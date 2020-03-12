6 отзывов оставили туристы

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Армянское море и древние монастыри

Исследовать окрестности Еревана, увидеть культовые достопримечательности и пообедать у озера!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по вашему желанию
  • Заказать экскурсию

145 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Ваграм
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
Ваграм – представитель в Ереване
Я познакомлю вас с самобытной и многогранной Арменией — покажу захватывающие дух пейзажи, древние святыни, природные памятники.

Во время эксклюзивного тура, вы посетите Гарни и Гегард, Севан, Агарцин и Дилижан, узнаете об истории страны, насладитесь ее колоритом и красотой и приобщитесь к местным традициям.
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри

Потоки слез текли века подряд —
Ты их вобрал, безмолвный Арарат…
И сам мечтал столетья напролет
Увидеть близко свет севанских вод…

Расул Гамзатов

Что вас ожидает

Седые вершины Арарата
Арка Чаренца — одна из лучших смотровых площадок с видом на библейскую гору. Вы узнаете о творческом пути Егише Чаренца, который любил бывать здесь, и насладитесь пасторальным пейзажем. Мы рассмотрим Ереван с высоты и сделаем на память чудесные снимки.

Религиозное наследие
Вы посетите единственный памятник эллинизма в Армении — языческий храм Гарни. Мы исследуем древнюю святыню и поговорим об ее особенностях, а после спустимся в ущелье и увидим «Симфонию камней». Я расскажу о происхождении природного памятника и его названии, местных верованиях и обрядах. Затем мы отправимся к пещерному монастырю IV века Гегард, где вы узнаете о местных реликвиях и истории комплекса, а также, следуя традиции, загадаете желание, подбросив камушек и попав в одно из отверстий в стенах монастыря.

Севан и окрестности
Мы продолжим путь и вскоре взору предстанет живописный озерный полуостров, «Армянское море» Севан и монастырь Севанованк, монахи которого защитили свои земли от арабских воинов. Любуясь озерной гладью и слушая легенды здешнего края, вы пообедаете в ресторане на побережье и восстановите силы перед дальнейшем прогулкой. После трапезы мы отправимся к затерянному в буковых лесах монастырю Агарцин, прогуляемся по курортному городку Дилижан, где жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, ученые и режиссеры, и познакомимся с древней армянской архитектурой.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет в Гарни (1200 драм с человека), традиционный обед в ресторане
  • Я заберу вас в отеле в Ереване и привезу обратно. Транспортные расходы входят в стоимость.
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри
Армянское море и древние монастыри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по вашему желанию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ваграм
Ваграм
Меня зовут Ваграм. И я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажем Армению глазами местного жителя. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем все для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
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6 отзывов оставили туристы

12 марта 2020
Все очень понравилось! Гидом был Норайр, знает все про Армению, очень приветливый и дружелюбный человек! Успели всё, что было в описании экскурсии и даже больше!! Очень аккуратно водит машину, поездка была максимально комфортной. Спасибо большое!
10 марта 2020
Хочу выразить благодарность за отлично организованную экскурсию. Ваграм вежливый, внимательный и ненавязчивый сопровождающий. Аккуратный водитель. Рекомендую туристам заранее изучить материал об объектах посещения. Маршрут составлен правильно, время пролетело незаметно, только приятные впечатления.
8 марта 2020
Организаторы экскурсии и персонально Влад джан спасибо большое за эту эксурсию. Спасибо что вы в первую очере орентираваны на создания позитивного, хорошого настроения и комфортного прибывания в Армении. Влад очень хорший гид, прикрасно знает что рассказать и может поделиться знание не только о прошлом Армении, но и о текущем быте и жизни людей. Комфортный транспорт мы даже выспались между остановками. И самое главное это отзывчивость людей на каждый наш вопрос был неожиданно тёплый ответ. "Мы прилетаем в 6, где в Ереване вы посоветуете остановиться не надолго что бы гиду и нам было удобно встретиться" - "Мы заберём вас из аэропорта", "Где можно вкусно и не дорого поесть?" - "Я вас отвезу", "Где можно набрать вкусных сладостей на сувениры?" -" Я вас отвезу на рынок, понравится возьмёте если нет то нет, потом отвезу в отель. Вообщем выбирайте экскурсию не пожалеете. Жалею только о том что мало времени и хотелось посетить больше.
5 января 2020
Прекрасная экскурсия, интересные места, приятный гид. Есть возможность подстроить маршрут под себя. Завозят в очень хороший ресторан с вкусной едой и демократичными ценами)
Евгения
6 ноября 2019
Огромная благодарность Владу за интересную замечательную экскурсию по окрестностям Севана и городу Дилижан! Приятное впечатление сформировалось сразу! Влад любезно подождал весьма опоздавших нас! Сопровождал нас на комфортном автомобиле, впечатление складывается из деталей, сразу отметили заботливо приготовленную для гостей воду, для каждого участника экскурсии, сумасшедший плей-лист под который мы пели всю дорогу! Ваш гид поёт на экскурсии?! А наш поёт! До сих в ушах «слева горы, справа горы, а в дали Кавказ... !» Очень интересно рассказывал! Запланировал на берегу Севана пикник, с чаем и готой (надеюсь правильно пишу, вкусные армянские сладости). Влад, очень буду вас рекомендовать как прекрасного гида и очень интеллигентного сопровождающего по самым красивым уголкам Армении!
18 сентября 2019
В общем, поездка понравилась. Все самые красивые места посетили. Ваграм общительный, с хорошим чувством юмора и знанием русского языка. Отлично водит, ездит безопасно и уверено (что немаловажно на длительных серпантинных переездах). Правда, все же он не гид. Поэтому если заранее изучите историю тех мест, которые собираетесь посетить, то экскурсия вам, очевидно, понравится. Мы так и сделали, поэтому поездкой довольны.

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