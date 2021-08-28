Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Что вас ожидает

Другой Ереван

Конд — самый таинственный и необычный район города. Вы узнаете, почему до недавнего времени в него практически не наведывались туристы, да и сами ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании. Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей.

Чаепитие в старинном доме и не только

Вы посетите церковь Святого Ованеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества — Хачкаром — и заглянете в бывшую персидскую мечеть. Раскроете, что такое вернакулярная архитектура и как использовать при строительстве все, что есть под рукой. Насладитесь видом на вечерний Ереван и побываете в гостях у местного жителя, где вас ждут приятные беседы за чашкой кофе или чая с армянскими сладостями.

Организационные детали

Угощения включены в стоимость экскурсии.