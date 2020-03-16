34 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Старина и молодость Еревана

Мой город — европейский с нотками Азии, и вечерние огни только усилят контрасты и обнажат гармонию западного и восточного, нового и старого. Вы посетите известные достопримечательности, увидев их под малоизвестным углом, в тёплых красках вечерней подсветки. У мемориала памяти ВОВ и монумента «Мать Армения» узнаете о судьбе страны, взглянете на Ереван сверху вниз с прекрасной смотровой площадки в Парке Победы и уже оттуда спуститесь в объятия ночного города. Прогуляетесь по знаменитому Каскаду и горному ущелью, взглянете на здание Оперы и огромный спортивный стадион «Раздан». А тем, у кого останется много сил, я покажу Цицернакаберд — мемориальный комплекс, посвящённый жертвам геноцида, и расскажу о печальных страницах армянской истории.

Ритм и нравы столицы

Я помогу вам «раскусить» Ереван — вникнуть в привычки и взгляды местных жителей и найти на карте города самые полезные места. Объясню, как выбирать домашнее вино и почему желание приезжего купить «чурчхелу» с рыночных прилавков обидит настоящего армянина — он сделает вид, что не понимает, о чём речь. После экскурсии вам будет легче решить, чем занять себя в следующие дни в столице и окрестностях. И конечно, в стране, через территорию которой пролегал торговый Великий шёлковый путь, грех будет не рассказать, как правильно торговаться. Я смогу отвести вас в проверенные места, где можно угоститься местными вкусностями, буду торговаться сама, вы быстро уловите суть и в любой момент повторите. Проверено не раз!

Кому подходит экскурсия

Экскурсия понравится всем, кто хочет обойти центр Еревана и узнать главное об истории и культуре Армении, сориентироваться в столице и убедиться, что город красив в любое время суток.