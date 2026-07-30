6 отзывов оставили туристы

Потоки слёз текли века подряд — Ты их вобрал, безмолвный Арарат… И сам мечтал столетья напролёт Увидеть близко свет севанских вод…
Расул Гамзатов
Что вас ожидает
Седые вершины Арарата
Арка Чаренца — одна из лучших смотровых площадок с видом на библейскую гору. Вы узнаете о творческом пути Егише Чаренца, который любил бывать здесь, и насладитесь пасторальным пейзажем. Мы рассмотрим Ереван с высоты и сделаем на память чудесные снимки.
Религиозное наследие
Вы посетите единственный памятник эллинизма в Армении — языческий храм Гарни. Мы исследуем древнюю святыню и поговорим об её особенностях, а после спустимся в ущелье и увидим Симфонию камней. Я расскажу о происхождении природного памятника и его названии, местных верованиях и обрядах. Затем мы отправимся к пещерному монастырю IV века Гегард, где вы узнаете о местных реликвиях и истории комплекса, а также, следуя традиции, загадаете желание, подбросив камушек и попав в одно из отверстий в стенах монастыря.
Севан и окрестности
Мы продолжим путь и вскоре взору предстанет живописный озёрный полуостров, «Армянское море» Севан и монастырь Севанованк, монахи которого защитили свои земли от арабских воинов. Любуясь озёрной гладью и слушая легенды здешнего края, вы пообедаете в ресторане на побережье и восстановите силы перед дальнейшем прогулкой. После трапезы мы отправимся к затерянному в буковых лесах монастырю Агарцин, прогуляемся по курортному городку Дилижан, где жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, учёные и режиссёры, и познакомимся с древней армянской архитектурой.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в Гарни (1500 драмов с человека), традиционный обед в ресторане
Я заберу вас в отеле в Ереване и привезу обратно. Транспортные расходы входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 7994 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 201 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
180
4
10
3
5
2
3
1
3
Яна
Экскурсия для тех, кто хочет погружаться, кому интересно слушать историю, не подойдет. Большую часть времени мы проводили сами, изучая локации, гуляя, фотографируясь. Наш гостеприимный гид рассказывал основную информацию, мы немного читать дальшеуменьшить
пообщались. В машине было ехать комфортно, мы спали. Из-за того, что мы любим гулять и фотографироваться, не удалось попасть на все точки экскурсии. На Севане замерзли, погода была переменчивая. Гид шутил, пытался поддерживать диалог. Остались довольны, экскурсия запомнилась. Обедать решили не в ресторане и пожалели, потому что не вкусно, не понравилось. А так в целом good.
Вам был полезен этот отзыв?
g
gureva
Гид Арарат - не просто хороший гид, но и человек доброй души, что прослеживается во всем. Бережное вождение, четко распланированный по местам и времени маршрут, чуткость и готовность помочь в читать дальшеуменьшить
случае плохого самочувствия (что выяснилось на практике). Хочется отметить и идеальную чистоту салона автомобиля, т. к. даже этот пункт смог удивить. Порядок посещения достопримечательностей не заставляет скучать, но и не оставляет ощущения, что все необходимо успеть пробежать как можно быстрее. Более того, Арарат очень интересно рассказывает обо всем, и не только во время остановок, но и в пути. Мы ездили компанией еще в марте, в прохладную погоду, но мы явно не пожалели о своем выборе и будем рады приехать в Армению снова и снова обратиться к Арарату. Осталось очень много положительных эмоций и ярких впечатлений, которые грели все оставшиеся дни путешествия и продолжают согревать до сих пор. Большое спасибо! Շնորհակալություն!
+7
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вера
Незабываемое путешествие по Армении ❤️ Нашим гидом был Армен, он не просто «рассказывает факты» — он делится душой своей страны. Его рассказы были живыми, эмоциональными и очень познавательными. Он отвечал читать дальшеуменьшить
на все вопросы, шутил, создавал атмосферу дружеской поездки. Транспорт был удобным, маршрут — логичным, время на осмотр достопримечательностей — достаточным. Каждый объект оставил свой след в сердце. Мы увидели и древнюю архитектуру, и природное великолепие Армении. Эта поездка стала одним из самых ярких воспоминаний нашего мини отпуска. Очень рекомендуем! фото почему-то не грузятся(
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Арина
Долго думали, можно ли объять необъятное и посмотреть за один световой день такие разные места, как античный храм, вырубленный в скале монастырь, средневековую обитель в лесу и уютный город-курорт. Оказалось читать дальшеуменьшить
- можно, но готовьтесь к эмоциональному контрасту и красивой усталости.
Ваграм, спасибо вам огромное от всего сердца! Вы не просто гид, а настоящий друг, который открыл нам Армению совсем с другой стороны. Отдельное спасибо за угощение коньяком - за душевность и тёплую беседу. А рыба сик - это что-то невероятное! Никогда не пробовали ничего подобного, настоящий деликатес. И, конечно, спасибо, что научили нас пить армянский кофе по-настоящему. Мы вернёмся домой с настоящим вкусом Армении. Спасибо за щедрость и душевность!
Оценка: 5/5. Рекомендую всем, кто хочет увидеть сердце армянской истории и природы.
+12
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Это был замечательный день! Красивые виды Армении: зеленые горы, огромное озеро Севан, древние монастыри… И все это под интереснейший и увлекательный рассказ нашего гида Карена! Лучший вариант путешествия, который только читать дальшеуменьшить
можно было выбрать. С Кареном мы увидели как пекут настоящий армянский лаваш, попробовали настоящий армянский кофе, оценили красоту природы и старинных храмов - в общем, погрузились и почувствовали мир Армении! Карен замечательный рассказчик и очень душевный человек, спасибо огромное за эту чудесную экскурсию! Под конец дня у меня было ощущение, что Карен не просто гид, а давний друг, которому можно задавать разные вопросы, обсуждать любые темы. Плюсом к этому шикарное авто, комфортное вождение, прекрасная организация путешествия. А еще бонусом к нашей экскурсии мы увидели невероятно красивую радугу на обратном пути в Ереван и салют в центре города! Спасибо за этот день! Буду ли рекомендовать друзьям эту экскурсию - однозначно ДА!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Спасибо большое за этот день. Несмотря на жаркую и душную погоду, эмоции незабываемые. Ни разу не пожалела, что взяла индивидуальную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Армянское море и древние монастыри»