Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Авторский тур в Ереване

Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане

5
1 отзыв
Только в вашей компании на комфортной машине мы прокатимся от Еревана до самой границы с Грузией.

Я покажу вам знаковые исторические постройки: храмы Эчмиадзин, Санаин и Ахпат и вырубленный в скале монастырь Гегард — и расскажу об их прошлом.

Мы прогуляемся по курортному Дилижану, который называют «армянской Швейцарией», увидим один из природных символов страны — озеро Севан и много другое.
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая
2
июн
12
июн
13
июн
14
июн
15
июн
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Не включено в стоимость — гостиница в Дилижане оплачивается отдельно.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Эчмиадзин, Звартноц, Гегард, Гарни, Севан, Дилижан

Встречаемся и едем к собору Армянской Апостольской Церкви св. Эчмиадзина, основанному в 301-м году. Он считается одной из старейших и первой кафедральной церковью в христианском мире и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете версии о выборе места постройки и историю храма. Затем посетим развалины храма Звартноц, который осветил император Византии Констант Второй. Я расскажу вам, какие цели он при этом преследовал.

Проедем по живописному ущелью, мимо завораживающего Азатского водохранилища, и поднимемся в горы, к Гегамскому хребту. Здесь, прямо в скале, вырублен монастырь Гегард, также внесённый в список ЮНЕСКО. Вы узнаете, как и почему он получил название «Монастырь копья», и осмотрите торжественное внутреннее убранство. Посетим находящийся неподалёку античный языческий храм Гарни, остатки дворца и мощной крепости. По желанию в Гарни можно пообедать форелью, приготовленной на углях.

Затем отправимся ещё выше, почти на отметку 2000 метров, к высокогорному озеру Севан. Вы полюбуетесь чарующим пейзажем водной глади и подышите свежим воздухом. А после доедем до курортного города Дилижан. Прогуляемся по «армянской Швейцарии», как его называют за лесистые ландшафты, и остановимся на ночь в одном из отелей.

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2 день

Храмы Санаин и Ахпат, город Апаран, возвращение в Ереван

Сегодня едем в живописный регион Лори у границы с Грузией. Вы увидите два средневековых монастыря — Ахпат и Санаин, бывшие в своё время известными научно-просветительскими центрами. Вы рассмотрите архитектуру, в которой отражены интересные приёмы и новшества того периода. Узнаете, как связаны между собой притвор главной церкви св. Ншан и Великокняжеская усыпальница Романовых в Петропавловской крепости. У нас будет достаточно времени для неспешной прогулки и изучения территории этих построек.

Осмотрим уникальный мост 12-го века внизу ущелья реки Дебет, ни один камень которого с того времени не был заменён. Неподалеку есть пара уютных ресторанчиков с фантастическими видами — по желанию можем остановиться там на обед и попробовать местные блюда, отличающиеся от кухни юга и центра Армении.

Завершающей точкой нашего маршрута станет город Апаран, где находится хорошо сохранившаяся базилика Святого Креста 4-го века и мемориал армянскому алфавиту. Около 21:00 вернёмся в Ереван.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на комфортабельном "Мерседес Виано" или "Субару Форестер" (в зависимости от количества человек)
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Еревана и обратно
  • Проживание - около 3500-7000 руб. за двухместный номер с завтраком
  • Питание
  • Входные билеты в Гарни, Звартноц - около 700 руб
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 08:30-09:00
Завершение: Ереван, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 мар 2024
Спасибо Левону за увлекательное путешествие по Армении! За два дня мы узнали очень много про историю и культуру страны. Увидели красивые места, сотворенные человеком и природой.

Тур грамотно организован с точки зрения маршрута и остановок, при такой насыщенной программе было достаточно времени на отдых и перекусы.

Однозначно рекомендуем!

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОзеро СеванПопулярные местаПрирода и пейзажиОбъекты ЮНЕСКО

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