Ереван туристический и нет: увидеть все стороны

Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу

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Ответы на вопросы
Вы пройдёте по самым главным местам и тем, где нет толп туристов.

Окунётесь в атмосферу аутентичного Еревана, увидите древние церкви и мечети, рассмотрите граффити и оцените старинные особняки.

Мы расскажем об инсайдерских уголках города и подскажем, куда идти, чтобы понять истинный характер столицы Армении.
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите церковь Сурб Зоравор Аствацацин, построенную в 17 веке. Побываете на территории детской железной дороги и разглядите граффити на стенах зданий. Полюбуетесь старейшими сохранившимся особняками Еревана. Прогуляетесь по руинам мечети 16 века и осмотрите Голубую мечеть 18 века.

Мы расскажем историю этих мест и поделимся интересными фактами о них. И раскроем, какие необычные места есть в городе, где можно вкусно поесть и погулять.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки
  • Экскурсию проведу я или другой гид нашей команды

в понедельник в 12:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 15:00, в воскресенье в 10:30, 12:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 15:00, в воскресенье в 10:30, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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