Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.

Проживание. В отеле в селе Ахпат или Одзун. Размещение двухместное. За доплату возможно одноместное размещение или проживание в номере «люкс».

Питание. В стоимость входит только завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет.