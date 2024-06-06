1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€192 за всё до 3 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€25 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 14 чел.
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
45€41 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
30€27 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€130 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165€116 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Кусочек рая в Армении
Увидеть церковь на языческом фундаменте, храм езидов Зиарат и райский сад
Начало: в вашем отеле в Ереване
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 140€126 за всё до 6 чел.
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 90€86 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
9 часов
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €220 за всё до 15 чел.
Квест
3 часа
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Групповая
5.5 часов
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€30 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388€233 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Природа и древности Армении
Ущелья, где хочется стать птицей. Монастыри, где хочется стать монахом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
История и монастыри, кухня и шашлыки
Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 30€27 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Прогуляться по живописному каньону, увидеть средневековые монастыри и узнать их историю
Начало: Площадь Республики у входа музея истории Армении
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
124€112 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Армения, которую вы не видели
Посетить крепость Бжни, древние монастыри и минеральные источники Цахкадзора
Начало: От вашего места проживания в Ереване
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 170€153 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Начало: на площади Республики или у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 300€225 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Мини-группа
6 часов
Гора Арагац в ожерелье древних памятников
Открыть шесть интереснейших мест вокруг самой высокой вершины современной Армении
Начало: У музея Матенадаран
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
35€32 за человека
Индивидуальная
6 часов
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
Путешествие к стенам святых обителей и древних городов
Начало: в центре города
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Расписание: Воскресенье в 09:45
€23 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота в 09:00
€30 за человека
Групповая
12.5 часов
Расписание: Четверг в 07:00
€63 за человека
Индивидуальная
10 часов
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Посетить значимые места Армении и окунуться в три важнейшие эпохи прошлого
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в null
€28 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Суббота в null
€25 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Среда, Суббота в 10:00
€25 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Вторник, Пятница, Воскресенье в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Волшебство сыров и севанский сиг
Погрузиться в микс истории и вкусов: 2 монастыря, 10 необычных сортов сыра и нежная рыба на обед
Завтра в 11:30
10 июня в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 18:00
€89 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: на площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€95 за человека
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€187 за экскурсию
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Гюмри + монастыри Аричаванк и Мармашен
Познакомиться с городом мастеров и посетить древние святыни в необычной поездке по Ширакской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
420€252 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€203 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€198 за экскурсию
Групповая
8 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 09:00
€30 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Вторник в 10:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
- ООльга5 июня 2024ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
- ООксана5 июня 2024Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
- ВВалерия5 июня 2024Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
- KKsenia3 июня 2024Замечательная экскурсия по Еревану. Мы узнали про историю города и страны, и почувствовали национальный дух и колорит города и армянского народа. Было очень интересно и приятно.
- ААнастасия3 июня 2024Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
- ВВладислава3 июня 2024Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную информацию и экскурсию по
- ЕЕлена2 июня 2024Прекрасная поездка! Волшебные перемены климатических поясов, драматичные повороты истории династий и народов, бескрайнее зеркало Севана, быстрые горные речки, пышные леса и сверкающие обсидиановые горы. Отличный маршрут и очень комфортное и надежное сопровождение по нему Аревик и Андроником. Спасибо!
- ИИгорь2 июня 2024Огромное удовольствие и восторг от Армении, её истории и необыкновенных знаний нашего гида Гаяне! Экскурсия очень понравилась, гид по-настоящему любит
- ААрда2 июня 2024На экскурсию нас возил гид Константин. Он очень интересно рассказывал нам об истории древней Армении, отвечал на все вопросы, еще и накормил и кофе напоил!:) Всем остались довольны, обязательно вернемся еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «История и архитектура»
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