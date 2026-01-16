34 отзыва оставили туристы

🏛 Исторические и современные достопримечательности
🍷 Возможность попробовать местные деликатесы
🗺 Помощь в ориентации по городу
🤝 Умение торговаться на местных рынках
Лучшее время для посещения
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май
июн
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авг
сен
окт
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Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для вечерних прогулок по Еревану. В это время город особенно красив в свете огней, а приятная атмосфера способствует комфортному отдыху.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каскад
Оперный театр
Национальный кукольный театр
Государственная детская библиотека
Станция метро
Описание экскурсии
Старина и молодость Еревана
Мой город — европейский с нотками Азии, и вечерние огни только усилят контрасты и обнажат гармонию западного и восточного, нового и старого. Вы посетите известные достопримечательности, увидев их под малоизвестным углом, в тёплых красках вечерней подсветки. Прогуляемся по знаменитому «Каскаду» и армянским дворикам, взглянем на здание Оперы с непривычных углов. Увидим здание Национального кукольного театра и узнаем, чем оно примечательно. Посмотрим на государственную детскую Библиотеку, а ещё сверху увидим одну из станций метро. А если будет желание — послушаем и веселые житейские ситуации из жизни армянской семьи за чашечкой кофе или наивкуйснейшим мороженым.
Ритм и нравы столицы
Я помогу вам «раскусить» Ереван — вникнуть в привычки и взгляды местных жителей и найти на карте города самые полезные места. Объясню, как выбирать домашнее вино и почему желание приезжего купить «чурчхелу» с рыночных прилавков обидит настоящего армянина — он сделает вид, что не понимает, о чём речь. После экскурсии вам будет легче решить, чем занять себя в следующие дни в столице и окрестностях. И конечно, в стране, через территорию которой пролегал торговый Великий шёлковый путь, грех будет не рассказать, как правильно торговаться. Я смогу отвести вас в проверенные места, где можно угоститься местными вкусностями, буду торговаться сама, вы быстро уловите суть и в любой момент повторите. Проверено не раз!
Кому подходит экскурсия
Экскурсия понравится всем, кто хочет обойти центр Еревана и узнать главное об истории и культуре Армении, сориентироваться в столице и убедиться, что город красив в любое время суток.
Организационные детали
Минимальная протяженность маршрута — 4 км. При желании мы можем добавить в прогулку любую другую достопримечательность или интересующее вас место, уточняйте об этом заранее в переписке.
За доплату экскурсию также можно провести на автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гоар — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 983 туристов
Живу в Ереване с 2009 года. Окончила Российский государственный университет туризма и сервиса, работаю в туристической сфере с университетских времен. Я мама двух замечательных деток, поэтому если по-какой-то причине не читать дальшеуменьшить
смогу провести экскурсию, не переживайте — вместе со мной работает команда отличных гидов, они поддержат в случае необходимости и вы не останетесь без прогулки! При желании можно организовать любой тур на территории Армении (на русском, английском, испанском языках и др.) любой сложности. Всегда найдется специалист, который сможет помочь конкретно в вашем запросе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Екатерина
Отличный гид и самая подходящая экскурсия для начала знакомства с Ереваном! Гоар очень приятная девушка и идеальный расказчик, подстраивается под настроение и запросы аудитории! Нам идеально зашла прогулка! Спасибо большое и удачи вам!
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С
Светлана
Гоар — волшебница, которая зажгла огни Еревана в наших сердцах!
Оценка: 100/5 (и отдельная звезда за Каскад))
Сказать, что Гоар просто гид — ничего не сказать. Она — поэт, режиссер и немного читать дальшеуменьшить
добрая фея вечернего города. Ереван днем — красивый, но с Гоар вечером он стал магическим.
Мы просто гуляли. Но каждый шаг был пропитан историей, шутками и таким искренним отношением, будто она показывает город своим друзьям.
Легко, доброжелательно, познавательно - все остались в восторге. Наши наилучшие рекомендации и огромная благодарность!
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С
Светлана
Наше знакомство с Арменией, Ереваном прошло в отличной дружеской атмосфере в сопровождении чудесной Гоар! Она - настоящий профессионал, знающий и любящий свою страну, интересный собеседник, легкая в общении, позитивная. Очень всем рекомендуем!
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Виктория
Хотим выразить огромную благодарность Гоар! Эта яркая, веселая и интеллигентная девушка не только провела нам очень познавательную и душевную экскурсию, но и навсегда стала для нас олицетворением всей поездки в Армению. Не смотря на то, что половину экскурсии нас заливало дождем, теплоты и душевности рассказчицы хватило чтобы и сейчас, при написании отзыва, я улыбалась)) Спасибо огромное Вам за ваш труд!
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А
Анна
Замечательная экскурсия! Гоар очень интересно рассказывает о городе, спасибо большое!
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Ольга
Увлекательная экскурсия, все прошло. как и заявлено в описании маршрута. Повеселил «пяточек из книги рекордов Гиннесса». Гоар - отличный рассказчик и очень позитивный, обаятельный человек. Отдельная благодарность за помощь в поиске самых полезных мест на карте города.