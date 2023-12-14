Встречаем вас в аэропорту. После заселения в отель отправимся на пешую обзорную экскурсию по Еревану. Изучим самобытную архитектуру столицы, её аллеи и увидим, почему город иногда называют «розовым».

Далее проследуем к Каскаду — излюбленному месту отдыха горожан. Он представляет собой лестницу из 522 ступенек со скульптурами современных авторов под открытым небом.