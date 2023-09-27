Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом

Оказаться там, где бьётся пульс «розового города»

4.9
6 отзывов
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Главные достопримечательности показывают нам лишь «фасад» города. Его душа — во дворах, скрытых от чужих глаз. Дворы в Ереване очень разные.

Некоторые из них пронизаны духом древности, в других звучит искренний смех детей и витает запах вкуснейшей выпечки.

Я приглашаю вас на душевную прогулку, в которой город откроется с новой стороны и сам расскажет, каким он был и чем живёт сегодня.
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
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Описание

Что вас ожидает

Наша путь пройдёт по неприметным улочкам и дворам Еревана, которые связывают между собой главные достопримечательности центра — площадь Республики, Каскад, Северный проспект и другие.

  • Мы стартуем с площади Республики, но пойдём не привычными туристическими маршрутами, а занырнём в атмосферный двор 19 века, который объединил в себе арт-пространство и кафе. Ступив сюда, вы словно попадёте в волшебное время, когда Ереван только начинал расцветать. Подлинная атмосфера прошлого сохранена в каждой плитке, каждой скамейке и каждом дереве этого уголка.
  • На улице Анрапетутян полюбуемся красивым зданием 19 века из чёрного туфа, заглянем в уникальный двор, сохранивший свою аутентичность и чудом спасшийся от безобразных гаражей, которыми застроены многие другие закоулки в Ереване.
  • Дальше на нашем пути будет «двор боксёров». История названия прозаична — в одном из зданий тут действительно тренируются боксёры. Дворик очень колоритный, часто здесь можно встретить местных жителей, играющих в нарды.
  • Затем отправимся в аутентичный «двор персов», сохранившийся с 18 века. Неподалёку, также в глубине улиц, найдём древнюю действующую церковь Зоравор, где хранятся мощи святого Анания. Это один из старейших сохранившихся в Ереване христианских храмов.
  • По дороге в сторону театра оперы и балета заглянем на место съёмок фильма «Наш двор», рассказывающего о жизни типичного ереванского двора с его интригами, радостями и горестями. Закончим наше душевное мини-путешествие у Каскада.

А как же гастрономический сюрприз?

Он будет ждать вас в одном из дворов. Это армянские лепёшки ламаджо, с сочной начинкой, нежные в середине и хрустящие по краям.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
27 сен 2023
Огромное спасибо Сюзанне за нашу великолепную экскурсию. Очень все понравилось. Нам хотелось увидеть Ереван изнутри, узнать, чем живет город - и нам это удалось. Сюзанна- великолепный рассказчик. Все было вау. Восторг ❤️
Очень рекомендую!
Спасибо вам.
Елена
24 сен 2023
Эта экскурсия проходила с Сюзанной. Милейшая девушка, отлично знающая историю своего города, страны. Интересно рассказывает, не грузит абсолютно никакими датами, всё легко и непринужденно прошло. Отвечает на все вопросы по теме экскурсии и просто по жизни, помогает во всех вопросах без проблем. Вообще Ереван делают его жители, не устаю это повторять. Экскурсию рекомендую от души!!!
Эта экскурсия проходила с Сюзанной. Милейшая девушка, отлично знающая историю своего города, страны. Интересно рассказывает, не
А
24 сен 2023
Запланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центра города всего 25 мин! на транспорте) Шли не спешно намеченным маршрутом по разнообразными Ереванским дворикам, попутно увидели и центральные улицы и знаковые места города-познакомилась с Ереван ом изнутри. Остановка в сирийском кафе с лепешками тоже была очень кстати. За 3ч экскурсии я почувствовала внутреннее дыхание и атмосферу этого гостеприимного, солнечного и неповотримого города с прекрасной архитеркуторой и красивыми людьми. Очень благодарна Анаит за рассказ не только об истории и архитектуре города но о жизни ереванцев. Рекомендую всем!)
Запланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центраЗапланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центраЗапланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центраЗапланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центраЗапланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центраЗапланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центраЗапланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центраЗапланировала индивидуальную экскурсию с Анаит по Еревану во время длительной пересадки, благо от а/порта до центра
Т
24 сен 2023
У нас была гид Сюзанна, дюймовочка в шляпке с большим зарядом позитива. Камерная экскурсия по чудесным ереванским дворам. Интересная информация о жизни простых ереванцев. Да, там жить надо, чтобы понять. Но хотя бы прикоснуться. Большое спасибо за интересную и вкусную экскурсию
Аркадий
28 авг 2023
Экскурсия была захватывающей, особенно понравились лепешки ламаджо — настоящее открытие! Город поразил своей красотой и контрастами. Гид увлекательно рассказывала о жизни людей и истории города.
Экскурсия была захватывающей, особенно понравились лепешки ламаджо — настоящее открытие! Город поразил своей красотой и контрастами.Экскурсия была захватывающей, особенно понравились лепешки ламаджо — настоящее открытие! Город поразил своей красотой и контрастами.
Т
17 авг 2023
Замечательная экскурсия по дворам Еревана была проведена для меня гидом Анаит! Очень интересная и необычная задумка, полностью погружаешься в аутентичную жизнь города и узнаешь его "изнутри", по-домашнему. Анаит замечательная рассказчица, слушать её легко и интересно. Узнала много нового и осталась впечатлена колоритом дворов Еревана. После экскурсии город приобрел для меня особый шарм.
Спасибо за незабываемые впечатления и за вкусное угощение ламаджо! Обязательно вернусь в Армению снова!

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Улицы и переулки
Гастрономические

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