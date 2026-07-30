Во время этой индивидуальной экскурсии вы увидите Ереван с совершенно новой стороны.



Пройдитесь по узким улочкам, загляните в уютные дворы, каждый из которых хранит свои тайны и истории.



Вы узнаете, как живут настоящие ереванцы, почувствуете дух древности и современности, переплетающиеся в архитектуре и атмосфере этих мест.



А завершится ваше путешествие приятным гастрономическим сюрпризом - дегустацией армянских лепёшек ламаджо, которые не оставят вас равнодушными

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы с июня по август считаются наиболее подходящими для прогулок по уютным дворам Еревана. В это время года атмосфера города наиболее живая, и можно в полной мере насладиться его колоритом и гастрономическими сюрпризами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятствует прогулкам, позволяя комфортно исследовать городские уголки и насладиться их уникальной атмосферой.

Сейчас август — это идеальное время.