в воскресенье в 10:00

Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме

Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии

5
6 отзывов
Приглашаем вас на теплую, душевную экскурсию.

Вы исследуете руины храма Звартноц и полюбуетесь панорамой за его колоннами, посетите первый в мире христианский собор, Эчмиадзин, и узнаете религиозную историю Армении.

А в завершение приготовите и съедите ароматную армянскую долму!
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме

Что вас ожидает

Душа и святыни нашей страны

Экскурсия начнется с посещения храма Звартноц — у названия поэтичный перевод «Храм бдящих ангелов». Место не менее вдохновляющее: от раннесредневековой постройки остались руины с несколькими колоннами, но даже сегодня чувствуется величие Звартноца и гармония храма с открывающимися видами гор.

Следом мы отправимся в город Вагаршапат. Первая цель здесь — церковь Св. Рипсимэ, названная в четь армянской мученицы. Гид расскажет о ее судьбе и об архитектурных особенностях церкви, которая стоит на этом месте с 6 века в подлинном виде.

Конечно, в программе Эчмиадзинский собор — главный храм Армянской апостольской церкви и первый в мире христианский собор. Вы услышите его историю и в целом узнаете о рождении и развитии христианства в Армении.

Готовим долму.

Вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению знаменитого армянского блюда. Долму делают из листьев капусты или винограда, риса, рубленого мяса и зелени. Вы попробуете приготовленное вами блюдо во время традиционного обеда.

Организационные детали

  • Входные билеты, традиционный армянский обед, вода в бутылках и армянские сладости включены в стоимость
  • Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi Fi
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в воскресенье в 10:00

Лиза
Лиза
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы всегда организуем традиционный обед, который включен в стоимость. До встречи в Армении!
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6 реальных отзывов от туристов

Елена
24 окт 2021
Прекрасная экскурсия. Все очень хорошо организовано. Гид Анна - позитивная, умная, обаятельная девушка. Водитель Марат - самый лучший. Места - великолепные. Все очень понравилось. Спасибо!
С
27 сен 2021
Все экскурсии Yariany Travel организованны ОТЛИЧНО… очень прекрасная организация. . всем рекомендую…
Наталья
11 июля 2021
Спасибо большое Арминэ за прекрасную поездку. Арминэ очень обаятельная красивая и эрудированная прекрасная женщина. Много и интересно рассказывала о Эчмиадзине и Звартноце. Чувствуется любовь к истории своей страны. Прекрасная поездка! Очень рекомендую Арминэ как экскурсовода.
Ещё хочется отдельно поблагодарить водителя нашего комфортного авто!
Внимательный замечательный человек по имени Гурген.
Приятного всем путешествия!
И
15 янв 2020
Спасибо за интересную поездку! Экскурсия в духовный центр Армянской Церкви была впечатляюща и очень насыщенна. Развалины храма в Звартнотце позволили окунуться в историю - остатки колонн, ступеней и стен наглядно показывают величие прежней постройки, плакат с реконструкцией внешнего облика Храма впечатляет мощью и необычной формой.
Дальнейшая поездка в Эчмиадзин была интересна посещением современного здания крестильни и особенно впечатлил колоссальный сосуд, в котором один раз в 7 лет варят священное мирро. Музей-сокровищница хранит портреты и облачение великих служителей Армянской Церкви, в том числе прекрасный портрет композитора Комитаса, а также одно -самое древнее, что подтверждено анализами - копьё, пронзившее грудь распятого на кресте Иисуса Христа. Посещение Эчмиадзина запомнилось прекрасной погодой, красивыми хачкарами на территории и, что досадно, закрытым лесами главным собором. В заключение группа была доставлена в ресторанчик, где нам показали процесс изготовления долмы… Всё было бы замечательно, если б этот мастер-класс не происходил в прихожей кафе - мне совсем не понравились близость выхода на улицу и антураж того помещения, не соответствующий гигиеническим требованиям к приготовлению пищи. Однако, общее впечатление неплохое. Архитектура великолепная, группа заинтересованная, экскурсовод заботливый и интересно рассказывавший.
И
30 дек 2019
Очень интересная экскурсия, экскурсовод Арминэ, ведя экскурсию на двух языках, просто очаровала. Приготовление долмы прошло на "ура". А уж обед просто был великолепен.
М
4 дек 2019
Наре просто потрясающая гид, экскурсия легкая и очень вкусный обед с мастер-классом по приготовлению долма. Мы ее столько наготовили, что, по-моему, еще две группы накормили😂😂

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