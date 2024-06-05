1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
«На следующий день я отвезу вас в Ереван или мы поедем исследовать красоты Армении: Татев, Караундж, шатающийся мост, Нагорный Карабах, Севан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
«Севан — это сокровище Армении, которое местные ласково называют «наше море»»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Севан — одно из самых больших озер на Кавказе, расположенное в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
«Следующий пункт в маршруте групповой экскурсии по Армении — самое красивое в стране озеро Севан, спрятавшееся в окружении гор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
«Озеро Севан — синяя сказка Армении»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196€157 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
«Севан — одно из самых больших озёр Кавказа»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
«Первая остановка — высокогорное озеро Севан, зеркало которого покоится на высоте 1900 метров над уровнем моря»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €185 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
«Природа, история, легенды и вкусы озера Севан»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«Севан — второе по размерам горное пресноводное озеро вулканического происхождения в мире»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
«Озеро Севан — живописное армянское «море»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
«Мы продолжим путь и вскоре взору предстанет живописный озерный полуостров, «Армянское море» Севан и монастырь Севанованк, монахи которого защитили свои земли от арабских воинов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Перед вами предстанет легендарный Севан — олицетворение и духовной, и природной граней Армении»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения
Начало: У вашего отеля в Ереване
«Севан во всей красе на пути к Айраванку»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€192 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
«Озеро Севан — крупнейшее на Кавказе, окруженное зелеными горами, оно впечатлит вас кристально чистой водой»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197€158 за всё до 50 чел.
Групповая
7.5 часов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
«Мы посетим одну из главных природных достопримечательностей Армении – Севан, самое большое пресноводное озеро на Кавказе»
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
«Дегустация блюд из рыбы и раков с красивым видом на озеро Севан»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 14 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь озером Севан и покатаетесь по нему на кораблике»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270€162 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
«Для армян Севан — это «Гегамское море»»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
45€41 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
«Севан — главный красавец Армении»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор
Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
«Конечно, мы поговорим об обычаях и культуре армян, а при желании, отправимся обедать в традиционное кафе или к озеру Севан, где вы отведаете долму из рыбы»
16 июня в 10:00
27 июня в 10:30
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
«Вокруг Севана: пейзажи и монастырь Севанаванк»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €160 за всё до 12 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам
Начало: У вашего отеля
«Путешествие проходит по высокогорным районам Армении: озеро Севан находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, а Дилижан на высоте 1500 м»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
170€128 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией
Начало: У вашего отеля
«Севан и Дилижан — полюбоваться природой»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €320 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
«Оцените пейзажи Севана и познакомитесь с историей древней святыни на его берегу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
«Приехать в наш край и не увидеть озеро Севан»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300€270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
«Вас ждёт увлекательная конная прогулка по берегу Севана и не менее впечатляющим окрестностям в сопровождении опытного инструктора»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
«Вы проедете по 2-километровому тоннелю, увидите, как сильно различаются природа Севана и Дилижана, и оцените разнообразие местных пейзажей»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€230 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
«Вы побываете в монастыре Хор Вирап и прикоснётесь к его непростой истории, увидите чудо природы — Азатское водохранилище, полюбуетесь озером Севан и покорите Гутанасар — вулканическую гору-плуг»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388€233 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером, индивидуальная водная прогулка на кораблике по Севану, прогулка на лодке оп о»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Начало: Гостиница
«По пути к национальному парку мы проедем через озеро Севан, остановимся в Дилиджане на чашечку армянского кофе, а затем по Хачахпюрскому ущелью доберемся до волшебных ландшафтов Ластивера»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
«Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Грузию пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€205 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении
Путешествие во времени от язычества до христианства
Начало: У вашего отеля
«Прекрасный Севан — свежий воздух у озера и густые леса»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€202 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан
Начало: у вашего отеля
«Озеро Севан и курортный Дилижан»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Собрать горстку обсидиана на склоне вулкана и полюбоваться озером Севан
«На канатной дороге (если захочется) мы заберемся на высоту 3000 метров, чтобы полюбоваться величественным Араратом и озером Севан»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
«Озеро Севан, жемчужина Армении — наибольшее и одно из красивейших озёр Кавказа»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €299 за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан
Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну
«Следующий пункт в маршруте — самое красивое в стране озеро Севан, спрятавшееся в окружении гор»
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$33 за человека
Индивидуальная
8 часов
Севан, Севанаванк, Дилижан и Агарцин: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с эксклюзивной экскурсией. Озеро Севан, монастырь Севанаванк и живописный Дилижан ждут вас
Начало: Адрес вашего проживания
«Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $119 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Озеро Севан — одно из красивейших озёр Кавказа»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
«Озеро Севан и монастырь Севанаванк»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия
Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями
Начало: Площадь Республики
«Озеро Севан Далее мы поедем в сторону Севана»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и Дилижан: Незабываемая прогулка на кораблике
Откройте красоту Армении во время прогулки на кораблике по озеру Севан и посещения живописного Дилижана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Озеро Севан и Монастырь Севанаванк»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220$187 за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Альпийские луга и зелёные леса Дилижана
Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе
Начало: В вашей гостинице
«По дороге в Ереван сделаем остановку у озера Севан с прекрасным видом на монастырский комплекс Севанаванк»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
10 часов
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
Посетить святыни Гарни и Гегард, побывать в курортном городе Цахкадзор и полюбоваться озером Севан
«В стоимость включён трансфер на новом элекрокаре Tesla с кондиционером и Wi-Fi, сопровождение гида, ужин в ресторане на берегу Севана»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Покоряя Тбилиси
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Озер Севан Утром мы выезжаем из Еревана и отправляемся в сторону Грузии»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$520 за всё до 6 чел.
Для того чтобы экскурсия прошла максимально плодотворно: - Искупайтесь в необычных водах озера, которые меняют цвет в зависимости от погодных условий, ведь раньше этой возможностью могли пользоваться только богини (во всяком случае так утверждают жители Армении). - Посетите корабль «Киликия»: точную копию торгового судна Киликийского царства. - Прогуляйтесь до монастырей Севанаванк, Айраванк или Макенис. - Сходите в треккинг и ощутите себя настоящим покорителем горных вершин и первооткрывателем крохотного озера, расположенного в кратере вулкана. - Порадуйте себя активным отдыхом на скутере, водных лыжах, катамаране. - Купите куклу-оберег, вазу из дерева или поделочных камней, знаменитый армянский коньяк и мед. А на обзорном туре с обедом или с ужином послушайте местные предания. Обычно их рассказывает экскурсовод, но у владельцев кафе эти сказания приобретают совсем другой привкус
Когда-то очень давно на месте озера находилась живописная долина с плодородными почвами, где росли диковинные деревья, злаки и овощи. С гор спускался ручей с чистой водой, который обеспечивал потребности жителей деревни и орошал прелестные поля. А чтобы вода не затопляла долину, речку перекрывали валуном. Жизнь в селе была простой и безмятежной и могла бы продолжаться еще сотни лет, если бы одна беспечная красавица не забыла загородить поток воды. Но она была так увлечена воспоминаниями о свидании, что не подвинула камень на место. Вода текла всю ночь и понемногу затопила пашни, луга, добралась до домов. Люди никак не могли понять, что происходит. Они похватали пожитки, разбудили детей и направились в горы, чтобы переждать там вселенский потоп. Но вода все прибывала и прибывала, так что вскоре пришлось им искать себе новое место жительства. Уходя от родных домов, жители деревушки прокляли того, кто вызвал наводнение. В тот же миг забывчивая девушка превратилась в камень и перенеслась на дно вновь образованного озера. Зато необычной красотой водного объекта заинтересовались небожители: богини использовали голубую гладь вместо волшебного зеркала, а утренняя вода возвращала им красоту и молодость
Отдых на озере Севан предполагает пешеходные, религиозные, дегустационные туры. Отправиться на них можно с детьми или родственниками элегантного возраста. Дешево заказать необычную прогулку по природной достопримечательность, устроить настоящий поход, посетить церкви и храмы поможет наш сайт. Здесь же можно почитать отзывы и описания, задать вопросы, найти удобную дату поездки и комфортную цену, заказать выездные мастер-классы или экстремальные развлечения
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
- ООксана5 июня 2024Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
- ВВалерия5 июня 2024Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
- ЯЯна4 июня 2024Очень приятный, вежливый и интересный человек. К сожалению, при всем том - не гид. К приятным манерам и готовности фотографировать туристов добавить бы эрудиции - цены бы не было.
- ИИрина4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо, Андреасу и Гору за интересный рассказ, общение в течении дня, терпение))) всем рекомендую посетить данную экскурсию. Мы первый раз в Армении и ребята смогли нас влюбить в эту страну.
- ААнна3 июня 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
- ААнастасия3 июня 2024Очень красивый маршрут и приятный гид, если буду в Армении обязательно посещу и другие программы:)
- ВВладислава3 июня 2024Отличная экскурсия! Как опытные туристы и путешественники, хотелось выразить отдельное спасибо гиду Ашоту за интересную, содержательную информацию и экскурсию по
- ЯЯна2 июня 2024Поездка была отличная. Ашот интересный собеседник. Много рассказывал про сферы жизни армян, про проблемы, победы и интересы. Экскурсия закончилась вкусным обедом в видовом ресторане 👍
- ЕЕлена2 июня 2024Прекрасная поездка! Волшебные перемены климатических поясов, драматичные повороты истории династий и народов, бескрайнее зеркало Севана, быстрые горные речки, пышные леса и сверкающие обсидиановые горы. Отличный маршрут и очень комфортное и надежное сопровождение по нему Аревик и Андроником. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Озеро Севан»
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Озеро Севан, расположенное в горах Армении, приглашает любителей дикой природы и старинных храмов, ценителей отдыха на свежем воздухе и необычных путешествий по горам, долинам и водной глади. Сюда стоит поехать, чтобы насладиться красотой могучих гор и водохранилища, которое может сиять семью разными цветами, старинными легендами на русском языке, гостеприимством местных жителей и необычными блюдами. Недорогие (индивидуальные или групповые, на автобусе или на машине) экскурсии из Еревана можно выбрать ниже, найдя себе самые подходящие цены и даты выезда