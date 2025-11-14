Мои заказы

Экскурсия Гарни - Симфония камней - Гегард

Путешествие в глубь веков: языческий храм Гарни, природная красота Симфонии камней и величие монастыря Гегард. Всё это в одной экскурсии
Откройте для себя уникальные достопримечательности Армении с экскурсией по Гарни, Симфонии камней и Гегарду. Храм Гарни, единственный сохранившийся языческий памятник, впечатляет своей историей и архитектурой. Величественные базальтовые колонны Симфонии камней создают незабываемый пейзаж.

Монастырь Гегард, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, поражает своими храмами, выдолбленными в скалах. Комфортное путешествие для групп до 10 человек

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура храма Гарни
  • 🌄 Величие природной Симфонии камней
  • ⛪ Исторический монастырь Гегард
  • 🚗 Комфортное путешествие на современных авто
  • 🌍 Включение в список ЮНЕСКО
Что можно увидеть

  • Храм Гарни
  • Симфония камней
  • Монастырь Гегард

Описание экскурсии

Экскурсия к храму Гарни - Симфонии камней - монастырю Гегард оставляет яркие и запоминающиеся впечатления. Удивляет гармоничное сочетание языческого и христианского наследия — античный храм Гарни и высеченный в скале монастырь Гегард. Природное чудо Симфония камней поражает величием базальтовых колонн, созданных самой природой.

Группа до 2 чел. - 15.000 рублей за группу

Группа до 6 чел. - 16.500 рублей за группу

Группа от 7 до 10 чел. - 24.500 рублей за группу

В зависимости от количества человек экскурсия проходит на автомобилях повышенной комфортности: до 6 человек — седаны, минивэны, от 7 до 17 человек — минибусы (Мерседес Спринтер, Фольксваген Крафтер).

Языческий храм Гарни

Храм Гарни построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Арегу (Михре). Величественность и торжественность зданию, выстроенному в эллинистических архитектурных формах, придают 9 больших ступеней высотой 30 сантиметров. Это единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма.

В 1679 году храм пострадал от сильного землетрясения, а при советской власти, в 70ых годах был восстановлен.

Симфония Камней

Ущелье Гарни протянулось по длине реки Азат и притока Азат-Гохт. В 2000 году река Азат (вместе с монастырем Гегард) была включена в список объектов Всемирного наследия Юнеско. В ущелье реки находятся огромные столбы, которые местами поднимаются на высоту до 300 метров.

Если смотреть издалека на Симфонию камней или Базальтовый Орган, то скалы кажутся похожими на гигантский орган.

монастырь Гегард

Гегард (Xiii век) - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в музее Эчмиадзинского кафедрального собора.

Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
Что не входит в цену
  • Входные билеты можно самостоятельно оплатить при входе: храм Гарни - 375 рублей на человека, Симфония камней - 50 рублей на человека
  • Обед на маршруте
О чём нужно знать до поездки

Удобная одежда и закрытая обувь.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
читать дальше

любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

