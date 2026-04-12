55 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан

Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
Вы отправитесь в древние и живописные уголки восточной части страны. Прикоснётесь к истории языческой Армении в храме Гарни, который напоминает строения Древней Греции.

Узнаете о значении монастыря Гегард для христиан и по желанию насладитесь армянской кухней на берегу озера Севан.

Красивые пейзажи откроются вам также в ущелье Каменных Столбов и у арки Чаренца, откуда виден Арарат.
5
375 отзывов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан

Описание экскурсии

  • Арка Чаренца. Мы отправимся на восток Армении, по дороге остановимся у памятника, построенного в честь великого армянского поэта. Вы услышите его строки, выбитые на арке, на родном языке.
  • Храм Гарни. Языческий храм был построен в 65–67 годах н. э. в честь бога солнца Митры. Гид расскажет об армянском пантеоне богов и о том, как Гарни удалось выстоять с приходом христианства.
  • Симфония камней. Неподалёку вас ждёт природное чудо Армении — ущелье с базальтовыми столбами по всей длине.
  • Монастырь Гегард. Вы полюбуетесь гармонией аскетичного монастыря и природы ущелья реки Гохт, узнаете о первых упоминаниях этого места и поверьях об отшельниках.
  • Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк. Вы увидите хачкар «Всеспаситель». А после по желанию за доплату попробуете шашлык из рыбы сиг в одном из ресторанов на берегу озера.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Гарни — 1500 драмов (€€) за чел.; по желанию спуск в ущелье на внедорожнике — 5000 драмов (€9) за группу; обед — от 4000 до 6000 драмов (€7–11) за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон
Левон — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 4927 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у
читать дальшеуменьшить

вас есть планы о том, как вы хотели бы провести время в Армении, мы с удовольствием поможем в их реализации. А если вы решите довериться опыту людей, знающих толк в этом деле, то, мы обещаем вам незабываемый отдых в Армении.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 375 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
370
4
5
3
2
1
Н
Дата посещения: 8 апр 2026
все было просто замечательно!!! У нас была гид - Марина. То как она рассказывала, мы не вполуха слушали, а пытались все схватить. Мы брали 2 дня экскурсию и все два дня пролетели как 2 часа. Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Спасибо большое гиду Элина. Профессионал своего дела. Вся экскурсия была очень интересна, приятно слушать, хорошо знает историю Армении) Экскурсия проходила в комфортном автомобиле с хорошим водителем) Часто был на экскурсиях, были хорошие гиды, но Элина другой уровень) Спасибо большое вам, что показали всю красоту Армении и рассказали много исторических фактов. Выбирайте эту экскурсию не пожалейте))
Спасибо большое гиду Элина. Профессионал своего дела. Вся экскурсия была очень интересна, приятно слушать, хорошо знает
Спасибо большое гиду Элина. Профессионал своего дела. Вся экскурсия была очень интересна, приятно слушать, хорошо знает
Спасибо большое гиду Элина. Профессионал своего дела. Вся экскурсия была очень интересна, приятно слушать, хорошо знает
Спасибо большое гиду Элина. Профессионал своего дела. Вся экскурсия была очень интересна, приятно слушать, хорошо знает
Спасибо большое гиду Элина. Профессионал своего дела. Вся экскурсия была очень интересна, приятно слушать, хорошо знает
Вам был полезен этот отзыв?
К
Слов нет насколько замечательна оказалась экскурсия! С нами была гид Марина. Посмотрели все, что было заявлено: монастырь Гегард, храм Гарни, симфония камней и озеро Севан и окрестности, а также ужин
читать дальшеуменьшить

в обалденном ресторане. Марина рассказала нам историю каждой достопримечательности, ее особенности, показала на что необходимо обратить внимание. Благодаря ей, у нас был замечательный пикник с кофе, вкусняшкой и видом на ущелье. Посоветовала места, где нужно приобрести сувениры. Было не только интересно, но и увлекательно. Нас нигде не торопили, дали возможность насладиться и прочувствовать каждое место. Погружение в историю было не только интересным, но и увлекательным. А ещё гид подсказывала с какого ракурса лучше сделать фото.

Слов нет насколько замечательна оказалась экскурсия! С нами была гид Марина. Посмотрели все, что было заявлено:
Слов нет насколько замечательна оказалась экскурсия! С нами была гид Марина. Посмотрели все, что было заявлено:
Слов нет насколько замечательна оказалась экскурсия! С нами была гид Марина. Посмотрели все, что было заявлено:
Вам был полезен этот отзыв?
Сабина
Остались под впечатлением, поездка была интересная, насыщенная, очень комфортная! Гид Асмик очаровательная, было приятно с ней общаться, очень доступно рассказывает об исторических периодах региона и посещённых местах! Спасибо, рекомендую!
Остались под впечатлением, поездка была интересная, насыщенная, очень комфортная! Гид Асмик очаровательная, было приятно с ней
Остались под впечатлением, поездка была интересная, насыщенная, очень комфортная! Гид Асмик очаровательная, было приятно с ней
Остались под впечатлением, поездка была интересная, насыщенная, очень комфортная! Гид Асмик очаровательная, было приятно с ней
Остались под впечатлением, поездка была интересная, насыщенная, очень комфортная! Гид Асмик очаровательная, было приятно с ней
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным! Мы много узнали, всё было настолько душевно и интересно, что впечатления остались самые приятные от поездки и хочется вернуться ещё! Спасибо за интересную программу и день 🎉
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным!
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным!
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным!
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным!
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным!
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным!
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным!
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным!+1
Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным!
Вам был полезен этот отзыв?
А
все было шикарно, очень интересно рассказывала Элла, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан»

Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан (в группе)
На машине
9 часов
151 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан (в группе)
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа на групповой экскурсии
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€36 за человека
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
На машине
6 часов
-
30%
164 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €231€330 за всё до 2 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
На машине
7 часов
284 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €180 за всё до 3 чел.
Гарни, Гегард, Севанаванк и озеро Севан - из Еревана
На автобусе
8 часов
14 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Гарни, Гегард, Севанаванк и озеро Севан - из Еревана
Увидеть четыре символа Армении: языческий храм, скальный монастырь, жемчужное озеро и храм 9 века
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€28 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
от €200 за экскурсию