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на экскурсию и получите море информации и позитивные эмоции, но с Эдмоном это будет по-особенному. Позволю себе такую аналогию… На греческом языке "любовь" можно выразить в 4 слова: эрос, сторге, филе, агапэ. Это всё любовь, но разные её стороны, проявления. От низких к самым возвышенным. Про эрос, полагаю, всем понятно.

Так вот, рассказы Эдмона про Армению - это агапэ. Это жертвенная любовь, без условий, послушав, ты понимаешь, что это тот патриот, который не картинно-картонно-плакатный, а настоящий, который за Родину, за Армению готов отдать жизнь. Поэтому и рассказывает соответствующе. Честно, без лицемерия и подобострастия готов ответить на любой, даже самый острый и больной вопрос.

И всё это накладывается на серьёзную научную базу, Эдмон без пяти минут молодой доктор исторических наук (желаю ему успеха в защите!), выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова. Плюс обязательно щепотка юмора от "армянского радио", несколько городских легенд и личных историй по вкусу и желанию, без навязывания. И вы получаете такое сочетание, которое точно не оставит Вас равнодушными, а даже наверняка вы захотите узнавать Армению больше и глубже. И Эдмон будет рядом:)