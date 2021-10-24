в воскресенье в 10:00

Что вас ожидает

Душа и святыни нашей страны

Экскурсия начнется с посещения храма Звартноц — у названия поэтичный перевод «Храм бдящих ангелов». Место не менее вдохновляющее: от раннесредневековой постройки остались руины с несколькими колоннами, но даже сегодня чувствуется величие Звартноца и гармония храма с открывающимися видами гор.

Следом мы отправимся в город Вагаршапат. Первая цель здесь — церковь Св. Рипсимэ, названная в четь армянской мученицы. Гид расскажет о ее судьбе и об архитектурных особенностях церкви, которая стоит на этом месте с 6 века в подлинном виде.

Конечно, в программе Эчмиадзинский собор — главный храм Армянской апостольской церкви и первый в мире христианский собор. Вы услышите его историю и в целом узнаете о рождении и развитии христианства в Армении.

Готовим долму.

Вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению знаменитого армянского блюда. Долму делают из листьев капусты или винограда, риса, рубленого мяса и зелени. Вы попробуете приготовленное вами блюдо во время традиционного обеда.

Организационные детали

Входные билеты, традиционный армянский обед, вода в бутылках и армянские сладости включены в стоимость

Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi Fi

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).