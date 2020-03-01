55 отзывов оставили туристы

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Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан

Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии55 отзывов
4.96
Levon
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
Levon – представитель в Ереване
Вам предстоит отправиться в древние и живописные уголки восточной части страны.

Вы прикоснётесь к истории 📖 языческой Армении в храме Гарни, напоминающем Древнюю Грецию, узнаете о значении монастыря Гегард для христиан и насладитесь армянской кухней на берегу озера Севан.

Красивейшие 🤩 пейзажи откроются вам также в ущелье каменных столбов и у Арки Чаренца, откуда виден Арарат.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан

Что вас ожидает

Нескучная дорога
Сначала мы проедем по центру города, мимо Ереванского университета и дома шахмат, и по спальным районам 70-80 годов. А после отправимся на восток Армении, остановившись по дороге у Арки Чаренца, построенной в честь великого армянского поэта. Вы вслед за ним вдохновитесь, созерцая гору Арарат и долину, а я с радостью прочитаю на армянском языке его строки, выбитые на арке.

Гарни — наследие языческой Армении
На плато над пропастью откроется незабываемый вид Гарнийского ущелья, где протекают реки Гохт и Азат. Здесь вы посетите языческий храм Гарни, построенный в 65-67 годах н.э. в честь бога солнца Митры. Я расскажу об армянском пантеоне богов и о том, как Гарни удалось выстоять с приходом христианства. Неподалёку вас ждёт ещё одно природное чудо Армении — базальтовые столбы, поднимающиеся вверх по всей длине ущелья.

История и энергетика монастыря Гегард
Римский легионер пронзил копьём распятого Христа — по легенде, наконечник этого копья до 17 века хранился в пещерном монастыре Гегард. Вы полюбуетесь гармонией аскетичного монастыря с природой ущелья реки Гохт, узнаете о первых упоминаниях этого места и поверьях об отшельниках.

Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк
На красивейшем озере-символе Армении вы побываете в монастыре Севанаванк, где увидите хачкар «Всеспаситель». А после отдохнёте, пообедаете в одном из ресторанов на берегу озера и попробуете шашлык из рыбы сиг.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания.
  • Дополнительные расходы: билеты в Гарни — 1500 драм (3€); по желанию спуск в ущелье на внедорожнике — 5000 драм (9€); обед — от 4000 до 6000 драм (7-11€)
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Levon
Levon
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении и Нагорному Карабаху. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у вас есть планы о том, как вы хотели бы провести время в Армении, мы с удовольствием поможем в их реализации. А если вы решите довериться опыту людей, знающих толк в этом деле, то, мы обещаем вам незабываемый отдых в Армении.
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55 отзывов оставили туристы

1 марта 2020
Огромная благодарность Левону за проведенную экскурсию! Прекрасно провели время и увидели красивые места Армении. Так же рекомдуем спустится в ущелье Гарни, очень необычное место!
Elena
26 февраля 2020
Левон - вне конкуренции! Самые красивые места, вкусный лаваш, великолепная экскурсия на комфортабельном автомобиле и непринужденная беседа между экскурсионными объектами о традициях армянского народа! Однозначно рекомендуем!!!
25 февраля 2020
Огромное спасибо Левону за прекрасную экскурсию! С комфортом доехали до места, побывали в знаменитом монастыре в скале, увидели каменную симфонию и забрались на полуостров на Севане! Всё это сопровождалось увлекательной беседой. Отлично! =)
25 февраля 2020
Экскурсия с Левоном - это праздник!!! Было очень интересно. А какие красоты увидели!!! Левон — человек, любящий свою страну, знающий её историю. Посетили озеро Севан, языческий храм Гарни и пещерный монастырь Гегард. Экскурсии были насыщены интересной информацией, проходили в очень теплой атмосфере, так что усталости мы не почувствовали. Машина удобная, комфортная. Всю дорогу Левон развлекал интересными рассказами о культурной жизни и обычаях армянского народа. Не полюбить Армению после общения с Левоном невозможно!!! Спасибо ему большое!
Ирина
15 февраля 2020
Путешествовали с Левоном 04. 02. 20. Левон интересный собеседник, прирожденный экскурсовод, любящий свою работу. Левон очень много знает и рассказывает о замечательной Армении и ее народе. Маршрут продуман, все было очень интересно. Машина комфортная и очень чистая. Погода в этот день была непростая, но Левон хороший водитель с легкостью преодолел все сложности. Спасибо за профессионализм. Рекомендуем Левона для путешествия по Армении.
13 февраля 2020
Путешевствовали 2 февраля с дочкой с гидом Левоном! Прекрасный, интеллигентный человек и радушный хозяин, любящий и знающий свою страну. Спасибо ему большое. Рекомендуем!!!
6 февраля 2020
Нашим гидом была Лиана и мы были очень впечатлены ее рассказом в целом и помощью даже в околоэкскурсионных вопросах. Маршрут составлен замечательно, все время окружают невероятной красоты виды, а свободного времени хватает, чтобы насладиться этими прекрасными местами. Спасибо Лиане и очень рекомендуем эту экскурсию, как знакомство не только с Ереваном, но и самой Арменией в общем смысле.
12 января 2020
Замечательная экскурсия. Левон интересный собеседник с отличным чувством юмора. Рассказал много познавательного о своей стране. Однозначно рекомендуем данную экскурсию именно с Левоном.
11 января 2020
Заказали эту экскурсию заранее, и правильно сделали, т. к. на Новый год в Ереване большой спрос на гидов. Как только наступает 1-2 января, туристы устремляются смотреть достопримечательности. Нашим экскурсоводом была Ирина, прекрасный гид. Во-первых, все проходило в нашем темпе, без спешки. Мы с чувством, толком бродили по красивым местам и наслаждались видами и рассказами от Иры. Во-вторых, Ирина очень интересно рассказывает. В Гарни даже было замечено, что посетители без экскурсоводов, останавливались неподалеку, чтобы послушать))) Экскурсия длилась весь день, но как-то незаметно пролетела. И однозначно, если мы ещё раз приедем в Ереван, то при заказе экскурсии попросим у Левона, чтобы ее провела Ира. Не в обиду Левону)), нам настолько все понравилось.
7 января 2020
Спасибо за шикарную экскурсию! Ирина нам показала красивейшие места за пределами Еревана, поделилась различными уникальными фактами из жизни армян, интересно преподнесла эпизоды из истории. Нам очень запомнились великолепные пейзажи и места, пропитанные уникальной энергетикой. Отдельное спасибо за сытный обед на Севане и рекомендации вкуснейших блюд! Очень рекомендую!!!
Ещё 45 отзывов

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