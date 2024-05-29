🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 59 отзывов Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом Начало: У вашего отеля «Эчмиадзин — место поклонения первых христиан» € 149 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 17 отзывов Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день Начало: На площади Республики «У каждого народа есть особо почитаемые святые места — в Армении уже почти 2 тысячи лет это ее древняя столица Эчмиадзин» Расписание: ежедневно в 09:00 € 140 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами Начало: На площади Республики «Эчмиадзин же стал не только духовным символом для Армении, первой из всех официально принявшей христианство в качестве государственной религии, но и памятником исключительной значимости для всего христианского мира» 160 € 128 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя» Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии «Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году» € 175 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Кусочек рая в Армении Увидеть церковь на языческом фундаменте, храм езидов Зиарат и райский сад Начало: в вашем отеле в Ереване «Увидите в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря наконечник копья Лонгина, которым был пронзён Христос» от 140 € 126 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Святая Армения: экскурсия-паломничество Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат Начало: В любой точке Еревана «Посмотрим на Эчмиадзинский монастырь, погуляем по его обширной территории» от € 220 за всё до 15 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 23 отзыва Святой Эчмиадзин и храм Звартноц Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад) «Конечно, в программе Эчмиадзинский собор — главный храм Армянской апостольской церкви и первый в мире христианский собор» Расписание: в среду и субботу в 10:00 € 26 за человека

🚗 На машине 9% скидка Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин Познакомиться с традициями и обычаями местных жителей в культурном центре, созданном с душой «Культурно-туристический комплекс в Эчмиадзине — пространство, где вы не встретите музейного официоза» 149 € 135 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Древние храмы Армении Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц Начало: У вашего отеля «Эчмиадзинский Кафедральный собор — первый в мире христианский собор и духовный центр всех армян» € 134 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 5.5 часов 1 отзыв Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям Начало: На площади Республики «Прежде всего мы отправимся в Эчмиадзинский кафедральный собор» Расписание: в пятницу в 10:00 € 30 за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 20 отзывов Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице Начало: У отеля Ани Плаза «Из Еревана вы отправитесь в город Вагаршапат (бывший Эчмиадзин): здесь находится резиденция Католикоса, главы армянской Апостольской церкви» Расписание: в воскресенье в 09:45 € 23 за человека

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван Начало: В международном аэропорту Звартноц «Эчмиадзин (Вагаршапат) — потрясающе красивый город со своей атмосферой Раннего Средневековья» от 179 € 135 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Армянский Ватикан: пешеходная экскурсия по Эчмиадзину Погрузитесь в атмосферу первой христианской страны, посетив сердце армянской духовности - Эчмиадзин Начало: По договоренности «На экскурсии по Эчмиадзину — уютному городку с богатым историческим прошлым — я помогу пролить свет на историю народа, первым принявшего христианство государственной религией еще в 301 году» € 100 за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 11 отзывов Достопримечательности Еревана и Святой Эчмиадзин Начало: Ул. Таманяна «Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире» Расписание: По средам и субботам в 10:00 $ 28 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала Начало: на площади Республики «Эчмиадзин 303 года, первый в мире христианский храм, охраняется ЮНЕСКО» от 150 € 128 за всё до 17 чел.

Индивидуальная 4 часа 24 отзыва Первопрестольный Святой Эчмиадзин Начало: По договоренности «Эчмиадзин в переводе с армянского означает сошёл Единородный» Расписание: Ежедневно в 10:00 от $ 110 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Св. Эчмиадзин (церкви св. Гаяне и св. Рипсиме),Кафедральный собор, Звартноц Начало: Адрес вашего проживания «Эчмиадзин позволит нам максимально близко ознакомиться с особенностями армянского христианства, его богатой историей и наследием» Расписание: каждый день, кроме понедельника от $ 86 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 4 часа 7 отзывов Эчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе Посетить древние храмы духовной столицы Армении в комфортном формате Начало: На проспекте Месропа Маштоца «Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц» Расписание: в четверг в 10:00 € 30 за человека

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана «Гаяне, две из трех церквей в Эчмиадзине, посвященные христианским мученицам, бежавшим из Рима вместе со своей игуменией Гаяне» от $ 110 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц Путешествие к стенам святых обителей и древних городов Начало: в центре города «Эчмиадзин — колыбель христианства» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Эчмиадзин: Хроники веры и красоты Армении Начало: Эчмиадзинский монастырь «После этого отправитесь в Музей-сокровищницу Святого Эчмиадзина, где великолепная коллекция реликвий искусно раскроет перед вами богатую историю Армянской апостольской церкви» Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 50 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц Начало: По адресу вашего проживания «Эчмиадзин Эчмиадзин позволит нам максимально близко ознакомиться с особенностями армянского христианства, его богатой историей и наследием» Расписание: Ежедневно от $ 122 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа 25 отзывов Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19 «Эчмиадзина — Музей «Сокровища Эчмиадзина» — Церковь Св» Расписание: По воскресеньям в 09։45 $ 20 за человека

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц Начало: Адрес Вашего проживания «Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире» Расписание: Каждый день от $ 178 за всё до 3 чел.

Групповая 4 часа 1 отзыв Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца «Поездка в Эчмиадзин – это духовное путешествие в сердце Христианской Армении» Расписание: Воскресенье в 09:45 € 23 за человека

Индивидуальная 3 часа Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц Начало: Адрес Вашего проживания «Первый в мире христианский Собор Следующая остановка — Собор Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304» Расписание: Каждый день от $ 143 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц Начало: Адрес Вашего проживания «Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире» Расписание: Каждый день от $ 200 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 30 минут Трансфер: Ереван - Эчмиадзин или Эчмиадзин - Ереван Начало: Адрес Вашего проживания «Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Эчмиадзин» Расписание: По договоренности от $ 21 за всё до 3 чел.

Групповая 6 часов Духовный отдых в Святом Эчмиадзине «Утром мы отправимся в Эчмиадзин – многовековой духовный центр Армении» Расписание: Суббота в null € 25 за человека

10% скидка Индивидуальная 5 часов Духовный центр Эчмиадзин: Открытие Дома Мачаненц Начало: Место встречи по договоренности с гидом «Что вас ожидает: Эчмиадзинский кафедральный собор В рамках этого уникального тура вы сможете посетить Эчмиадзинский кафедральный собор, который является одной из самых значимых и священных архитектурных достопримечательностей Армении» Расписание: Вторник-Воскресенье от 119 $ 107 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Ереван и окрестности в объективе модернизма Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры Начало: На улице Тигран Мец «А небольшой городок Эчмиадзин удивит вас не только Первопрестольным храмом, но и неожиданными формами в архитектуре современных церквей» € 200 за всё до 5 чел.

Групповая 7 часов Обзорная экскурсия по Еревану + Святой Эчмиадзин «Вторую часть экскурсии вы проведете в городе Эчмиадзин – многовековом духовном центре Армении» Расписание: Среда, Суббота в 10:00 € 25 за человека