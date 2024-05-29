1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Эчмиадзин — место поклонения первых христиан»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
«У каждого народа есть особо почитаемые святые места — в Армении уже почти 2 тысячи лет это ее древняя столица Эчмиадзин»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
«Эчмиадзин же стал не только духовным символом для Армении, первой из всех официально принявшей христианство в качестве государственной религии, но и памятником исключительной значимости для всего христианского мира»
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:30
160€128 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии
«Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€175 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Кусочек рая в Армении
Увидеть церковь на языческом фундаменте, храм езидов Зиарат и райский сад
Начало: в вашем отеле в Ереване
«Увидите в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря наконечник копья Лонгина, которым был пронзён Христос»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 140€126 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
«Посмотрим на Эчмиадзинский монастырь, погуляем по его обширной территории»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €220 за всё до 15 чел.
Групповая
8 часов
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Конечно, в программе Эчмиадзинский собор — главный храм Армянской апостольской церкви и первый в мире христианский собор»
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€26 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
4.5 часа
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Познакомиться с традициями и обычаями местных жителей в культурном центре, созданном с душой
«Культурно-туристический комплекс в Эчмиадзине — пространство, где вы не встретите музейного официоза»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
149€135 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
Начало: У вашего отеля
«Эчмиадзинский Кафедральный собор — первый в мире христианский собор и духовный центр всех армян»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€134 за всё до 3 чел.
Групповая
5.5 часов
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
«Прежде всего мы отправимся в Эчмиадзинский кафедральный собор»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€30 за человека
Групповая
4 часа
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
«Из Еревана вы отправитесь в город Вагаршапат (бывший Эчмиадзин): здесь находится резиденция Католикоса, главы армянской Апостольской церкви»
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
€23 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
«Эчмиадзин (Вагаршапат) — потрясающе красивый город со своей атмосферой Раннего Средневековья»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179€135 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
4 часа
Армянский Ватикан: пешеходная экскурсия по Эчмиадзину
Погрузитесь в атмосферу первой христианской страны, посетив сердце армянской духовности - Эчмиадзин
Начало: По договоренности
«На экскурсии по Эчмиадзину — уютному городку с богатым историческим прошлым — я помогу пролить свет на историю народа, первым принявшего христианство государственной религией еще в 301 году»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€100 за всё до 2 чел.
Групповая
7 часов
Достопримечательности Еревана и Святой Эчмиадзин
Начало: Ул. Таманяна
«Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире»
Расписание: По средам и субботам в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
$28 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
«Эчмиадзин 303 года, первый в мире христианский храм, охраняется ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150€128 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
4 часа
Первопрестольный Святой Эчмиадзин
Начало: По договоренности
«Эчмиадзин в переводе с армянского означает сошёл Единородный»
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Св. Эчмиадзин (церкви св. Гаяне и св. Рипсиме),Кафедральный собор, Звартноц
Начало: Адрес вашего проживания
«Эчмиадзин позволит нам максимально близко ознакомиться с особенностями армянского христианства, его богатой историей и наследием»
Расписание: каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Эчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе
Посетить древние храмы духовной столицы Армении в комфортном формате
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
«Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц»
Расписание: в четверг в 10:00
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Эчмиадзин: монастыря Рипсиме и Гаяне, Кафедральный Собор, музей Эчмиадзина, храм Звартноц
Начало: Адрес путешественника, если оно в пределах Еревана
«Гаяне, две из трех церквей в Эчмиадзине, посвященные христианским мученицам, бежавшим из Рима вместе со своей игуменией Гаяне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
Путешествие к стенам святых обителей и древних городов
Начало: в центре города
«Эчмиадзин — колыбель христианства»
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эчмиадзин: Хроники веры и красоты Армении
Начало: Эчмиадзинский монастырь
«После этого отправитесь в Музей-сокровищницу Святого Эчмиадзина, где великолепная коллекция реликвий искусно раскроет перед вами богатую историю Армянской апостольской церкви»
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Начало: По адресу вашего проживания
«Эчмиадзин Эчмиадзин позволит нам максимально близко ознакомиться с особенностями армянского христианства, его богатой историей и наследием»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $122 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
«Эчмиадзина — Музей «Сокровища Эчмиадзина» — Церковь Св»
Расписание: По воскресеньям в 09։45
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
$20 за человека
Индивидуальная
6 часов
Хор Вирап, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $178 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца
«Поездка в Эчмиадзин – это духовное путешествие в сердце Христианской Армении»
Расписание: Воскресенье в 09:45
€23 за человека
Индивидуальная
3 часа
Эчмиадзин (Кафедральный собор, Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Первый в мире христианский Собор Следующая остановка — Собор Святой Эчмиадзин, построенный в 301-304»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $143 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Гарни, Монастырь Гегард, Эчмиадзин (Кафедральный собор, Церкви Св. Рипсиме, Св. Гаяне), Храм Звартноц
Начало: Адрес Вашего проживания
«Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер: Ереван - Эчмиадзин или Эчмиадзин - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
«Избавьте себя от стресса, связанного с выбором трансфера в другой город Армении и заранее закажите трансфер из Еревана в Эчмиадзин»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $21 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Духовный отдых в Святом Эчмиадзине
«Утром мы отправимся в Эчмиадзин – многовековой духовный центр Армении»
Расписание: Суббота в null
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Духовный центр Эчмиадзин: Открытие Дома Мачаненц
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Что вас ожидает: Эчмиадзинский кафедральный собор В рамках этого уникального тура вы сможете посетить Эчмиадзинский кафедральный собор, который является одной из самых значимых и священных архитектурных достопримечательностей Армении»
Расписание: Вторник-Воскресенье
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 119$107 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры
Начало: На улице Тигран Мец
«А небольшой городок Эчмиадзин удивит вас не только Первопрестольным храмом, но и неожиданными формами в архитектуре современных церквей»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Еревану + Святой Эчмиадзин
«Вторую часть экскурсии вы проведете в городе Эчмиадзин – многовековом духовном центре Армении»
Расписание: Среда, Суббота в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Гарни и Гегард, Эчмиадзин и Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
«Гаяне, две из трех церквей в Эчмиадзине, посвященные христианским мученицам, которые бежали из Рима вместе со своей игуменией Гаяне»
Расписание: каждый день, кроме понедельника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $119 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай29 мая 2024Спасибо Ашоту за увлекательную экскурсию! Рекомендую!
- ЮЮлия22 мая 2024Спасибо прекрасной команде,организовавшей эту экскурсию. Гаянэ структурированно и интересно рассказывала о Ереване, Зварноце и Эчмиадзине. Ездили быстро и с ветерком.
- ЕЕлена21 мая 2024Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
- ММариам19 мая 2024Экскурсия была насыщенная и интересная, как мы семьёй и хотели за то сжатое время, что имели на знакомство с Ереваном. Было комфортно, всё сопровождение на хорошем уровне. Спасибо Саакануш и всем остальным причастным.
- AAnna15 мая 2024Заказывала экскурсию как подарок мужу, Эдмон пошел навстречу и расширил перечень объектов, добавив по моей просьбе еще и обзорную экскурсию
- ТТатьяна14 мая 2024С Ашотом у нас получилась индивидуальная экскурсия-конструктор. Встретил в аэропорту рано утром на комфортабельном транспорте и повез по маршруту, который
- ООльга13 мая 2024Спасибо Эдмону за интересную экскурсию. Удалось, как он и планировал, не только показать и рассказать о достопримечательностях, но и раскрыть душу армянского народа, и оставить о своей стране самые лучшие впечатления.
- ННаталия12 мая 2024Прекрасная экскурсия. Очень много интересной информации. Хорошо дополняет другие экскурсии по Армении. Особенно впечатляет кафедральный собор и храм Звартноц
- ААрина12 мая 2024Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы остались в полном восторге от поездки. Экскурсия полностью соответствует описанию и оправдала все ожидания. Спасибо 🙏
- ССедова11 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Особая благодарность нашему высоко профессиональному экскурсоводу Жасмнин и мастеру-водителю Марату. Они помогли нам проникнуться любовью к стране, ее истории, природе. Спасибо вам за незабываемы часы, проведенные в этом путешествии.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Эчмиадзин»
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