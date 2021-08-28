Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Конд — старейший район Еревана

Посетить «город в городе» с узкими улочками, уютными дворами и деревянными лестницами

5
11 отзывов
В Ереване практически не осталось уголков Старого города — центральная часть столицы была перестроена в советские времена или уже при независимой республике.

Конд находится в самом сердце Еревана, но отделен от парадной части спрятанными от посторонних глаз проходами.

Здесь вы попадете в иную цивилизацию, заглянете на чай к местным жителям и побываете в бывшей персидской мечети.
Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана
Конд — старейший район Еревана

Что вас ожидает

Другой Ереван

Конд — самый таинственный и необычный район города. Вы узнаете, почему до недавнего времени в него практически не наведывались туристы, да и сами ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании. Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей.

Чаепитие в старинном доме и не только

Вы посетите церковь Святого Ованеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества — Хачкаром — и заглянете в бывшую персидскую мечеть. Раскроете, что такое вернакулярная архитектура и как использовать при строительстве все, что есть под рукой. Насладитесь видом на вечерний Ереван и побываете в гостях у местного жителя, где вас ждут приятные беседы за чашкой кофе или чая с армянскими сладостями.

Организационные детали

Угощения включены в стоимость экскурсии.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anahit
Anahit
Привет, я Анаит. Родилась и выросла в Армении, мне дорог и любим каждый ее кусочек. Я юрист по образованию, очень люблю фотографировать и исследовать новые места. Благодаря хобби плавно перешла с работы эксперта-криминалиста в сферу туризма. Вот уже 5 лет провожу экскурсии и курсы по подготовке гидов. Горжусь Арменией и хочу рассказать о своей маленькой, но гордой стране всему миру.
Задать вопрос

11 реальных отзывов от туристов

И
28 авг 2021
Экскурсия прекрасная! Атмосфера Конда - спокойное и доброе течение жизни… Отзывчивые и гостеприимные люди. Очень душевно. Тепло. По-доброму. Анаит - замечательный рассказчик, любящий свое дело и от души делящийся своим знанием о любимом Конде. Лёгкое общение… Витиеватые улочки, закоулки, дома со следами времени… пожившие и видевшие многое… виноградные лозы…. граффити… Очень колоритно. Отдельная сердечная благодарность Анаит за спонтанное душевное празднование ДР)) Желающим прочувствовать историю и современность Конда рекомендую экскурсию с Анаит. Ещё раз большое спасибо ей и ее друзьям, живущим в Конде🙏🤗
a
24 авг 2021
Авторская экскурсия по старинному району Конд. Анаит знает тему, любит Конд и свой город, пунктуальна, аккуратна и заботлива. Спасибо. Кофе, сладости и фрукты в садике одной из семей района (Люсинэ) - удобный и приятный бонус.
Сeргей
23 авг 2021
Конд в сопровождении Анаит - моя обязательная рекомендация для всех, кто приезжает в Ереван! Очень необычная, душевная, по-семейному тёплая экскурсия. Анаит - обаятельная личность и замечательный рассказчик с чарующим голосом. Масса позитива и хорошего настроения! Огромное спасибо)))
Леонид
18 авг 2021
ОБЯЗАТЕЛЬНО посетите Конд. Скорее всего пройдет еще несколько лет, и такой возможности уже не будет. И ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте это с сопровождении гида. Иначе вряд ли Конд откроется вам по-настоящему:). Нашу экскурсию проводила Лусине - прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Чувствуется что она любит Конд, но главное - и Конд любит ее:). Поэтому у вас будет уникальная возможность узнать этот уникальный ни на что не похожий мир изнутри. Короче говоря - strongly recommendations! Лусине, Анаит, спасибо большое, надеемся скоро вернемся. ;)
О
28 июля 2021
Если вам нравится история, значит вам просто необходимо проникнуться историей Старого Еревана😊Невероятно колоритный район Конд. От этой экскурсии я просто в невероятном восторге, провела мне её замечательный гид, прекрасная Анаит❤Еще один человек, влюблённый в свою страну, и свой город. Именно после таких экскурсий, и знакомства с прекрасными, солнечными людьми, мне хочется вернуться в Армению. Спасибо за прекрасную прогулку!
Р
23 июля 2021
Экскурсия - обязательный опыт по приезду в Армению. Огромная благодарность за Ваши с Лусинэ знания, энергию и организованность, вы показываете душу города и его людей. 🧡 Конд подарил мне неописуемое количество вдохновения и впечатлений - город такой же живой организм, как и все его жители. Красивый, со своим характером, и непохожий ни на что другое.

Проходили с гидом даже больше заявленного времени, остановившись множество раз на беседы с местными жителями, узнав из первых уст об истории места и испробовав плодов их натурального труда!
N
19 июля 2021
Хочу выразить огромную благодарность Анаит и ее коллеге Араму за потрясающие экскурсии по Конду и в Аштарак! Анаит и Арам не только прекрасно знают историю, но и умеют рассказать так, что остаться равнодушном невозможно! И конечно я не могу не отметить совершенно волшебную атмосферу создаваемую на экскурсии - утром ты встречаешься с еще незнакомыми людьми, а вечером расстаешься с хорошими друзьями! Искренне и от всей души рекомендую знакомиться с Арменией вместе с Анаит!
Егор
13 июля 2021
Экскурсию проводила гид Лусине, очень понравилось:)
О
3 июля 2021
Категорически рекомендую экскурсию.
Гид Арам - прекрасный экскурсовод и очень приятный, располагающий к себе человек (без всяких "подтекстов" и подкатов:))
Конд - очень напомнил мне одесскую Молдованку. Совсем другой Ереван… Без этой экскурсии мое впечатление о Ереване (а это моя первая поездка) было бы неполным.
Арам ответил на все мои вопросы относительно Еревана (и Армении в целом) - рассказал все то, что я не услышала на обзорной экскурсии у другого гида (это небо и земля… ) Сделал отличные кадры, угостил кофе со сладостями и отвез/привез на машине (абсолютно бесплатно. ), хотя по условиям билета экскурсия должна была быть пешеходная и я должна была прибыть на место встречи самостоятельно.
Ребятам (гиду Араму и организатору-экскурсоводу Анаит) желаю поскорее разместить тут обзорную экскурсию и гастрономическую экскурсию по Еревану - будет здорово!
А
19 июня 2021
Конд - не очень большой район, но в нем определенно есть на что посмотреть, а с экскурсией даже зайти во внутренние дворики, куда сами бы мы никак не попали. А Анаит - лучший рассказчик из тех, кого мы повстречали на трипстере в Армении
Светлана
13 июня 2021
Рекомендую экскурсию каждому, кто посещает Ереван. Наш гид Лусине не только провела нас по лабиринтам Конда - творческого, самобытного и удивительного района города - но и рассказала много интересного об истории и культуре Еревана и Армении в целом. Приятным завершением экскурсии было чаепитие в доме замечательного мастера-ювелира и его жены-художницы, нам очень повезло, что у них нашлось время принять нас у себя в гостях, это незабываемый и по-настоящему уникальный опыт.
Большое спасибо Анаит и Лусине за такую экскурсию!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Пешком по улочкам Еревана
Индивидуальная экскурсия
4.9
37
$19.5
за 1 чел.
Пешком по улочкам Еревана
Будничный и шумный Ереван по-домашнему уютный и дружелюбный
Ежедневно по договоренности
Священный город в Армении: Эчмиадзин
Индивидуальная экскурсия
$105
за 1-5 чел.
Священный город в Армении: Эчмиадзин
Автомобильное путешествие в пригород Еревана, древний город - Эчмиадзин
ежедневно в 10:00
Два лица Еревана: от Конда до Каскада
5
1
$12
за 1 чел.
Два лица Еревана: от Конда до Каскада
"Наш город старше Рима на 29 лет" … Где-то вы это уже слышали, правда? На прогулке со мной вы откроете...
Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально
Огни ночного Еревана
Индивидуальная экскурсия
5
50
2ч 30м
35
за 1-10 чел.
Огни ночного Еревана
Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
4.8
71
3ч 30м
16
за 1 чел.
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Увидеть настоящее лицо города и его секретные местечки, знакомые только настоящим ереванцам
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Индивидуальная экскурсия
5
29
3ч 30м
45
за 1-12 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Исследовать самые контрастные, колоритные и нетуристические районы многоликого города
Яркие краски Еревана
Индивидуальная экскурсия
4.9
399
18
за 1 чел.
Яркие краски Еревана
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Самый Ереван: прогулка про то, чего нет в путеводителе
5
2
$16
за 1 чел.
Самый Ереван: прогулка про то, чего нет в путеводителе
Ереван - там, где сердце
вторник, четверг, суббота, воскресенье — 10:00 (в праздники чаще)
Ереван в деталях
Индивидуальная экскурсия
4.9
49
45
за 1-14 чел.
Ереван в деталях
Первое свидание с Ереваном: богатая история, оригинальная архитектура и интересные факты о городе
Огни вечернего Еревана
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
$19.5
за 1 чел.
Огни вечернего Еревана
Культурная столица и самый населённый город Армении обладает совершенно особой аурой, которая особенно...
Ежедневно вечером по договоренности
Нетуристический Ереван
$20
за 1 чел.
Нетуристический Ереван
Кажется наступил момент, когда Еревану нужен совершенно другой тур… А Вы были на Конде, или быть может...
Каждый день в 18:00
Ереван советский и не только
3ч 30м
14
за 1 чел.
Ереван советский и не только
Узнать город контрастов и увидеть наследие 20 века на групповой экскурсии
в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:30, в среду в 09:30 и 13:00, в четверг и ... ещё
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
🇦🇲