Откройте для себя уникальные достопримечательности Армении с экскурсией по Гарни, Симфонии камней и Гегарду. Храм Гарни, единственный сохранившийся языческий памятник, впечатляет своей историей и архитектурой. Величественные базальтовые колонны Симфонии камней создают незабываемый пейзаж. Монастырь Гегард, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает своими храмами, выдолбленными в скалах. Комфортное путешествие для групп до 10 человек

Описание экскурсии

Экскурсия к храму Гарни - Симфонии камней - монастырю Гегард оставляет яркие и запоминающиеся впечатления. Удивляет гармоничное сочетание языческого и христианского наследия — античный храм Гарни и высеченный в скале монастырь Гегард. Природное чудо Симфония камней поражает величием базальтовых колонн, созданных самой природой.

Группа до 2 чел. - 15.000 рублей за группу

Группа до 6 чел. - 16.500 рублей за группу

Группа от 7 до 10 чел. - 24.500 рублей за группу

В зависимости от количества человек экскурсия проходит на автомобилях повышенной комфортности: до 6 человек — седаны, минивэны, от 7 до 17 человек — минибусы (Мерседес Спринтер, Фольксваген Крафтер).

Языческий храм Гарни

Храм Гарни построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Арегу (Михре). Величественность и торжественность зданию, выстроенному в эллинистических архитектурных формах, придают 9 больших ступеней высотой 30 сантиметров. Это единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма.

В 1679 году храм пострадал от сильного землетрясения, а при советской власти, в 70ых годах был восстановлен.

Симфония Камней

Ущелье Гарни протянулось по длине реки Азат и притока Азат-Гохт. В 2000 году река Азат (вместе с монастырем Гегард) была включена в список объектов Всемирного наследия Юнеско. В ущелье реки находятся огромные столбы, которые местами поднимаются на высоту до 300 метров.

Если смотреть издалека на Симфонию камней или Базальтовый Орган, то скалы кажутся похожими на гигантский орган.

монастырь Гегард

Гегард (Xiii век) - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в музее Эчмиадзинского кафедрального собора.

Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса.