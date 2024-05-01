Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Начнём наше путешествие с посещения села Одзун, затем побываем в необычном пещерно-ресторанном комплексе «Зарни-Парни», увидим монастыри, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заглянем в Лори-Берд и полюбуемся Касахским ущельем.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Организационные детали
Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.
Проживание. В отеле в селе Ахпат или Одзун. Размещение двухместное. За доплату возможно одноместное размещение или проживание в номере «люкс».
Питание. В стоимость входит только завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет.
Программа тура по дням
Село Одзун, монастыри Ахпат и Санаин
Начинаем наше путешествие по северной Армении. Первым делом отправимся в село Одзун. Здесь находится величественный Одзунский монастырь, который несколько раз реконструировался и реставрировался.
Затем направимся в село Ахпат, но по пути заглянем в пещерно-крепостной комплекс «Зарни-Парни» (или «Мендз Эр»). Здесь можно не только поесть, но увидеть множество исторических артефактов. После этого посетим монастыри Ахпат и Санаин, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На ночь остановимся в Ахпате или Одзуне.
Лори-Берд и Касахское ущелье
Позавтракав, отправляемся осматривать Лори-Берд, а именно крепость, которая была основана в X веке царём Давидом I Безземельным. Далее проследуем к Касахскому ущелью, находящемуся около монастыря Сагмосаванк. Полюбуемся самобытной природой Армении и поедем к необычному памятнику «Аллея букв», посвящённому армянскому алфавиту. Он был установлен в 2005 году у подножья самой высокой горы страны, Арагац.
Вот так незаметно и быстро наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту. Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Остальное питание
- По запросу возможно увеличение количество участников
- Подберём для вас самые удобные даты