Во время этой индивидуальной экскурсии вы увидите Ереван с совершенно новой стороны.
Пройдитесь по узким улочкам, загляните в уютные дворы, каждый из которых хранит свои тайны и истории.
Вы узнаете, как живут настоящие ереванцы, почувствуете дух древности и современности, переплетающиеся в архитектуре и атмосфере этих мест.
А завершится ваше путешествие приятным гастрономическим сюрпризом - дегустацией армянских лепёшек ламаджо, которые не оставят вас равнодушными
Пройдитесь по узким улочкам, загляните в уютные дворы, каждый из которых хранит свои тайны и истории.
Вы узнаете, как живут настоящие ереванцы, почувствуете дух древности и современности, переплетающиеся в архитектуре и атмосфере этих мест.
А завершится ваше путешествие приятным гастрономическим сюрпризом - дегустацией армянских лепёшек ламаджо, которые не оставят вас равнодушными
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по неприметным улочкам и дворам
- 🏛 Посещение исторических мест и зданий
- 🍽 Гастрономический сюрприз - армянские лепёшки ламаджо
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🕊 Погружение в атмосферу прошлого и настоящего Еревана
- 👥 Общение с местными жителями
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по август считаются наиболее подходящими для прогулок по уютным дворам Еревана. В это время года атмосфера города наиболее живая, и можно в полной мере насладиться его колоритом и гастрономическими сюрпризами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятствует прогулкам, позволяя комфортно исследовать городские уголки и насладиться их уникальной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Каскад
- Северный проспект
- Двор 19 века
- Улица Анрапетутян
- Двор боксёров
- Двор персов
- Церковь Зоравор
- Театр оперы и балета
- Место съёмок фильма «Наш двор»
Описание экскурсии
Наш путь пройдёт по неприметным улочкам и дворам Еревана, которые связывают между собой главные достопримечательности центра — площадь Республики, Каскад, Северный проспект и другие.
- Мы стартуем с площади Республики, но пойдём не привычными туристическими маршрутами, а занырнём в атмосферный двор 19 века, который объединил в себе арт-пространство и кафе. Ступив сюда, вы словно попадёте в волшебное время, когда Ереван только начинал расцветать. Подлинная атмосфера прошлого сохранена в каждой плитке, каждой скамейке и каждом дереве этого уголка.
- На улице Анрапетутян полюбуемся красивым зданием 19 века из чёрного туфа, заглянем в уникальный двор, сохранивший свою аутентичность и чудом спасшийся от безобразных гаражей, которыми застроены многие другие закоулки в Ереване.
- Дальше на нашем пути будет «двор боксёров». История названия прозаична — в одном из зданий тут действительно тренируются боксёры. Дворик очень колоритный, часто здесь можно встретить местных жителей, играющих в нарды.
- Затем отправимся в аутентичный «двор персов», сохранившийся с 18 века. Неподалёку, также в глубине улиц, найдём древнюю действующую церковь Зоравор, где хранятся мощи святого Анания. Это один из старейших сохранившихся в Ереване христианских храмов.
- По дороге в сторону театра оперы и балета заглянем на место съёмок фильма «Наш двор», рассказывающего о жизни типичного ереванского двора с его интригами, радостями и горестями. Закончим наше душевное мини-путешествие у Каскада.
А как же гастрономический сюрприз?
Он будет ждать вас в одном из дворов. Это армянские лепёшки ламаджо, с сочной начинкой, нежные в середине и хрустящие по краям.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 891 туриста
Барев, меня зовут Анаит и я гид по Армении. Я и моя команда профессиональных гидов знакомы с каждым уголком нашей страны и нашего родного города. Мы с любовью составляем уникальные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 196 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
У нас была интересная экскурсия с прекрасным гидом Сюзанной. и не подумаешь что в центре Еревана скрывается совсем другая аутентичная атмосфера отличная от вайба столицы, арки и дворики как портал в другой мир, где время замедляется. отдельное спасибо за гастрономический сюрприз!
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А
Жаль, что нельзя поставить 10 звезд. Очень колоритная и замечательная экскурсия!
Поездка у нас случилась спонтанно, поэтому на ходу искали, что посмотреть. Все же хотелось получше узнать город и увидеть не
Поездка у нас случилась спонтанно, поэтому на ходу искали, что посмотреть. Все же хотелось получше узнать город и увидеть не
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Всем путешественникам, читающим этот отзыв, доброго времени суток. Наша поездка в Ереван родилась спонтанно. Но мечта посмотреть Армению зрела давно. По отзывам на первый день выбрали экскурсию "Уютные дворы Еревана:
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Экскурсия великолепная!!! Сама идея -пройтись не по парадным площадям, а по дворам, где живут реальные люди, где кипит жизнь, где сплелось огромное количество историй-это находка!!! Экскурсия построена очень грамотно и
+1
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Хотим выразить огромную благодарность Сюзанне за потрясающую экскурсию!
Однозначно рекомендуем данную экскурсию, очень колоритно, интересно и душевно ♥️ Мы прогулялись по внутренним дворикам, узнали много нового о жизни и традициях местных
Однозначно рекомендуем данную экскурсию, очень колоритно, интересно и душевно ♥️ Мы прогулялись по внутренним дворикам, узнали много нового о жизни и традициях местных
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Очень понравилось, спасибо!
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