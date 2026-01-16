34 отзыва оставили туристы

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Огни ночного Еревана

Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Погрузитесь в атмосферу ночного Еревана, где древняя история и современная культура сливаются в едином ритме.

Эта индивидуальная экскурсия позволит вам увидеть знаковые места города в новом свете, почувствовать его пульс и
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узнать, как живет молодежь.

Вы узнаете о важных исторических событиях, посетите мемориалы и монументы, а также насладитесь неповторимыми видами с смотровых площадок.

Пройдитесь по Каскаду, узнайте тонкости местной жизни и научитесь торговаться, как настоящий армянин. Экскурсия подойдет тем, кто хочет глубже понять культуру Армении и ощутить дух Еревана.

Пешеходный формат позволит вам насладиться городом в комфортном темпе, а ваш личный гид обеспечит максимум информации и удовольствия от прогулки

5
120 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные вечерние виды
  • 🏛 Исторические и современные достопримечательности
  • 🍷 Возможность попробовать местные деликатесы
  • 🗺 Помощь в ориентации по городу
  • 🤝 Умение торговаться на местных рынках

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для вечерних прогулок по Еревану. В это время город особенно красив в свете огней, а приятная атмосфера способствует комфортному отдыху.
Сейчас август — это идеальное время.
Огни ночного Еревана
Огни ночного Еревана
Огни ночного Еревана

Что можно увидеть

  • Каскад
  • Оперный театр
  • Национальный кукольный театр
  • Государственная детская библиотека
  • Станция метро

Описание экскурсии

Старина и молодость Еревана

Мой город — европейский с нотками Азии, и вечерние огни только усилят контрасты и обнажат гармонию западного и восточного, нового и старого. Вы посетите известные достопримечательности, увидев их под малоизвестным углом, в тёплых красках вечерней подсветки. Прогуляемся по знаменитому «Каскаду» и армянским дворикам, взглянем на здание Оперы с непривычных углов. Увидим здание Национального кукольного театра и узнаем, чем оно примечательно. Посмотрим на государственную детскую Библиотеку, а ещё сверху увидим одну из станций метро. А если будет желание — послушаем и веселые житейские ситуации из жизни армянской семьи за чашечкой кофе или наивкуйснейшим мороженым.

Ритм и нравы столицы

Я помогу вам «раскусить» Ереван — вникнуть в привычки и взгляды местных жителей и найти на карте города самые полезные места. Объясню, как выбирать домашнее вино и почему желание приезжего купить «чурчхелу» с рыночных прилавков обидит настоящего армянина — он сделает вид, что не понимает, о чём речь. После экскурсии вам будет легче решить, чем занять себя в следующие дни в столице и окрестностях. И конечно, в стране, через территорию которой пролегал торговый Великий шёлковый путь, грех будет не рассказать, как правильно торговаться. Я смогу отвести вас в проверенные места, где можно угоститься местными вкусностями, буду торговаться сама, вы быстро уловите суть и в любой момент повторите. Проверено не раз!

Кому подходит экскурсия

Экскурсия понравится всем, кто хочет обойти центр Еревана и узнать главное об истории и культуре Армении, сориентироваться в столице и убедиться, что город красив в любое время суток.

Организационные детали

  • Минимальная протяженность маршрута — 4 км. При желании мы можем добавить в прогулку любую другую достопримечательность или интересующее вас место, уточняйте об этом заранее в переписке.
  • За доплату экскурсию также можно провести на автомобиле

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У подножия «Каскада»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гоар
Гоар — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 983 туристов
Живу в Ереване с 2009 года. Окончила Российский государственный университет туризма и сервиса, работаю в туристической сфере с университетских времен. Я мама двух замечательных деток, поэтому если по-какой-то причине не
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смогу провести экскурсию, не переживайте — вместе со мной работает команда отличных гидов, они поддержат в случае необходимости и вы не останетесь без прогулки! При желании можно организовать любой тур на территории Армении (на русском, английском, испанском языках и др.) любой сложности. Всегда найдется специалист, который сможет помочь конкретно в вашем запросе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
118
4
1
3
1
2
1
Екатерина
Отличный гид и самая подходящая экскурсия для начала знакомства с Ереваном! Гоар очень приятная девушка и идеальный расказчик, подстраивается под настроение и запросы аудитории! Нам идеально зашла прогулка! Спасибо большое и удачи вам!
Отличный гид и самая подходящая экскурсия для начала знакомства с Ереваном! Гоар очень приятная девушка и
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С
Гоар — волшебница, которая зажгла огни Еревана в наших сердцах!

Оценка: 100/5 (и отдельная звезда за Каскад))

Сказать, что Гоар просто гид — ничего не сказать. Она — поэт, режиссер и немного
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добрая фея вечернего города. Ереван днем — красивый, но с Гоар вечером он стал магическим.

Мы просто гуляли. Но каждый шаг был пропитан историей, шутками и таким искренним отношением, будто она показывает город своим друзьям.

Легко, доброжелательно, познавательно - все остались в восторге.
Наши наилучшие рекомендации и огромная благодарность!

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С
Наше знакомство с Арменией, Ереваном прошло в отличной дружеской атмосфере в сопровождении чудесной Гоар! Она - настоящий профессионал, знающий и любящий свою страну, интересный собеседник, легкая в общении, позитивная. Очень всем рекомендуем!
Наше знакомство с Арменией, Ереваном прошло в отличной дружеской атмосфере в сопровождении чудесной Гоар! Она -
Наше знакомство с Арменией, Ереваном прошло в отличной дружеской атмосфере в сопровождении чудесной Гоар! Она -
Наше знакомство с Арменией, Ереваном прошло в отличной дружеской атмосфере в сопровождении чудесной Гоар! Она -
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Виктория
Хотим выразить огромную благодарность Гоар! Эта яркая, веселая и интеллигентная девушка не только провела нам очень познавательную и душевную экскурсию, но и навсегда стала для нас олицетворением всей поездки в Армению. Не смотря на то, что половину экскурсии нас заливало дождем, теплоты и душевности рассказчицы хватило чтобы и сейчас, при написании отзыва, я улыбалась)) Спасибо огромное Вам за ваш труд!
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А
Замечательная экскурсия!
Гоар очень интересно рассказывает о городе, спасибо большое!
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Ольга
Увлекательная экскурсия, все прошло. как и заявлено в описании маршрута. Повеселил «пяточек из книги рекордов Гиннесса».
Гоар - отличный рассказчик и очень позитивный, обаятельный человек.
Отдельная благодарность за помощь в поиске самых полезных мест на карте города.
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Входит в следующие категории Еревана

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