Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

В самом сердце Еревана скрыт уникальный район Конд, который является живым свидетельством истории и культуры города. Несмотря на то, что большая часть столицы была перестроена, Конд сохранил свой неповторимый облик.Во

время этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по извилистым улочкам, увидите архитектурные памятники и почувствуете настоящий дух Еревана. Вас ждет не только знакомство с историческими достопримечательностями, но и уникальный шанс побывать в гостях у местных жителей, где за чашкой армянского чая откроются новые грани гостеприимства и традиций

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Описание экскурсии

Другой Ереван

Конд — самый таинственный, необычный и эксцентричный район города. Вы узнаете, почему до недавнего времени в него практически не наведывались туристы, да и сами ереванцы предпочитали не вспоминать о его существовании. Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей.

Живой памятник истории

В Конде до сих пор можно наткнуться на остатки старинных лабиринтов, проходов, подземных тоннелей, которые когда-то были частью обширной системы катакомб.

Чаепитие в старинном доме и не только

Вы посетите церковь Святого Ованнеса, познакомитесь с памятником армянского зодчества — Хачкаром — и заглянете в бывшую персидскую мечеть. Раскроете, что такое вернакулярная архитектура и как использовать при строительстве все, что есть под рукой. Насладитесь видом на вечерний Ереван и побываете в гостях у местного жителя, где вас ждут приятные беседы за чашкой кофе или чая с ереванской традиционной гатой или иными армянскими вкусняшками.

Организационные детали