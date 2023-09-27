Оказаться там, где бьётся пульс «розового города»
Главные достопримечательности показывают нам лишь «фасад» города. Его душа — во дворах, скрытых от чужих глаз. Дворы в Ереване очень разные.
Некоторые из них пронизаны духом древности, в других звучит искренний смех детей и витает запах вкуснейшей выпечки.
Я приглашаю вас на душевную прогулку, в которой город откроется с новой стороны и сам расскажет, каким он был и чем живёт сегодня.
Некоторые из них пронизаны духом древности, в других звучит искренний смех детей и витает запах вкуснейшей выпечки.
Я приглашаю вас на душевную прогулку, в которой город откроется с новой стороны и сам расскажет, каким он был и чем живёт сегодня.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наша путь пройдёт по неприметным улочкам и дворам Еревана, которые связывают между собой главные достопримечательности центра — площадь Республики, Каскад, Северный проспект и другие.
- Мы стартуем с площади Республики, но пойдём не привычными туристическими маршрутами, а занырнём в атмосферный двор 19 века, который объединил в себе арт-пространство и кафе. Ступив сюда, вы словно попадёте в волшебное время, когда Ереван только начинал расцветать. Подлинная атмосфера прошлого сохранена в каждой плитке, каждой скамейке и каждом дереве этого уголка.
- На улице Анрапетутян полюбуемся красивым зданием 19 века из чёрного туфа, заглянем в уникальный двор, сохранивший свою аутентичность и чудом спасшийся от безобразных гаражей, которыми застроены многие другие закоулки в Ереване.
- Дальше на нашем пути будет «двор боксёров». История названия прозаична — в одном из зданий тут действительно тренируются боксёры. Дворик очень колоритный, часто здесь можно встретить местных жителей, играющих в нарды.
- Затем отправимся в аутентичный «двор персов», сохранившийся с 18 века. Неподалёку, также в глубине улиц, найдём древнюю действующую церковь Зоравор, где хранятся мощи святого Анания. Это один из старейших сохранившихся в Ереване христианских храмов.
- По дороге в сторону театра оперы и балета заглянем на место съёмок фильма «Наш двор», рассказывающего о жизни типичного ереванского двора с его интригами, радостями и горестями. Закончим наше душевное мини-путешествие у Каскада.
А как же гастрономический сюрприз?
Он будет ждать вас в одном из дворов. Это армянские лепёшки ламаджо, с сочной начинкой, нежные в середине и хрустящие по краям.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anahit — ваша команда гидов в Ереване
Барев, меня зовут Анаит и я гид по Армении. Я и моя команда профессиональных гидов знакомы с каждым уголком нашей страны и нашего родного города. Мы с любовью составляем уникальные авторские маршруты, которые позволяют в полной мере ознакомиться с историей, культурой и обычаями Армении. Армения — это дудук и шашлык, суджух и лаваш, ковры и озеро Севан, благородные горы и густые зеленые леса, абрикосы, Арарат — коньяк и гора, гостеприимство, тосты… А еще — бесчисленные старинные монастыри и крепости, утренние кофепития и бесконечно яркие люди. Армению надо увидеть своими глазами, попробовать на вкус и насладиться ее ароматами!
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
27 сен 2023
Огромное спасибо Сюзанне за нашу великолепную экскурсию. Очень все понравилось. Нам хотелось увидеть Ереван изнутри, узнать, чем живет город - и нам это удалось. Сюзанна- великолепный рассказчик. Все было вау. Восторг ❤️
Очень рекомендую!
Спасибо вам.
Очень рекомендую!
Спасибо вам.
Елена
24 сен 2023
Эта экскурсия проходила с Сюзанной. Милейшая девушка, отлично знающая историю своего города, страны. Интересно рассказывает, не грузит абсолютно никакими датами, всё легко и непринужденно прошло. Отвечает на все вопросы по теме экскурсии и просто по жизни, помогает во всех вопросах без проблем. Вообще Ереван делают его жители, не устаю это повторять. Экскурсию рекомендую от души!!!
А
Ангелина
24 сен 2023
Запланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центра города всего 25 мин! на транспорте) Шли не спешно намеченным маршрутом по разнообразными Ереванским дворикам, попутно увидели и центральные улицы и знаковые места города-познакомилась с Ереван ом изнутри. Остановка в сирийском кафе с лепешками тоже была очень кстати. За 3ч экскурсии я почувствовала внутреннее дыхание и атмосферу этого гостеприимного, солнечного и неповотримого города с прекрасной архитеркуторой и красивыми людьми. Очень благодарна Анаит за рассказ не только об истории и архитектуре города но о жизни ереванцев. Рекомендую всем!)
Т
Татьяна
24 сен 2023
У нас была гид Сюзанна, дюймовочка в шляпке с большим зарядом позитива. Камерная экскурсия по чудесным ереванским дворам. Интересная информация о жизни простых ереванцев. Да, там жить надо, чтобы понять. Но хотя бы прикоснуться. Большое спасибо за интересную и вкусную экскурсию
Аркадий
28 авг 2023
Экскурсия была захватывающей, особенно понравились лепешки ламаджо — настоящее открытие! Город поразил своей красотой и контрастами. Гид увлекательно рассказывала о жизни людей и истории города.
Т
Татьяна
17 авг 2023
Замечательная экскурсия по дворам Еревана была проведена для меня гидом Анаит! Очень интересная и необычная задумка, полностью погружаешься в аутентичную жизнь города и узнаешь его "изнутри", по-домашнему. Анаит замечательная рассказчица, слушать её легко и интересно. Узнала много нового и осталась впечатлена колоритом дворов Еревана. После экскурсии город приобрел для меня особый шарм.
Спасибо за незабываемые впечатления и за вкусное угощение ламаджо! Обязательно вернусь в Армению снова!
Спасибо за незабываемые впечатления и за вкусное угощение ламаджо! Обязательно вернусь в Армению снова!
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