Духовный отдых в святом Эчмиадзине

Во время поездки в Армению не пропустите встречу с первым в мире христианским кафедральным собором, Эчмиадзином

Групповая
Во время поездки в Армению не пропустите встречу с первым в мире христианским кафедральным собором, Эчмиадзином.

Но для начала посетим 2 церкви: Св. Рипсиме и Св. Гаянэ. Затем посмотрим храм Звартноц.

Несмомненно, вы проникнитесь атмосферой древней истории армянского народа.

Все достопримечательности включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но это еще не всё! Мы будем готовить, а потом и попробуем, знаменитое армянское блюдо, долму.
Духовный отдых в святом Эчмиадзине
Духовный отдых в святом Эчмиадзине
Духовный отдых в святом Эчмиадзине
Духовный отдых в святом Эчмиадзине
Духовный отдых в святом Эчмиадзине
Духовный отдых в святом Эчмиадзине
Духовный отдых в святом Эчмиадзине
Духовный отдых в святом Эчмиадзине

Что вы можете увидеть 🤩

  • Эчмиадзин (Св. Рипсиме, Св. Гаяне, кафедральный Собор, музей-сокровищница)
  • храм Звартноц
  • мастер-класс по приготовлению национального блюда «Долма» в семейном ресторане «Мачаненц»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Во время поездки в Армению, вам безусловно будет интересно увидеть первый в мире христианский собор. Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире! Само слово означает «место, куда сошел единородный Сын Божий».
Тур начнется с посещением церкви Св. Рипсиме, построенной на месте, где похоронена раннехристианская армянская мученица и святая, бежавшая из Римской империи, которая была убита в Армении. Это удивительная церковь стоит со дня строительства — с 618 г. н. э., что делает ее одной из древних церквей в мире. Затем посетите одноименную церковь Св. Гаяне, построенной на месте захоронения еще одной раннехристианской великомученицы Гаяне.
Далее вы станете участниками мастер-класса по приготовлению знаменитого армянского блюда. “Долма” готовится из листьев капусты или винограда, риса, рубленого мяса и зелени. Вы попробуете приготовленное Вами блюдо во время традиционого обеда.
После мастер класса по приготовлению национального блюда “Толма”, вы посетите первый в мире христианский Собор – Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304. По преданию, Иисус Христос — сын Божий спустился на землю и золотым молотом указал место, где должен стоять святой алтарь, и именно в этом месте Григорий Просветитель приказал построить собор. Внутри собора есть небольшой музей, где хранятся многие святыни, такие как частица Пречестного Креста Христова и Ноева Ковчега, а также стрела, пронзившее Иисуса Христа.
Затем увидите храм Звартноц, основанный в 7-ом веке, который включен в список наследия ЮНЕСКО, как и все остальные достопримечательности в туре.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Традиционный обед
  • мастер-класс по приготовлению «Долмы»
  • услуги профессионального гида (русский, английский)
  • Wi-Fi в транспорте
  • входные билеты
  • вода в бутылках
  • местные сладости
Что не входит
Место начала и завершения?
ул. Таманяна
Когда и сколько длится
Когда: по четвергам и воскресеньям в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • За день до тура Вам нужно отправить фото вашего паспорта
  • либо подойти к нам в офис
  • чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по четвергам и воскресеньям в 10:00

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