6 отзывов оставили туристы

Я познакомлю вас с самобытной и многогранной Арменией — покажу захватывающие дух пейзажи, древние святыни, природные памятники. Во время эксклюзивной экскурсии, вы посетите Гарни и Гегард, Севан, Агарцин и Дилижан, узнаете об истории страны, насладитесь ее колоритом и красотой и приобщитесь к местным традициям.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Потоки слёз текли века подряд —

Ты их вобрал, безмолвный Арарат…

И сам мечтал столетья напролёт

Увидеть близко свет севанских вод…

Расул Гамзатов

Что вас ожидает

Седые вершины Арарата

Арка Чаренца — одна из лучших смотровых площадок с видом на библейскую гору. Вы узнаете о творческом пути Егише Чаренца, который любил бывать здесь, и насладитесь пасторальным пейзажем. Мы рассмотрим Ереван с высоты и сделаем на память чудесные снимки.

Религиозное наследие

Вы посетите единственный памятник эллинизма в Армении — языческий храм Гарни. Мы исследуем древнюю святыню и поговорим об её особенностях, а после спустимся в ущелье и увидим Симфонию камней. Я расскажу о происхождении природного памятника и его названии, местных верованиях и обрядах. Затем мы отправимся к пещерному монастырю IV века Гегард, где вы узнаете о местных реликвиях и истории комплекса, а также, следуя традиции, загадаете желание, подбросив камушек и попав в одно из отверстий в стенах монастыря.

Севан и окрестности

Мы продолжим путь и вскоре взору предстанет живописный озёрный полуостров, «Армянское море» Севан и монастырь Севанованк, монахи которого защитили свои земли от арабских воинов. Любуясь озёрной гладью и слушая легенды здешнего края, вы пообедаете в ресторане на побережье и восстановите силы перед дальнейшем прогулкой. После трапезы мы отправимся к затерянному в буковых лесах монастырю Агарцин, прогуляемся по курортному городку Дилижан, где жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, учёные и режиссёры, и познакомимся с древней армянской архитектурой.

Организационные детали