По историческому центру Еревана - с гидом-историком

Путешествие по Еревану с гидом-историком - это шанс узнать тайны города, увидеть его главные достопримечательности и проникнуться духом Армении
Экскурсия по Еревану с гидом-историком - это уникальная возможность познакомиться с многовековой историей столицы Армении. Прогулка начнется с Площади Республики, где вы увидите правительственные здания из розового туфа. Затем вас
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ждет Старый дворик, погружающий в быт дореволюционного города.

На Северном проспекте ощутите современный дух, а Лебединое озеро и памятник Арно Бабаджаняну добавят романтики. В завершение - панорама Арарата со смотровой площадки Каскада

5
30 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать историю Еревана
  • 🏛️ Оценить армянскую архитектуру
  • 🎨 Познакомиться с культурой и искусством
  • 🌍 Полюбоваться видом на Арарат
  • 👥 Групповая экскурсия с гидом-историком
По историческому центру Еревана - с гидом-историком
По историческому центру Еревана - с гидом-историком
По историческому центру Еревана - с гидом-историком
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 10:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Площадь Республики
  • Старый дворик
  • Северный проспект
  • Лебединое озеро
  • Ереванский Каскад

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Площадь Республики и основные правительственные здания из розового армянского туфа
  • Старый дворик, где можно окунуться в быт дореволюционного Еревана
  • Северный проспект, где особенно чувствуется дух современности
  • Лебединое озеро и памятник Арно Бабаджаняну
  • Здание Национальной консерватории и памятник великому монаху и композитору Комитасу
  • Площадь Свободы и памятники великим армянам
  • Ереванский «Каскад» и Музей искусств Гафесчяна

И откроете для себя:

  • Многовековую историю Еревана
  • Особенности армянской архитектуры
  • Быт ереванцев царской эпохи
  • Лучшие образцы культуры, литературы и современного искусства
  • Национальные символы Армении

В самом конце экскурсии мы вместе полюбуемся невероятной панорамой библейского Арарата со смотровой площадки «Каскада».

Организационные детали

  • Все объекты осматриваем снаружи
  • Оплата на месте возможна переводом на российскую карту «Мир»

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

По историческому центру Еревана - с гидом-историком (Anna)По историческому центру Еревана - с гидом-историком (Anna)По историческому центру Еревана - с гидом-историком (Anna)По историческому центру Еревана - с гидом-историком (Дина)По историческому центру Еревана - с гидом-историком (Дина)По историческому центру Еревана - с гидом-историком (Анастасия)По историческому центру Еревана - с гидом-историком (Анастасия)
Е
15 мар 2025
Однозначно рекомендую! Гид Эдмон - ваш золотой ключик к Еревану. Почему именно Эдмон? Все гиды-армяне с любовью рассказывают о Ереване и о своей стране, такой они народ. С любым пойдете
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на экскурсию и получите море информации и позитивные эмоции, но с Эдмоном это будет по-особенному. Позволю себе такую аналогию… На греческом языке "любовь" можно выразить в 4 слова: эрос, сторге, филе, агапэ. Это всё любовь, но разные её стороны, проявления. От низких к самым возвышенным. Про эрос, полагаю, всем понятно.
Так вот, рассказы Эдмона про Армению - это агапэ. Это жертвенная любовь, без условий, послушав, ты понимаешь, что это тот патриот, который не картинно-картонно-плакатный, а настоящий, который за Родину, за Армению готов отдать жизнь. Поэтому и рассказывает соответствующе. Честно, без лицемерия и подобострастия готов ответить на любой, даже самый острый и больной вопрос.
И всё это накладывается на серьёзную научную базу, Эдмон без пяти минут молодой доктор исторических наук (желаю ему успеха в защите!), выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова. Плюс обязательно щепотка юмора от "армянского радио", несколько городских легенд и личных историй по вкусу и желанию, без навязывания. И вы получаете такое сочетание, которое точно не оставит Вас равнодушными, а даже наверняка вы захотите узнавать Армению больше и глубже. И Эдмон будет рядом:)

А
14 фев 2025
Спасибо Эдмонду за экскурсию!
Благодаря ему мы увидели Ереван не просто как набор достопримечательностей, а как живой организм со своей уникальной душой и стали фанатами Таманяна.
Особенно хочется отметить профессионализм и увлеченность гида своим делом!
Определенно рекомендую всем познакомиться с Ереваном с Эдмондом!
Е
11 фев 2025
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Эдмону за прекрасную экскурсию по городу!!! Человек професионал в своем деле, просто кладец информации!!! Было очень интересно и познавательно! Спасибо большое!
Anna
8 фев 2025
Обзорная экскурсия… какие ассоциации возникают когда слышишь эти слова? Посмотрите направо, посмотрите налево, огромное количество дат и сухих фактов. А если это экскурсия по Еревану, то наверное, еще часто будут
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фразы: «самый лучший», «самый красивый» и т. д.
А что же было на самом деле?
Первое, что меня очень обрадовало это, то что в день экскурсии, за час, Эдмон прислал сообщение, с напоминанием, что сегодня у нас экскурсия и попросил не опаздывать (человек ценит и свое время и наше).
Уже с первых минут экскурсии стало понятно, что Эдмон искренне любит свою страну и свой город, знает историю, но при этом эта любовь не фанатичная, он не идеализирует Армению и Ереван. Например, да у нас плетут красивые ковры, но конечно ковры в Иране лучше.
Исторические факты разбавлялись рассказами о традициях и о жизни людей. Эдмон искренне рад, когда на экскурсии ему задают вопросы, видно с каким трепетом от относится к истории своей страны.
Мы гуляли почти 3 часа и это время просто пролетело. Спасибо большое, Эдмон, вам за возможность познакомиться с вашей прекрасной страной и городом.

Обзорная экскурсия… какие ассоциации возникают когда слышишь эти слова? Посмотрите направо, посмотрите налево, огромное количество датОбзорная экскурсия… какие ассоциации возникают когда слышишь эти слова? Посмотрите направо, посмотрите налево, огромное количество датОбзорная экскурсия… какие ассоциации возникают когда слышишь эти слова? Посмотрите направо, посмотрите налево, огромное количество дат
Е
3 фев 2025
Возвращаемся с экскурсии под большим впечатлением от эрудиции Эдмона, виртуозного владения знаниями в смежных областях наук, информативностью и доступностью изложения, глубиной и содержательностью прекрасно продуманного тура по городу удивительной истории.
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За время столь короткого тура мы узнали такое количество исторических сведений, подробности биографий знаменитых деятелей культуры, науки, искусств. Узнали о символах и мифах древнего государства, познакомились с тонкостями архитектуры и геральдики, научились распознавать работы архитектора, чей стиль определил облик города. Невероятное обаяние, живость и юмор Эдмона заставили нас забыть о времени и проникнуться любовью к городу и его жителям с их богатой многовековой историей. Прекрасный собеседник, внимательный к потребностям туристов, гид сумел раскрыть для нас всю красоту, теплоту и гостеприимство своей страны. Спасибо, хочется вернуться и запланировать новые поездки с нашим гидом Эдмоном!

Дина
24 янв 2025
Сегодня были с сыном на экскурсии с Эдмоном. Ни сколько не жалеем что выбрали данного экскурсовода. Все отзывы оказались точными. Сам Эдмон, его бережное отношение к истории, энциклопедические знания, продуманный до мелочей маршрут… Очень много интересных фактов, рассказы о знаковых личностях в истории Армении, а так же юмор и очень тёплое человеческое отношение! Спасибо огромное!!!
Сегодня были с сыном на экскурсии с Эдмоном. Ни сколько не жалеем что выбрали данного экскурсовода.Сегодня были с сыном на экскурсии с Эдмоном. Ни сколько не жалеем что выбрали данного экскурсовода.
К
23 янв 2025
Отличная экскурсия. Гид Эдмон великолепный рассказчик., буквально влюбил нас в Армению . Во время нашего короткого путешествия полностью погрузились в историю, культуру и быт Армении, мозг просто" закипал" от полученной информации. Побольше бы таких эрудированных и влюбленных в свою страну экскурсоводов. Однозначно рекомендую Эдмона, не пожалеете!
Ю
18 янв 2025
Очень понравилась утренняя экскурсия! Прекрасный баланс глубоких знаний профессионала в науке, объёма информации, лёгкости для восприятия, позитива, философии и армянского юмора в нужной дозировке. Мартшут отличный! Погода выдалась прекрасная (мороз
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и солнце), все как мы привыкли, группа собралась целиком из Питерцев, шутили, что кто же ещё придёт в 10 утра субботы, как не петербуржцы 😁. В следующий раз, когда будем в гостях, будем брать ещё и другие экскурсии у Эдмона, если будет такая возможность! Мерси! 😊🙏

Николай
17 янв 2025
Спасибо Эдмону за интересную прогулку по Еревану!
Информация по истории и нынешней жизни столицы нас очень впечатлила, появилось желание продолжить путешествие по Армении и изучить не только столицу, но и горные
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монастыри и села.
В течение всей прогулки мы ощущали гордость нашего экскурсовода за свою страну, свой город, народ, и ни одной минуты нам не было скучно или неинтересно. К тому же в рассказах Эдмона, кроме исторических фактов, присутствовало много юмора и забавных эпизодов! Спасибо!

И
12 янв 2025
Очень хороший гид, энциклопедические знания. Все пожелания были учтены. Всем рекомендую!
Ирина
10 янв 2025
Экскурсия оставила очень приятные впечатления и почти 3 часа прошли на "одном дыхании"! Эдмон необыкновенный гид! Видно, что экскурсовод - настоящий профессионал, который прекрасно знает историю Армении. Хочу отметить, что
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это не только сухие факты, события, даты, а также Эдмон делится мифами и легендами, что делает экскурсию ещё более интересной!
Спасибо огромное!
Обязательно вернусь ещё посмотреть Армению и посетить новые экскурсии с Эдмоном))
Всем очень рекомендую!

Алексей
9 янв 2025
В третий раз посещаем прекрасную Армению, много уже проехали замечательных мест, но за 2.5 часа, проведённых в компании Эдмонда, узнали больше, чем за все то время, которое провели с другими
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гидами. Прогулка по Еревану пролетела незаметно под интересный рассказ Эдмона, который включал в себя и историю, и современность, и шутки, и просто интересное общение на разные темы. Однозначно в следующее посещение этой страны воспользуемся услугами этого человека и отправимся с ним в увлекательное путешествие за пределы Еревана. Образованный, интеллектуально развитый, с прекрасным чувством юмора, внимательный, вежливый и очень интересный человек. Спасибо огромное, Эдмон, за прекрасно проведённые несколько часов. До новых встреч.

Т
8 янв 2025
Отличная экскурсия, прошла легко и весело. Исторические факты разбавлены непринуждённой беседой и юмором. На любой вопрос Эдмон всегда ответит, очень эрудированный и интересный рассказ. Благодарим за отлично проведённое время. Рекомендуем!
А
7 янв 2025
Отличная пешая обзорная экскурсия по центру города! В ходе прогулки по основным достопримечательностям смогли поближе познакомиться с историей Еревана и историей Армении в целом. Очень понравилась подача материала – это была не сухая историческая справка, а живой рассказ, который было действительно интересно послушать!
Варвара
6 янв 2025
Посетили экскурсию вдвоем с сыном-подростком. Очень довольны! Эдмон- очень образованный, интеллигентный гид, прекрасно знающий и любящий историю своей родной страны. Очень рекомендую данную экскурсию тем, кто хочет узнать больше об архитектуре Еревана, о знаментых армянах, прославивших город и страну. Время пролетело быстро: очень увлекательно, познавательно и с юмором Эдмон рассказал и показал нам очень много нового и интересного. Спасибо!

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