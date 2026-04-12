55 отзывов оставили туристы

Вы отправитесь в древние и живописные уголки восточной части страны. Прикоснётесь к истории языческой Армении в храме Гарни, который напоминает строения Древней Греции.
Узнаете о значении монастыря Гегард для христиан и по желанию насладитесь армянской кухней на берегу озера Севан.
Красивые пейзажи откроются вам также в ущелье Каменных Столбов и у арки Чаренца, откуда виден Арарат.
Узнаете о значении монастыря Гегард для христиан и по желанию насладитесь армянской кухней на берегу озера Севан.
Красивые пейзажи откроются вам также в ущелье Каменных Столбов и у арки Чаренца, откуда виден Арарат.
Описание экскурсии
- Арка Чаренца. Мы отправимся на восток Армении, по дороге остановимся у памятника, построенного в честь великого армянского поэта. Вы услышите его строки, выбитые на арке, на родном языке.
- Храм Гарни. Языческий храм был построен в 65–67 годах н. э. в честь бога солнца Митры. Гид расскажет об армянском пантеоне богов и о том, как Гарни удалось выстоять с приходом христианства.
- Симфония камней. Неподалёку вас ждёт природное чудо Армении — ущелье с базальтовыми столбами по всей длине.
- Монастырь Гегард. Вы полюбуетесь гармонией аскетичного монастыря и природы ущелья реки Гохт, узнаете о первых упоминаниях этого места и поверьях об отшельниках.
- Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк. Вы увидите хачкар «Всеспаситель». А после по желанию за доплату попробуете шашлык из рыбы сиг в одном из ресторанов на берегу озера.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в Гарни — 1500 драмов (€€) за чел.; по желанию спуск в ущелье на внедорожнике — 5000 драмов (€9) за группу; обед — от 4000 до 6000 драмов (€7–11) за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 4927 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 375 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 8 апр 2026
все было просто замечательно!!! У нас была гид - Марина. То как она рассказывала, мы не вполуха слушали, а пытались все схватить. Мы брали 2 дня экскурсию и все два дня пролетели как 2 часа. Спасибо!!!
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Ю
Спасибо большое гиду Элина. Профессионал своего дела. Вся экскурсия была очень интересна, приятно слушать, хорошо знает историю Армении) Экскурсия проходила в комфортном автомобиле с хорошим водителем) Часто был на экскурсиях, были хорошие гиды, но Элина другой уровень) Спасибо большое вам, что показали всю красоту Армении и рассказали много исторических фактов. Выбирайте эту экскурсию не пожалейте))
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К
Слов нет насколько замечательна оказалась экскурсия! С нами была гид Марина. Посмотрели все, что было заявлено: монастырь Гегард, храм Гарни, симфония камней и озеро Севан и окрестности, а также ужин
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Остались под впечатлением, поездка была интересная, насыщенная, очень комфортная! Гид Асмик очаровательная, было приятно с ней общаться, очень доступно рассказывает об исторических периодах региона и посещённых местах! Спасибо, рекомендую!
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Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным! Мы много узнали, всё было настолько душевно и интересно, что впечатления остались самые приятные от поездки и хочется вернуться ещё! Спасибо за интересную программу и день 🎉
+1
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А
все было шикарно, очень интересно рассказывала Элла, рекомендуем!
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