Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
В самом сердце Еревана скрыт уникальный район Конд, который является живым свидетельством истории и культуры города. Несмотря на то, что большая часть столицы была перестроена, Конд сохранил свой неповторимый облик.
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время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по извилистым улочкам, увидите архитектурные памятники и почувствуете настоящий дух Еревана.
Вас ждет не только знакомство с историческими достопримечательностями, но и уникальный шанс побывать в гостях у местных жителей, где за чашкой армянского чая откроются новые грани гостеприимства и традиций
Конд — самый таинственный, необычный и эксцентричный район города. Вы узнаете, почему до недавнего времени в него практически не наведывались туристы, да и сами ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании. Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей.
Живой памятник истории
В Конде до сих пор можно наткнуться на остатки старинных лабиринтов, проходов, подземных тоннелей, которые когда-то были частью обширной системы катакомб.
Чаепитие в старинном доме и не только
Вы посетите церковь Святого Ованнеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества — Хачкаром — и заглянете в бывшую персидскую мечеть. Раскроете, что такое вернакулярная архитектура и как использовать при строительстве все, что есть под рукой. Насладитесь видом на вечерний Ереван и побываете в гостях у местного жителя, где вас ждут приятные беседы за чашкой кофе или чая с ереванской традиционной гатой или иными армянскими вкусняшками.
Организационные детали
Угощения включены в стоимость экскурсии
По желанию во время финальной остановки можно насладиться авторскими песнями под гитару на русском и армянском языках. Подробности уточняйте в переписке
Оплата возможна в национальной валюте или в рублях (перевод на карты Visa/Master или Мир). Детали перевода обязательно уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 3 лет
Бесплатно
Дети до 7 лет
€19
Стандартный билет
€29
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Церковь Святого Ованнеса, Конд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1691 туриста
Я родилась, выросла и проживаю в Армении, как говорится — местная, коренная армянка. Мне дорог и любим каждый её кусочек. Я юрист по образованию, очень люблю фотографировать и исследовать новые читать дальшеуменьшить
места. Благодаря хобби плавно перешла с работы эксперта-криминалиста в сферу туризма, окончив курсы по подготовке гидов. И вот уже много лет провожу экскурсии по всей Армении. Кроме того, организую и сама провожу курсы по подготовке гидов-экскурсоводов. Благодаря этим курсам у нас появилась чудесная профессиональная команда гидов, работающих не только на родном, но и на русском и других иностранных языках. Постоянно работаю над собой, поэтому, окончив Винную академию и получив сертификат винного гида, решила кроме историко-культурных экскурсий, также проводить эно- и гастротуры.
Девиз нашей команды — туротерапия. И не важно, какую экскурсию выберут наши гости, — это будет замечательный сеанс туристической терапии по Армении.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 279 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6
3
–
2
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1
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Елизавета
Посещение Конда стало самым ярким впечатлением от Еревана! Это настоящий живой лабиринт в самом центре города, где время как будто остановилось. Огромное спасибо гиду за то, что провел нас по читать дальшеуменьшить
этим запутанным каменистым улочкам и рассказал историю семей, живущих здесь поколениями. Очень впечатлили остатки персидской мечети и то, как старинная архитектура соседствует с современным стрит-артом. Обязательно к посещению всем, кто хочет увидеть настоящий, нетуристический Ереван!»
Анаит
Ответ организатора:
Дорогая Елизавета, благодарю вас за такой тёплый и душевный отзыв! Нам очень приятно, что вы остались довольны — будем рады видеть вас снова.
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Ирина
Экскурсия прекрасная, очень аутентичная, целый микрорайон в центре города практически скрыт от прямого взгляда туриста, Анаит помогает прикоснуться к истории и прекрасно провести время.
+1
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Елена
Хорошая и интересная экскурсия, Анаит очень приятная, весёлая и знающая, провела по Конду, всё рассказала, зашли в гости к местным жителям, очень душевно, спасибо.
+1
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А
Александра
Огромное спасибо за экскурсию! Нашим гидом был Арам - прекрасный и эрудированный рассказчик! Замечательный человек, да еще и музыкант))) Экскурсия прошла на одном дыхании- очень интересно и познавательно! Многое узнали не только о Конде, но и об истории Армении, Еревана, хачкарах. И посещение домашнего кафе в конце экскурсии было идеальным ее завершением!
Анаит
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Нам особенно приятно, что вы отметили работу гида — мы действительно стараемся делать каждую экскурсию живой и запоминающейся. Будем рады новой встрече!
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A
Anna
большое спасибо Араму за прекрасную экскурсию! было очень интересно, познавательно и душевно, однозначно рекомендую!
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Л
Лидия
Огромное спасибо нашему гиду Араму за прекрасную экскурсию. Вызывает уважение труд энтузиастов, пытающихся сохранить историю своего города. Чудом уцелевший кусочек старого Еревана и его прежней жизни показали нам с большой читать дальшеуменьшить
любовью. Район понемногу благоустраивается, можно погулять и самостоятельно, но тогда вы многого не увидите. Чаепитие также прошло очень приятно, не только вкусно, но и познавательно. Вспоминаем об экскурсии с большим удовольствием!
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