Экскурсия предлагает посетить три удивительных места Армении. Симфония камней - природный феномен в живописном ущелье. Гарни - единственный сохранившийся языческий храм 1-го века, окружённый царскими руинами. Гегард - пещерный монастырь, где хранилось копьё Лонгина, славится своей энергетикой и акустикой.
Каждое из этих мест уникально и обладает особой атмосферой, которая не оставит равнодушным ни одного посетителя
6 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные природные формы Симфонии камней
- 🏛 Исторический храм Гарни 1-го века
- 🕍 Пещерный монастырь Гегард с богатой историей
- 🚐 Комфортабельный трансфер
- 👥 Групповая экскурсия с опытным гидом
- 🎶 Прекрасная акустика монастыря Гегард
Что можно увидеть
- Симфония камней
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
Описание экскурсии
Симфония камней
Это каменные природные монументы, живописные и грандиозные, в окружении долин. Симфония находится в ущелье, где протекает река Ашат. Вам предстоит красивая прогулка!
Царская баня и языческий храм Гарни
Гарни — единственный сохранившийся в Армении языческий храм 1-го века нашей эры. Здесь же вас ждёт царская баня 3-го века, руины царской палаты и великолепные виды.
Пещерный монастырь Гегард
В этом месте встречаются духовность и природа. Гегард называют монастырём копья, ведь именно здесь многие века хранилось знаменитое копьё Лонгина — христианская реликвия. Считается, что римский воин вонзил это копьё в тело Христа. Сам монастырь высечен в скале и славится сильной энергетикой и акустикой.
Организационные детали
- Трансфер на Mercedes-Benz Viano, Honda Elysion или другом комфортабельном автомобиле
- Дополнительно оплачивается: вход в Гарни — €4/1500 драмов c чел. и Симфония камней — €1/300 драмов с чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 12:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€57
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 692 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим егоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Татьяна
27 окт 2025
Всё было отлично! Ездили с ребенком 11 лет. Рекомендую.
Б
Буренкова
17 окт 2025
Экскурсия замечательная. Рекомендуем.
Елена
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Лена погрузила нас полностью в эпоху создания храмов. Узнали очень много нового и интересного. Все отлично организовано. Спасибо огромное! Влюбились в Армению, хочется приехать еще.
С
Светлана
11 окт 2025
Прекрасная, познавательная, информативная экскурсия в сопровождении эрудированного во всех отношениях, любящего свой край, гида Даниела, на комфортном минивене. Большое спасибо! День прожит не зря!
С
Светлана
28 сен 2025
Экскурсия очень понравилась.)
С
Сергей
27 сен 2025
Все прошло очень хорошо спасибо Даниелю
А
Александр
25 сен 2025
Отличная компания, поменяли без проблем день экскурсии по нашей просьбе. Экскурсовод, Даниел, провёл экскурсию блестяще. Эрудированный, хорошо знает материал, компетентно и с юмором отвечал на все наши вопросы.
Е
Екатерина
16 сен 2025
Маршрут отработанный и популярный в Армении. Гарни и Герард поразили своей монументальностью, строгостью. Симфония камней поражает своей масштабностью и необычностью природных явлений. Вел экскурсию Даниель- образованный, эрудированный, позитивный и общительный молодой человек. Обладает обширными знания по истории своей страны и не только, поэтому экскурсия была очень интересной и познавательной.
Kirill
6 сен 2025
Прекрасная экскурсия с отличным гидом! Даниэль все очень интересно и живо рассказывал, отвечал на все вопросы и погружал нас в контекст не только исторических, но и современных событий Армении. Рекомендую!
I
Ivan
4 июл 2025
Экскурсия прошла по программе. Спасибо
Т
Татьяна
4 июл 2025
Всё было отлично! Завораживающая красота камней,потрясающий храм,высеченный в скале и божественное пение! Огромное и спасибо гиду Даниэлу за прекрасно проведенный день и познавательную экскурсию!
Ирина
15 июн 2025
Прекрасная экскурсия. Все на дружную милую маленькую компанию. Гид всех сдружил за 5 минут. Очень приятно внимание и забота гида о каждом из гостей. Жарко, холодно, попить, поесть, сфотографировать, посоветовать,
Яна
10 июн 2025
Очень понравилось все! Организация чёткая, трансфер очень комфортный, гид (Даниэль) увлеченный и эрудированный! Огромное спасибо! Непременно буду рекомендовать вашу команду друзьям и сама воспользуюсь услугами при возвращении в Ереван! До новых встреч!
М
Марина
7 июн 2025
Были на экскурсии 07.06. с гидом Даниэл, очень понравилось!
Е
Екатерина
4 июн 2025
Спасибо за экскурсию 🫶это был прекрасный отдых
