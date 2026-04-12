55 отзывов оставили туристы

Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Н Неля все было просто замечательно!!! У нас была гид - Марина. То как она рассказывала, мы не вполуха слушали, а пытались все схватить. Мы брали 2 дня экскурсию и все два дня пролетели как 2 часа. Спасибо!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юрий Спасибо большое гиду Элина. Профессионал своего дела. Вся экскурсия была очень интересна, приятно слушать, хорошо знает историю Армении) Экскурсия проходила в комфортном автомобиле с хорошим водителем) Часто был на экскурсиях, были хорошие гиды, но Элина другой уровень) Спасибо большое вам, что показали всю красоту Армении и рассказали много исторических фактов. Выбирайте эту экскурсию не пожалейте)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Карина читать дальше уменьшить в обалденном ресторане. Марина рассказала нам историю каждой достопримечательности, ее особенности, показала на что необходимо обратить внимание. Благодаря ей, у нас был замечательный пикник с кофе, вкусняшкой и видом на ущелье. Посоветовала места, где нужно приобрести сувениры. Было не только интересно, но и увлекательно. Нас нигде не торопили, дали возможность насладиться и прочувствовать каждое место. Погружение в историю было не только интересным, но и увлекательным. А ещё гид подсказывала с какого ракурса лучше сделать фото. Слов нет насколько замечательна оказалась экскурсия! С нами была гид Марина. Посмотрели все, что было заявлено: монастырь Гегард, храм Гарни, симфония камней и озеро Севан и окрестности, а также ужин Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сабина Остались под впечатлением, поездка была интересная, насыщенная, очень комфортная! Гид Асмик очаровательная, было приятно с ней общаться, очень доступно рассказывает об исторических периодах региона и посещённых местах! Спасибо, рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Очень красивая и интересная экскурсия! Наш гид Ирина и водитель Артур сегодня сделали наш день прекрасным! Мы много узнали, всё было настолько душевно и интересно, что впечатления остались самые приятные от поездки и хочется вернуться ещё! Спасибо за интересную программу и день 🎉 +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет