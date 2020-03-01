13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Армянские мифы, легенды и жречество

Мы едем в Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории! Гарни возвышается на плато, открывающем живописный вид на ущелье реки Азат. Вы насладитесь окружающей панорамой и услышите о судьбе храма. Вам расскажут, какому богу он посвящен, почему и кем был построен в эллинистической архитектурной традиции, сколько раз возрождался из праха и благодаря кому уцелел после принятия христианства. Мы обсудим орнаменты, увидим старинную греко-римскую баню с мозаикой из 30.000 кусочков натуральных камней и руины королевского дворца III века н.э. А после дойдем до местного ресторана с потрясающим видом на храм, где вы не только отдохнете и расслабитесь, но и примите участие в мастер-классе по выпечке лаваша — традиционного армянского хлеба.

Мерцают свечи древнего устоя

В ущелье горной реки Гохт притаился древний монастырь с особенной энергетикой. Слово «Гегард» в переводе с армянского означает «копье». Вы узнаете, как это место связано с центурионом Лонгином Сотником, поймете, почему комплекс символизирует золотой век архитектуры страны и увидите местные святыни. Мы осмотрим рельефы над арками и изящные хачкары, заглянем в таинственные часовни и заметим, как по необычным сводам-сталактитам плывут лучи света. Прогуливаясь по территории монастыря, где время будто остановилось, вы погрузитесь в особое состояние благости.