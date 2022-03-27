Что вы можете увидеть 🤩

Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор. Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире! Само слово означает «место, куда сошел единородный Сын Божий».

Тур начнется с посещением церкви Св. Рипсиме, построенной на месте, где похоронена раннехристианская армянская мученица и святая, бежавшая из Римской империи, которая была убита в Армении. Это удивительная церковь стоит со дня строительства — с 618 г. н. э., что делает ее одной из древних церквей в мире. Затем посетите одноименную церковь Св. Гаяне, построенной на месте захоронения еще одной раннехристианской великомученицы Гаяне.

Далее вы станете участниками мастер-класса по приготовлению знаменитого армянского блюда. “Долма” готовится из листьев капусты или винограда, риса, рубленого мяса и зелени. Вы попробуете приготовленное Вами блюдо во время традиционого обеда.

После мастер класса по приготовлению национального блюда “Толма”, вы посетите первый в мире христианский Собор – Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304. По преданию, Иисус Христос — сын Божий спустился на землю и золотым молотом указал место, где должен стоять святой алтарь, и именно в этом месте Григорий Просветитель приказал построить собор. Внутри собора есть небольшой музей, где хранятся многие святыни, такие как частица Пречестного Креста Христова и Ноева Ковчега, а также стрела, пронзившее Иисуса Христа.

Затем увидите храм Звартноц, основанный в 7-ом веке, который включен в список наследия ЮНЕСКО, как и все остальные достопримечательности в туре.