Встречаемся и едем к собору Армянской Апостольской Церкви св. Эчмиадзина, основанному в 301-м году. Он считается одной из старейших и первой кафедральной церковью в христианском мире и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете версии о выборе места постройки и историю храма. Затем посетим развалины храма Звартноц, который осветил император Византии Констант Второй. Я расскажу вам, какие цели он при этом преследовал.

Проедем по живописному ущелью, мимо завораживающего Азатского водохранилища, и поднимемся в горы, к Гегамскому хребту. Здесь, прямо в скале, вырублен монастырь Гегард, также внесённый в список ЮНЕСКО. Вы узнаете, как и почему он получил название «Монастырь копья», и осмотрите торжественное внутреннее убранство. Посетим находящийся неподалёку античный языческий храм Гарни, остатки дворца и мощной крепости. По желанию в Гарни можно пообедать форелью, приготовленной на углях.

Затем отправимся ещё выше, почти на отметку 2000 метров, к высокогорному озеру Севан. Вы полюбуетесь чарующим пейзажем водной глади и подышите свежим воздухом. А после доедем до курортного города Дилижан. Прогуляемся по «армянской Швейцарии», как его называют за лесистые ландшафты, и остановимся на ночь в одном из отелей.