1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Экскурсия проходит на четырехместных автомобилях Nissan Bluebird и Hyundai Sonata или семиместных минивэнах Nissan Alphard, Honda Elysion»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi Fi»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€26 за человека
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
«Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Toyota Alphard»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
45€41 за человека
Групповая
6.5 часов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
«В стоимость включён трансфер на комфортабельном минивэне/микроавтобусе и сопровождение гида»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
9 часов
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
«Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €220 за всё до 15 чел.
Групповая
8 часов
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Экскурсия проводится на новых и комфортабельных микроавтобусах с кондиционером и Wi Fi»
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€26 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие на север Армении: в мини-группе из Еревана
Средневековые монастыри, древняя крепость, причудливый замок и пещерный комплекс за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€40 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером, индивидуальная водная прогулка на кораблике по Севану, прогулка на лодке оп о»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
11 часов
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
«Мы встретимся в Ереване, сядем в удобный микроавтобус и отправимся в сторону села Семёновка, откуда и начнём наш поход»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
2 часа
О таинственном Ереване с любовью: обзорный тур по городу
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Еревану, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $82 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорный тур по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $109 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
«Важная информация:• Водитель трансфера встретит вас с табличкой с вашим именем/логотипом вашей компании • Поездка проходит на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в монастырь Хор Вирап + обзорный тур по Еревану
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
«Экскурсию можно провести и для большего числа человек (до 20) на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, стоимость увеличивается в два раза»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Доехать с комфортом до точки назначения, а по пути познакомиться с древним памятником архитектуры
«Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне Mercedes Viano»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€99 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: на площади Республики
«В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes до винодельни, услуги гида, билеты в музей, обед, винная дегустация»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€95 за человека
Мини-группа
5 часов
Регион Тавуш: парк Оленей и озеро Парз (в мини-группе из Еревана)
Познакомиться с кавказскими оленями и посетить кристально чистое озеро за полдня
Начало: у вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Ellison Prestige»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
- ВВалерия5 июня 2024Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
- ИИрина4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо, Андреасу и Гору за интересный рассказ, общение в течении дня, терпение))) всем рекомендую посетить данную экскурсию. Мы первый раз в Армении и ребята смогли нас влюбить в эту страну.
- ЕЕлена2 июня 2024Прекрасная поездка! Волшебные перемены климатических поясов, драматичные повороты истории династий и народов, бескрайнее зеркало Севана, быстрые горные речки, пышные леса и сверкающие обсидиановые горы. Отличный маршрут и очень комфортное и надежное сопровождение по нему Аревик и Андроником. Спасибо!
- ДДенис1 июня 2024Прккрасная экскурсия)
- ННаталья1 июня 2024Выбрала эту экскурсию, потому что хотела посетить и храм Гарни, и монастырь Гегард и на озеро Севан. Тур оправдал все
- ДДарья29 мая 2024Интересная и насыщенная программа. Комфортный автомобиль, водитель Мелик аккуратный и внимательный. Гид Кристина была очень заботлива по отношению к нашей компании, к
- ЕЕкатерина29 мая 2024Плюсы: - прекрасный гид, который очень хорошо владеет материалом и интересно рассказывает, но не хватало немного структурности материала и общей информации
- ИИгорь27 мая 2024Нам оч понравилось. И маршрут удачный и рассказчик был интересный, водитель очень внимательный (поил коньяком домашним и водкой). Короч - рекомендасьён
- ВВиктор25 мая 2024Хорошая экскурсия с гидом Анастасией. Понравился маршрут, рассказ гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На микроавтобусе»
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