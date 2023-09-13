Вы пройдёте по самым главным местам и тем, где нет толп туристов. Окунётесь в атмосферу аутентичного Еревана, увидите древние церкви и мечети, рассмотрите граффити и оцените старинные особняки. Мы расскажем об инсайдерских уголках города и подскажем, куда идти, чтобы понять истинный характер столицы Армении.

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите церковь Сурб Зоравор Аствацацин, построенную в 17 веке. Побываете на территории детской железной дороги и разглядите граффити на стенах зданий. Полюбуетесь старейшими сохранившимся особняками Еревана. Прогуляетесь по руинам мечети 16 века и осмотрите Голубую мечеть 18 века.

Мы расскажем историю этих мест и поделимся интересными фактами о них. И раскроем, какие необычные места есть в городе, где можно вкусно поесть и погулять.

Организационные детали