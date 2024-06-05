Экскурсии на микроавтобусе в Ереване с гидом по низким ценам

Найдено 19 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Ереване, цены от €26, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
233 отзыва
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Экскурсия проходит на четырехместных автомобилях Nissan Bluebird и Hyundai Sonata или семиместных минивэнах Nissan Alphard, Honda Elysion»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
161 за всё до 6 чел.
Гарни и Гегард - свидетели веков
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
144 отзыва
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi Fi»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
26 за человека
К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
35 отзывов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
«Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Toyota Alphard»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4541 за человека
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне/микроавтобусе и сопровождение гида»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Святая Армения: экскурсия-паломничество
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
«Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 220 за всё до 15 чел.
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi Fi»
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
26 за человека
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40 за человека
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером, индивидуальная водная прогулка на кораблике по Севану, прогулка на лодке оп о»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249225 за всё до 6 чел.
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
«Мы встретимся в Ереване, сядем в удобный микроавтобус и отправимся в сторону села Семёновка, откуда и начнём наш поход»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
120 за человека
О таинственном Ереване с любовью - обзорный тур по городу
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
О таинственном Ереване с любовью: обзорный тур по городу
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Еревану, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $82 за всё до 3 чел.
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
«Важная информация:• Водитель трансфера встретит вас с табличкой с вашим именем/логотипом вашей компании • Поездка проходит на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
«Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 20) на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, стоимость увеличивается в два раза»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Доехать с комфортом до точки назначения, а по пути познакомиться с древним памятником архитектуры
«Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне Mercedes Viano»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
99 за всё до 8 чел.
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: на площади Республики
«В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes до винодельни, услуги гида, билеты в музей, обед, винная дегустация»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
95 за человека
Регион Тавуш: парк Оленей и озеро Парз (в мини-группе из Еревана)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
Регион Тавуш: парк Оленей и озеро Парз (в мини-группе из Еревана)
Познакомиться с кавказскими оленями и посетить кристально чистое озеро за полдня
Начало: у вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Ellison Prestige»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
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    свободного времени в каждой точке маршрута. За один день удалось посмотреть столько разных и красивейших мест Армении. Аревик, огромная благодарность за такую приятную поездку на комфортном минивэне, отдельное спасибо водителю Андронику.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
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    тем не менее, как будто чем дальше от него, тем еще душевнее места и люди, хотя казалось бы куда больше. Большое спасибо Аревик и Андронику за интересную экскурсию, нам рассказывали про исторические факты и легенды, показали прекрасное озеро Севан и город Дилижан. Отдельное спасибо за вкуснейшие угощения и за прекрасную музыку! А также спасибо Ольге и Александру за то, что составили мне такую прекрасную компанию в этом небольшом путешествие.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
    Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо, Андреасу и Гору за интересный рассказ, общение в течении дня, терпение))) всем рекомендую посетить данную экскурсию. Мы первый раз в Армении и ребята смогли нас влюбить в эту страну.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Прекрасная поездка! Волшебные перемены климатических поясов, драматичные повороты истории династий и народов, бескрайнее зеркало Севана, быстрые горные речки, пышные леса и сверкающие обсидиановые горы. Отличный маршрут и очень комфортное и надежное сопровождение по нему Аревик и Андроником. Спасибо!
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
    Прккрасная экскурсия)
    Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)Прккрасная экскурсия)
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
    Выбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озеро Севан. Тур оправдал все
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    мои ожидания. Мы посетили очень красивые и интересные места и подробно погрузились в историю Армении. Моим гидом была Элина из команды Андраника. Мы встретились с ней у места, где я проживала и отправились в чудесное путешествие. Пока мы ехали по Еревану Элина рассказала и показала несколько интересных мест, которые я еще не успела увидеть до этого. Затем мы выехали за город. Надо сказать, что кроме непосредственно экскурсии, прекрасной была сама дорога. Вокруг было очень красиво, все время смотреть в окно было одно удовольствие. Гарни и Герард - нужно обязательно посетить, если вы посещаете Армению. А с таким прекрасным экскурсоводом, как Элина - это особое удовольствие. Сюрпризом для меня было также посещение очень красивого места под названием Симфония Камней. Это необычный скальный массив, подобного я раньше не видела. Увы, фото не передают всю красоту этого природного чуда. Я очень благодарна Элине, что она показала мне это место. Ну и, конечно, было здорово посетить Севан и пообедать с видом на самое известное озеро Армении. Спасибо Элине за интереснейшую экскурсию, чуткость и заботу во время поездки!

    Выбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озероВыбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озероВыбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озероВыбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озероВыбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озероВыбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озероВыбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озероВыбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озероВыбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озероВыбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озеро
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
    Интересная и насыщенная программа. Комфортный автомобиль, водитель Мелик аккуратный и внимательный. Гид Кристина была очень заботлива по отношению к нашей компании, к
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    тому же она очень интересный рассказчик. Особое место в этой программе, конечно, занимает красивейшая природа Армении, архитектура и история ♥️ Однозначно рекомендуем, каждый из нас нашел для себе что-то интересное

    Интересная и насыщенная программаИнтересная и насыщенная программаИнтересная и насыщенная программаИнтересная и насыщенная программаИнтересная и насыщенная программа
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Гарни и Гегард - свидетели веков
    Плюсы: - прекрасный гид, который очень хорошо владеет материалом и интересно рассказывает, но не хватало немного структурности материала и общей информации
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    о Ереване и Армении пока ехали до храмов. - красивые места Минусы: - Не комфортный транспорт, из-за него больше хотела заказывать экскурсию - не вкусный обед (оливье, салат овощной, 5 маленьких холодных штук долмы, сухих, чай ждали очень долго) за высокую стоимость за такой обед, сравнила с обедом на другой экскурсии в Армении

  • И
    Игорь
    27 мая 2024
    Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
    Нам оч понравилось. И маршрут удачный и рассказчик был интересный, водитель очень внимательный (поил коньяком домашним и водкой). Короч - рекомендасьён
  • В
    Виктор
    25 мая 2024
    Гарни и Гегард - свидетели веков
    Хорошая экскурсия с гидом Анастасией. Понравился маршрут, рассказ гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
  2. Гарни и Гегард - свидетели веков
  3. К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
  4. Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
  5. Святая Армения: экскурсия-паломничество
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 26 до 225 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 456 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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