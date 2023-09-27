Главные достопримечательности показывают нам лишь «фасад» города. Его душа — во дворах, скрытых от чужих глаз. Дворы в Ереване очень разные. Некоторые из них пронизаны духом древности, в других звучит искренний смех детей и витает запах вкуснейшей выпечки. Я приглашаю вас на душевную прогулку, в которой город откроется с новой стороны и сам расскажет, каким он был и чем живёт сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Наша путь пройдёт по неприметным улочкам и дворам Еревана, которые связывают между собой главные достопримечательности центра — площадь Республики, Каскад, Северный проспект и другие.

Мы стартуем с площади Республики, но пойдём не привычными туристическими маршрутами, а занырнём в атмосферный двор 19 века, который объединил в себе арт-пространство и кафе. Ступив сюда, вы словно попадёте в волшебное время, когда Ереван только начинал расцветать. Подлинная атмосфера прошлого сохранена в каждой плитке, каждой скамейке и каждом дереве этого уголка.

На улице Анрапетутян полюбуемся красивым зданием 19 века из чёрного туфа, заглянем в уникальный двор, сохранивший свою аутентичность и чудом спасшийся от безобразных гаражей, которыми застроены многие другие закоулки в Ереване.

Дальше на нашем пути будет «двор боксёров». История названия прозаична — в одном из зданий тут действительно тренируются боксёры. Дворик очень колоритный, часто здесь можно встретить местных жителей, играющих в нарды.

Затем отправимся в аутентичный «двор персов», сохранившийся с 18 века. Неподалёку, также в глубине улиц, найдём древнюю действующую церковь Зоравор, где хранятся мощи святого Анания. Это один из старейших сохранившихся в Ереване христианских храмов.

По дороге в сторону театра оперы и балета заглянем на место съёмок фильма «Наш двор», рассказывающего о жизни типичного ереванского двора с его интригами, радостями и горестями. Закончим наше душевное мини-путешествие у Каскада.

А как же гастрономический сюрприз?

Он будет ждать вас в одном из дворов. Это армянские лепёшки ламаджо, с сочной начинкой, нежные в середине и хрустящие по краям.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды