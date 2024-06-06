Экскурсии Еревана об истории и архитектуре

Найдено 49 экскурсий в категории «История и архитектура» в Ереване, цены от €23, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 165 за всё до 6 чел.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
100 отзывов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
192 за всё до 3 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
150 отзывов
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
115 за всё до 6 чел.
Армения от А до Я
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Такой разный Ереван
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
85 отзывов
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
25 за человека
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
149 за всё до 3 чел.
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 14 чел.
К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
35 отзывов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4541 за человека
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200180 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
22 отзыва
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
3027 за человека
Языческий храм Гарни и монастырь Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Храм Гарни и монастырь Гегард в Ереване
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни и монастырь Гегард, где хранилось копье Лонгина
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
130 за всё до 3 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
489 отзывов
Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165116 за всё до 4 чел.
Кусочек рая в Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кусочек рая в Армении
Увидеть церковь на языческом фундаменте, храм езидов Зиарат и райский сад
Начало: в вашем отеле в Ереване
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 140126 за всё до 6 чел.
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
🚶 Пешая
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
4 отзыва
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 9086 за всё до 9 чел.
Святая Армения: экскурсия-паломничество
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 220 за всё до 15 чел.
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
30 за человека
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
30 за человека
Всё лучшее в Армении
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388233 за всё до 3 чел.
Природа и древности Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Природа и древности Армении
Ущелья, где хочется стать птицей. Монастыри, где хочется стать монахом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
История и монастыри, кухня и шашлыки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
История и монастыри, кухня и шашлыки
Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
В ритме города: по Еревану - на метро
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 3027 за всё до 10 чел.
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Прогуляться по живописному каньону, увидеть средневековые монастыри и узнать их историю
Начало: Площадь Республики у входа музея истории Армении
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
124112 за всё до 2 чел.
Армения, которую вы не видели
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Армения, которую вы не видели
Посетить крепость Бжни, древние монастыри и минеральные источники Цахкадзора
Начало: От вашего места проживания в Ереване
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 170153 за всё до 10 чел.
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Начало: на площади Республики или у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 300225 за всё до 10 чел.
Гора Арагац в ожерелье древних памятников
🚗 На машине
скидка
9%
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Гора Арагац в ожерелье древних памятников
Открыть шесть интереснейших мест вокруг самой высокой вершины современной Армении
Начало: У музея Матенадаран
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
3532 за человека
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
Путешествие к стенам святых обителей и древних городов
Начало: в центре города
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца
Групповая
4 часа
1 отзыв
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца
Расписание: Воскресенье в 09:45
23 за человека
Все древности за один день
Групповая
8 часов
1 отзыв
Все древности за один день
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота в 09:00
30 за человека
Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Групповая
12.5 часов
Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Расписание: Четверг в 07:00
63 за человека
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Поездка в древний город Гюмри, Мецамор и Сардарапат с кинорежиссёром-документалистом
Посетить значимые места Армении и окунуться в три важнейшие эпохи прошлого
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 6 чел.
Сказочный Цахкадзор, изумрудный Севан
Групповая
7 часов
Сказочный Цахкадзор, изумрудный Севан
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в null
28 за человека
Духовный отдых в Святом Эчмиадзине
Групповая
6 часов
Духовный отдых в Святом Эчмиадзине
Расписание: Суббота в null
25 за человека
Обзорная экскурсия по Еревану + Святой Эчмиадзин
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Еревану + Святой Эчмиадзин
Расписание: Среда, Суббота в 10:00
25 за человека
От язычества к христианству
Групповая
6 часов
От язычества к христианству
Расписание: Вторник, Пятница, Воскресенье в 10:00
25 за человека
Волшебство сыров и севанский сиг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Волшебство сыров и севанский сиг
Погрузиться в микс истории и вкусов: 2 монастыря, 10 необычных сортов сыра и нежная рыба на обед
Завтра в 11:30
10 июня в 10:00
380 за всё до 4 чел.
Тур по городу Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тур по городу Ереван
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 18:00
89 за экскурсию
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: на площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
95 за человека
Гарни, Гегард, Севан
Индивидуальная
7 часов
Гарни, Гегард, Севан
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
187 за экскурсию
Гюмри + монастыри Аричаванк и Мармашен
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Гюмри + монастыри Аричаванк и Мармашен
Познакомиться с городом мастеров и посетить древние святыни в необычной поездке по Ширакской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
420252 за всё до 3 чел.
Цахкадзор, Севан, Дилижан
Индивидуальная
9 часов
Цахкадзор, Севан, Дилижан
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
203 за экскурсию
Хор Вирап, Нораванк, Арени
Индивидуальная
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
198 за экскурсию
Голубоглазый Севан, Вечнозеленый Дилижан
Групповая
8 часов
Голубоглазый Севан, Вечнозеленый Дилижан
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 09:00
30 за человека
Величественный Амберд
Групповая
6 часов
Величественный Амберд
Расписание: Вторник в 10:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Гора Арагац в ожерелье древних памятников
    Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
    ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
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    свободного времени в каждой точке маршрута. За один день удалось посмотреть столько разных и красивейших мест Армении. Аревик, огромная благодарность за такую приятную поездку на комфортном минивэне, отдельное спасибо водителю Андронику.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
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    тем не менее, как будто чем дальше от него, тем еще душевнее места и люди, хотя казалось бы куда больше. Большое спасибо Аревик и Андронику за интересную экскурсию, нам рассказывали про исторические факты и легенды, показали прекрасное озеро Севан и город Дилижан. Отдельное спасибо за вкуснейшие угощения и за прекрасную музыку! А также спасибо Ольге и Александру за то, что составили мне такую прекрасную компанию в этом небольшом путешествие.

  • K
    Ksenia
    3 июня 2024
    Такой разный Ереван
    Замечательная экскурсия по Еревану. Мы узнали про историю города и страны, и почувствовали национальный дух и колорит города и армянского народа. Было очень интересно и приятно.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
    Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
  • В
    Владислава
    3 июня 2024
    Красавица Армения: Севан и Дилижан
    Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную информацию и экскурсию по
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    истории своей страны. Четко, внятно, понятно и по делу. Именно такими гидами и должны быть все: рассказать так, чтобы захотелось слушать еще. Красивая природа, отзывчивые и добрые люди, вкусная и здоровая еда, богатая история и культура Армении. Однозначно рекомендую Ашота👍🏼еще как и фотографа, безопасного водителя, приятного собеседника и организатора, сделает ваш отдых незабываемым и учтет все ваши пожелания.

    Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательнуюОтличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Прекрасная поездка! Волшебные перемены климатических поясов, драматичные повороты истории династий и народов, бескрайнее зеркало Севана, быстрые горные речки, пышные леса и сверкающие обсидиановые горы. Отличный маршрут и очень комфортное и надежное сопровождение по нему Аревик и Андроником. Спасибо!
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Такой разный Ереван
    Огромное удовольствие и восторг от Армении, её истории и необыкновенных знаний нашего гида Гаяне! Экскурсия очень понравилась, гид по-настоящему любит
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    и знает свой город, мы прошлись по множеству интереснейших мест, и у нее есть ответ на любой вопрос! Организация перемещения по городу отличная, опытный водитель, новый микроавтобус, всё вовремя. Было очень интересно, познавательно, красиво и вкусно. Гаяне, спасибо большое!

  • А
    Арда
    2 июня 2024
    Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
    На экскурсию нас возил гид Константин. Он очень интересно рассказывал нам об истории древней Армении, отвечал на все вопросы, еще и накормил и кофе напоил!:) Всем остались довольны, обязательно вернемся еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
  2. Красавица Армения: Севан и Дилижан
  3. Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
  4. Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
  5. Армения от А до Я
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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