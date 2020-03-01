55 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Нескучная дорога

Сначала мы проедем по центру города, мимо Ереванского университета и дома шахмат, и по спальным районам 70-80 годов. А после отправимся на восток Армении, остановившись по дороге у Арки Чаренца, построенной в честь великого армянского поэта. Вы вслед за ним вдохновитесь, созерцая гору Арарат и долину, а я с радостью прочитаю на армянском языке его строки, выбитые на арке.

Гарни — наследие языческой Армении

На плато над пропастью откроется незабываемый вид Гарнийского ущелья, где протекают реки Гохт и Азат. Здесь вы посетите языческий храм Гарни, построенный в 65-67 годах н.э. в честь бога солнца Митры. Я расскажу об армянском пантеоне богов и о том, как Гарни удалось выстоять с приходом христианства. Неподалёку вас ждёт ещё одно природное чудо Армении — базальтовые столбы, поднимающиеся вверх по всей длине ущелья.

История и энергетика монастыря Гегард

Римский легионер пронзил копьём распятого Христа — по легенде, наконечник этого копья до 17 века хранился в пещерном монастыре Гегард. Вы полюбуетесь гармонией аскетичного монастыря с природой ущелья реки Гохт, узнаете о первых упоминаниях этого места и поверьях об отшельниках.

Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк

На красивейшем озере-символе Армении вы побываете в монастыре Севанаванк, где увидите хачкар «Всеспаситель». А после отдохнёте, пообедаете в одном из ресторанов на берегу озера и попробуете шашлык из рыбы сиг.