6 лет, из которых 5 профессионально занимаюсь турами по Армении. С мая 2019 года стала мамой замечательной малышки, если я не смогу провести тур, не переживайте — время от времени туры будет проводить моя замечательная коллега и профессионал Анна. При желании можно организовать любой тур на территории Армении (на русском, английском, испанском языках и др.)
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34 отзыва оставили туристы

16 марта 2020
Благодарим Гоар за отличную экскурсию! Все было профессионально, содержательно и интересно. Маршрут довольно большой, но если останавливаться на чашечку кофе и булочку в компании очаровательного гида, то время летит незаметно. Однозначно рекомендуем!
25 февраля 2020
Было очень интересно и увлекательно! Спасибо Гоар за то, что открыла нам много интересной информации о Ереване, архитектуре, истории города и народа Армении. всем рекомендуем! В любую погоду))
15 февраля 2020
Все просто замечательно. Узнал очень много всего интересного. Советую к посещению, обязательно!
30 января 2020
Очень познавательная и красивая экскурсия!
12 января 2020
Великолепная экскурсия! Узнали много интересного не только из жизни Еревана, но и страны в целом. Материал воспринимается легко, узнали ответы на все свои вопросы. Спасибо
5 января 2020
Благодарим прекрасного гида Гоар за отличную экскурсию! Множество интересных фактов, историй, личностного общения сделали нашу экскурсию очень интересной и незабываемой. Живой общительный характер Гоар делают общение легким и приятным. Неформальное общение в кафе на пол-пути маршрута согрели нас теплом уютного заведения, кофе и виски :) Желаем Гоар дальнейшего успешного развития в бизнесе и личного семейного счастья!
4 января 2020
Прекрасный гид, профессионал и очень позитивная девушка.
3 января 2020
Несмотря на то что экскурсия началась меньше чем через час после прибытия в Ереван, с Гоар мы забыли про усталость. Девушка заразила нас своей энергией, любовью к Армении, оптимистическим отношением к жизни. Было очень интересно, почти три часа на одном дыхании. СПАСИБО!
3 января 2020
Первый вечер в Ереване пролетел как пять минут. На самом деле это более чем три часа интереснейшей прогулки. Если вы прилетаете в этот город впервые и у вас тут же выдаётся свободный вечер - не думайте, сразу звоните этой девушке. Гоар чудесный позитивный гид с огромным количеством энергии и любви к своему делу. Вообще, когда мы готовились к поездке, показалось, что все с кем мы списывались как-то чересчур и подозрительно радушны. Ты пишешь сухим языком какой-то официальный запрос, а в ответ кажется, что из телефона сейчас вылезет лично собеседник с бутылкой коньяка и обнимет тебя под звуки дудука. И это не показушество. Все местные, кого мы встретили вчера - от таксистов и охранников до самой милой Гоар - исключительно искренние и приятные люди. Ну и любители поговорить, конечно. С Гоар вообще было чувство, что мы знаем её лет эдак десять. За вечер мы успели обойти почти весь город, но это было ни разу не утомительно, поскольку чудесная девушка не дала ни устать ни заскучать. А напоследок ещё и подсказала все необходимое:рестораны, пункты обмена, магазины. В общем, Ереван чудесен, Гоар крутая. Берите на заметку.
26 декабря 2019
Гохар -знающий экскурсовод и приятный собеседник. За 3 часа (вместо указанных в программе двух) значительно расширили наши познания о городе и стране. Грамотно составлен маршрут, ходьбы много, но не напрягает. Спасибо !
Ещё 24 отзыва

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