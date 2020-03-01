13 отзывов оставили туристы

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Гарни и Гегард — свидетели веков

Познакомиться с историей язычества и христианства Армении на экскурсии по культовым святыням

4.62 из 5
13 отзывов
Наре
Наре – экскурсионное агентство в Ереване
Окруженные первозданной природой, близ горных ущелий и гор возвышаются Гарни и Гегард.

Вы посетите единственный греко-римский храм страны, прогуляетесь 👣 по территории «пещерного монастыря» и погрузитесь в прошлые столетия под рассказы о судьбах царей, подвигах и чудесах.

А также научитесь у местных выпечке традиционного армянского лаваша!
Задать вопрос
  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Группа не более 50 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — рядом с комплексом «Каскад»

  • 20 за человека

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Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков

Что вас ожидает

Армянские мифы, легенды и жречество
Мы едем в Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории! Гарни возвышается на плато, открывающем живописный вид на ущелье реки Азат. Вы насладитесь окружающей панорамой и услышите о судьбе храма. Вам расскажут, какому богу он посвящен, почему и кем был построен в эллинистической архитектурной традиции, сколько раз возрождался из праха и благодаря кому уцелел после принятия христианства. Мы обсудим орнаменты, увидим старинную греко-римскую баню с мозаикой из 30.000 кусочков натуральных камней и руины королевского дворца III века н.э. А после дойдем до местного ресторана с потрясающим видом на храм, где вы не только отдохнете и расслабитесь, но и примите участие в мастер-классе по выпечке лаваша — традиционного армянского хлеба.

Мерцают свечи древнего устоя
В ущелье горной реки Гохт притаился древний монастырь с особенной энергетикой. Слово «Гегард» в переводе с армянского означает «копье». Вы узнаете, как это место связано с центурионом Лонгином Сотником, поймете, почему комплекс символизирует золотой век архитектуры страны и увидите местные святыни. Мы осмотрим рельефы над арками и изящные хачкары, заглянем в таинственные часовни и заметим, как по необычным сводам-сталактитам плывут лучи света. Прогуливаясь по территории монастыря, где время будто остановилось, вы погрузитесь в особое состояние благости.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi Fi
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Максимальное количество путешественников в одном автобусе — 19 человек
Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков
Гарни и Гегард — свидетели веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Место встречи для начала — рядом с комплексом «Каскад».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наре
Наре
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы всегда организуем традиционный обед, который включен в стоимость. До встречи в Армении!
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13 отзывов оставили туристы

1 марта 2020
Прекрасно провела время. Огромное спасибо!!!
24 февраля 2020
Санасар интересно рассказывал, только немного тихо говорил и в маршрутке и на улице. В остальном все было прекрасно)
Алексей
8 февраля 2020
Отличный выбор для тех, кто не может потратить целый день на экскурсию. Интересный рассказ, красивые виды и сытный обед за весьма умеренную цену. Всем советую!
15 января 2020
Великолепная поездка! Древнегреческий (гид называла его "языческим") храм на фоне гор и ущелий в Гарни, пещерный монастырь в Гегарде с источником святой воды, один из залов которого обладает великолепной акустикой, армянская суровая природа - это была самая впечатляющая поездка по древней Армении! Наша ведущая Анна исполнила молитвенный распев в том пещерном зале - мы заслушались, вообразив себя прихожанами в древнеармянском монастыре! Спасибо!
7 января 2020
Вчера были на групповой экскурсии Гарни и Герард. Хочется, во-первых, отметить чёткую организацию: всё вовремя, оперативно. Во-вторых, огромное спасибо экскурсоводу Арману-позитивный, внимательный гид с хорошим чувством юмора и знаниями. Очень рекомендую. Наталья
21 декабря 2019
Хорошая ненапряжная экскурсия. Красивые виды, очень вкусный обед.
Спасибо!
11 ноября 2019
Спасибо большое Арминэ за экскурсию "Гарни и Герард" 6 ноября. Познавательно, легко, интересно.
Времени на осмотр достопримечательностей хватало. Кроме основных фактов много узнали об истории и культуре Армении, свадебных традициях этой прекрасной страны. Арминэ, спасибо!
4 ноября 2019
Интересная экскурсия. Гидом была Нарэ. Небольшие переезды. Много свободного времени
Юлия
24 октября 2019
Отличная экскурсия, необременительная, с хорошим гидом, высоким уровнем сервиса и приятными дополнениями в виде воды в автобусе и сладостей в подарок. Из всех дальних поездок эту рекомендую брать первой, чтобы впечатления и красоты затем шли по нарастающей. Спасибо, Yerany travel!)
23 октября 2019
рекомендую
Ещё 3 отзыва

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