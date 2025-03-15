Экскурсия по Еревану с гидом-историком - это уникальная возможность познакомиться с многовековой историей столицы Армении. Прогулка начнется с Площади Республики, где вы увидите правительственные здания из розового туфа. Затем вас
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать историю Еревана
- 🏛️ Оценить армянскую архитектуру
- 🎨 Познакомиться с культурой и искусством
- 🌍 Полюбоваться видом на Арарат
- 👥 Групповая экскурсия с гидом-историком
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Старый дворик
- Северный проспект
- Лебединое озеро
- Ереванский Каскад
Описание экскурсии
Вы увидите
- Площадь Республики и основные правительственные здания из розового армянского туфа
- Старый дворик, где можно окунуться в быт дореволюционного Еревана
- Северный проспект, где особенно чувствуется дух современности
- Лебединое озеро и памятник Арно Бабаджаняну
- Здание Национальной консерватории и памятник великому монаху и композитору Комитасу
- Площадь Свободы и памятники великим армянам
- Ереванский «Каскад» и Музей искусств Гафесчяна
И откроете для себя:
- Многовековую историю Еревана
- Особенности армянской архитектуры
- Быт ереванцев царской эпохи
- Лучшие образцы культуры, литературы и современного искусства
- Национальные символы Армении
В самом конце экскурсии мы вместе полюбуемся невероятной панорамой библейского Арарата со смотровой площадки «Каскада».
Организационные детали
- Все объекты осматриваем снаружи
- Оплата на месте возможна переводом на российскую карту «Мир»
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдмон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 1055 туристов
Я по образованию историк. Многие годы работаю в сфере туризма. Я патриот Армении, влюблённый в историю своего народа, и верующий христианин, которому близок каждый камень в каждой церкви, каждая страница христолюбивой души армянского народа. Вас ждут рассказы о армянском языкознании и литературоведении, историографии и географии Армении, и конечно, о вероучении Святой Армянской Апостольской Церкви.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
15 мар 2025
Однозначно рекомендую! Гид Эдмон - ваш золотой ключик к Еревану. Почему именно Эдмон? Все гиды-армяне с любовью рассказывают о Ереване и о своей стране, такой они народ. С любым пойдете
А
Аграфена
14 фев 2025
Спасибо Эдмонду за экскурсию!
Благодаря ему мы увидели Ереван не просто как набор достопримечательностей, а как живой организм со своей уникальной душой и стали фанатами Таманяна.
Особенно хочется отметить профессионализм и увлеченность гида своим делом!
Определенно рекомендую всем познакомиться с Ереваном с Эдмондом!
Благодаря ему мы увидели Ереван не просто как набор достопримечательностей, а как живой организм со своей уникальной душой и стали фанатами Таманяна.
Особенно хочется отметить профессионализм и увлеченность гида своим делом!
Определенно рекомендую всем познакомиться с Ереваном с Эдмондом!
Е
Елена
11 фев 2025
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Эдмону за прекрасную экскурсию по городу!!! Человек професионал в своем деле, просто кладец информации!!! Было очень интересно и познавательно! Спасибо большое!
Anna
8 фев 2025
Обзорная экскурсия… какие ассоциации возникают когда слышишь эти слова? Посмотрите направо, посмотрите налево, огромное количество дат и сухих фактов. А если это экскурсия по Еревану, то наверное, еще часто будут
Е
Елена
3 фев 2025
Возвращаемся с экскурсии под большим впечатлением от эрудиции Эдмона, виртуозного владения знаниями в смежных областях наук, информативностью и доступностью изложения, глубиной и содержательностью прекрасно продуманного тура по городу удивительной истории.
Дина
24 янв 2025
Сегодня были с сыном на экскурсии с Эдмоном. Ни сколько не жалеем что выбрали данного экскурсовода. Все отзывы оказались точными. Сам Эдмон, его бережное отношение к истории, энциклопедические знания, продуманный до мелочей маршрут… Очень много интересных фактов, рассказы о знаковых личностях в истории Армении, а так же юмор и очень тёплое человеческое отношение! Спасибо огромное!!!
К
Китайцева
23 янв 2025
Отличная экскурсия. Гид Эдмон великолепный рассказчик., буквально влюбил нас в Армению . Во время нашего короткого путешествия полностью погрузились в историю, культуру и быт Армении, мозг просто" закипал" от полученной информации. Побольше бы таких эрудированных и влюбленных в свою страну экскурсоводов. Однозначно рекомендую Эдмона, не пожалеете!
Ю
Юлия
18 янв 2025
Очень понравилась утренняя экскурсия! Прекрасный баланс глубоких знаний профессионала в науке, объёма информации, лёгкости для восприятия, позитива, философии и армянского юмора в нужной дозировке. Мартшут отличный! Погода выдалась прекрасная (мороз
Николай
17 янв 2025
Спасибо Эдмону за интересную прогулку по Еревану!
Информация по истории и нынешней жизни столицы нас очень впечатлила, появилось желание продолжить путешествие по Армении и изучить не только столицу, но и горные
Информация по истории и нынешней жизни столицы нас очень впечатлила, появилось желание продолжить путешествие по Армении и изучить не только столицу, но и горные
И
Игорь
12 янв 2025
Очень хороший гид, энциклопедические знания. Все пожелания были учтены. Всем рекомендую!
Ирина
10 янв 2025
Экскурсия оставила очень приятные впечатления и почти 3 часа прошли на "одном дыхании"! Эдмон необыкновенный гид! Видно, что экскурсовод - настоящий профессионал, который прекрасно знает историю Армении. Хочу отметить, что
Алексей
9 янв 2025
В третий раз посещаем прекрасную Армению, много уже проехали замечательных мест, но за 2.5 часа, проведённых в компании Эдмонда, узнали больше, чем за все то время, которое провели с другими
Т
Татьяна
8 янв 2025
Отличная экскурсия, прошла легко и весело. Исторические факты разбавлены непринуждённой беседой и юмором. На любой вопрос Эдмон всегда ответит, очень эрудированный и интересный рассказ. Благодарим за отлично проведённое время. Рекомендуем!
А
Александр
7 янв 2025
Отличная пешая обзорная экскурсия по центру города! В ходе прогулки по основным достопримечательностям смогли поближе познакомиться с историей Еревана и историей Армении в целом. Очень понравилась подача материала – это была не сухая историческая справка, а живой рассказ, который было действительно интересно послушать!
Варвара
6 янв 2025
Посетили экскурсию вдвоем с сыном-подростком. Очень довольны! Эдмон- очень образованный, интеллигентный гид, прекрасно знающий и любящий историю своей родной страны. Очень рекомендую данную экскурсию тем, кто хочет узнать больше об архитектуре Еревана, о знаментых армянах, прославивших город и страну. Время пролетело быстро: очень увлекательно, познавательно и с юмором Эдмон рассказал и показал нам очень много нового и интересного. Спасибо!
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