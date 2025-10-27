Экскурсия предлагает посетить три удивительных места Армении. Симфония камней - природный феномен в живописном ущелье. Гарни - единственный сохранившийся языческий храм 1-го века, окружённый царскими руинами. Гегард - пещерный монастырь, где хранилось копьё Лонгина, славится своей энергетикой и акустикой. Каждое из этих мест уникально и обладает особой атмосферой, которая не оставит равнодушным ни одного посетителя

Описание экскурсии

Симфония камней

Это каменные природные монументы, живописные и грандиозные, в окружении долин. Симфония находится в ущелье, где протекает река Ашат. Вам предстоит красивая прогулка!

Царская баня и языческий храм Гарни

Гарни — единственный сохранившийся в Армении языческий храм 1-го века нашей эры. Здесь же вас ждёт царская баня 3-го века, руины царской палаты и великолепные виды.

Пещерный монастырь Гегард

В этом месте встречаются духовность и природа. Гегард называют монастырём копья, ведь именно здесь многие века хранилось знаменитое копьё Лонгина — христианская реликвия. Считается, что римский воин вонзил это копьё в тело Христа. Сам монастырь высечен в скале и славится сильной энергетикой и акустикой.

