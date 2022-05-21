Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Экскурсия и отдых на берегах «Армянского моря»

Мы направимся на северо-восток страны, к одному из самых живописных из высокогорных озер мира, расположенного

Мы направимся на северо-восток страны, к одному из самых живописных из высокогорных озер мира, расположенного в громадной чаше горных хребтов на высоте более 1950 м над уровнем моря.
Экскурсия и отдых на берегах «Армянского моря»
Экскурсия и отдых на берегах «Армянского моря»
Экскурсия и отдых на берегах «Армянского моря»
Экскурсия и отдых на берегах «Армянского моря»

Что вас ожидает:

Что вас ожидает:

  • Вода его прозрачна и очень чиста, по легенде из него пили Боги и звезды. Озеро Севан славится не только чистой пресной водой, но и чистым воздухом, красивой природой, а его побережье — своими историческими памятниками культуры. Находясь на озере, своим гостям я всегда рекомендую пробовать отведать местную чудо-юдо рыбу — севанский сиг.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики или указанный туристами адрес
Завершение: город Ереван, Площадь Республики или указанный туристами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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