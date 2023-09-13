Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу
Вы пройдёте по самым главным местам и тем, где нет толп туристов.
Окунётесь в атмосферу аутентичного Еревана, увидите древние церкви и мечети, рассмотрите граффити и оцените старинные особняки.
Мы расскажем об инсайдерских уголках города и подскажем, куда идти, чтобы понять истинный характер столицы Армении.
Окунётесь в атмосферу аутентичного Еревана, увидите древние церкви и мечети, рассмотрите граффити и оцените старинные особняки.
Мы расскажем об инсайдерских уголках города и подскажем, куда идти, чтобы понять истинный характер столицы Армении.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите церковь Сурб Зоравор Аствацацин, построенную в 17 веке. Побываете на территории детской железной дороги и разглядите граффити на стенах зданий. Полюбуетесь старейшими сохранившимся особняками Еревана. Прогуляетесь по руинам мечети 16 века и осмотрите Голубую мечеть 18 века.
Мы расскажем историю этих мест и поделимся интересными фактами о них. И раскроем, какие необычные места есть в городе, где можно вкусно поесть и погулять.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки
- Экскурсию проведу я или другой гид нашей команды
в понедельник в 12:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 15:00, в воскресенье в 10:30, 12:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 12:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 15:00, в воскресенье в 10:30, 12:00 и 15:00Экскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ani — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 495 туристов
Привет, нас зовут Офелия и Ани! Главное, что вам стоит узнать о нас, как о ваших будущих гидах, — мы очень любим Армению и гордимся ею! Так что будем рассказывать горячо, много и с любовью:-). Нам очень провезло, за нашу недолгую жизнь мы успели прожить в нескольких странах: в Узбекистане, Казахстане, Украине, России и Эстонии. Благодаря тому, что мы впитали в себя различные культуры — можем презентовать Армению и Арцах (Нагорный Карабах) самым разным людям. Приезжайте в гости — и мы постараемся влюбить вас в нашу обожаемую страну!
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