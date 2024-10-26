Наследие дореволюционного Еревана часто оказывается в тени монументальных форм советского периода. Мы прольём свет на буржуазный Ереван рубежа 19 и 20 веков. Вы узнаете, как персидское владычество и присоединение к Российской империи повлияло на город. Увидите особняки и доходные дома. Познакомитесь с главными архитектурными направлениями и научитесь их определять.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00
Описание экскурсии
- Яркий пример государственной дореволюционной застройки — здание казначейства.
- Улица, по которой пустили первый в Ереване общественный транспорт.
- Мужская гимназия, где никогда не учились гимназисты.
- Дореволюционные двери и элементы фасадов, такие как картуш и флагодержатели.
- Современная фотобиблиотека и кафе в здании, построенном до 1917 года.
- Аутентичные интерьеры и уютные дворы рубежа 19 и 20 веков.
- Здание, с балкона которого в 1918 году провозгласили независимость Армении.
Вы узнаете:
- почему чёрный туф в этот период стал основным материалом для застройки.
- зачем стены домов покрывали смесью глины с соломой и для чего в конструкциях использовали железнодорожные рельсы.
- зачем старинные здания в Ереване разбирают на камни.
- что такое даланы и как их использовали.
- для чего на зданиях размещали страховые доски.
- как особняк известного хирурга связан с тропическими болезнями и Иваном Айвазовским.
- как старинные постройки переносили с места на место.
- что такое Венецианская хартия и зачем она нужна.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст от 14 лет.
- Для удобства мы используем радиогиды. Вы получите наушники, но, если вам будет комфортнее в ваших собственных, возьмите их с собой (в устройствах стандартный разъём мини-джек).
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Мисака Манушяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ереван — Организатор в Ереване
Образовательно-просветительский проект «Ереван глазами инженера» — это франшиза компании «Глазами инженера», филиалы которой расположены в Москве, Петербурге, Казани, Тбилиси, Батуми и Белграде. С помощью экскурсий, лекций и мастер-классов мы учим читать язык язык архитектуры, одного из самых абстрактных искусств, и привлекаем внимание к культуре и истории региона, а также вопросам сохранения наследия.Задать вопрос
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