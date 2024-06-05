🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат Начало: По желанию гостя «На следующий день я отвезу вас в Ереван или мы поедем исследовать красоты Армении: Татев, Караундж, шатающийся мост, Нагорный Карабах, Севан» от € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 9 часов 696 отзывов Популярное предложение Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке Начало: Площадь Республики «Севан — это сокровище Армении, которое местные ласково называют «наше море»» Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 233 отзыва Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии Начало: Из вашего отеля «Севан — одно из самых больших озер на Кавказе, расположенное в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря» € 161 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 114 отзывов Озеро Севан и Дилижан за 1 день Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: У памятника Таманяну «Следующий пункт в маршруте групповой экскурсии по Армении — самое красивое в стране озеро Севан, спрятавшееся в окружении гор» Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 31 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 196 отзывов Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана «Озеро Севан — синяя сказка Армении» от 196 € 157 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 23 отзыва Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано Начало: Возле площади Республики «Севан — одно из самых больших озёр Кавказа» Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 € 52 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 138 отзывов Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке Начало: Любая локация в пределах Еревана «Первая остановка — высокогорное озеро Севан, зеркало которого покоится на высоте 1900 метров над уровнем моря» от € 185 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 100 отзывов Красавица Армения: От Севана до Дилижана Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана Начало: У вашего отеля «Природа, история, легенды и вкусы озера Севан» € 192 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 256 отзывов Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю «Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк» € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 500 отзывов Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана «Севан — второе по размерам горное пресноводное озеро вулканического происхождения в мире» 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Трилогия Армении: курорты и монастыри Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке «Озеро Севан — живописное армянское «море»» € 250 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 137 отзывов Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан Начало: По вашему желанию «Мы продолжим путь и вскоре взору предстанет живописный озерный полуостров, «Армянское море» Севан и монастырь Севанованк, монахи которого защитили свои земли от арабских воинов» € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Армения от языческих храмов до снежных хребтов Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в... «Перед вами предстанет легендарный Севан — олицетворение и духовной, и природной граней Армении» € 220 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 18 отзывов Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения Начало: У вашего отеля в Ереване «Севан во всей красе на пути к Айраванку» € 192 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 125 отзывов Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас Начало: Малый центр города «Озеро Севан — крупнейшее на Кавказе, окруженное зелеными горами, оно впечатлит вас кристально чистой водой» от 197 € 158 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Групповая 7.5 часов 67 отзывов Севан и Дилижан: дивная природа Армении Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона Начало: Площадь Республики «Мы посетим одну из главных природных достопримечательностей Армении – Севан, самое большое пресноводное озеро на Кавказе» Расписание: в пятницу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах Начало: С Вашего адреса в Ереване «Дегустация блюд из рыбы и раков с красивым видом на озеро Севан» от € 240 за всё до 14 чел.

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 6 часов 23 отзыва Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии Начало: У вашего отеля «Полюбуетесь озером Севан и покатаетесь по нему на кораблике» от 270 € 162 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Мини-группа 9 часов 35 отзывов Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу Начало: На проспекте Маштоца «Для армян Севан — это «Гегамское море»» Расписание: в среду и воскресенье в 10:00 45 € 41 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 67 отзывов Севан и Дилижан: красоты армянской природы Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри «Севан — главный красавец Армении» 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 23 отзыва Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке «Конечно, мы поговорим об обычаях и культуре армян, а при желании, отправимся обедать в традиционное кафе или к озеру Севан, где вы отведаете долму из рыбы» 200 € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено) Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу Начало: На площади Республики в центре Еревана «Вокруг Севана: пейзажи и монастырь Севанаванк» от € 160 за всё до 12 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 7.5 часов 8 отзывов Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам Начало: У вашего отеля «Путешествие проходит по высокогорным районам Армении: озеро Севан находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, а Дилижан на высоте 1500 м» 170 € 128 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 10 отзывов Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией Начало: У вашего отеля «Севан и Дилижан — полюбоваться природой» от € 320 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время Начало: Ваш отель «Оцените пейзажи Севана и познакомитесь с историей древней святыни на его берегу» 160 € 144 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 8 часов 3 отзыва Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров «Приехать в наш край и не увидеть озеро Севан» 300 € 270 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе «Вас ждёт увлекательная конная прогулка по берегу Севана и не менее впечатляющим окрестностям в сопровождении опытного инструктора» от € 144 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Жемчужины северо-востока Армении Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией) Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес... «Вы проедете по 2-километровому тоннелю, увидите, как сильно различаются природа Севана и Дилижана, и оцените разнообразие местных пейзажей» € 230 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё лучшее в Армении Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат Начало: У вашего отеля «Вы побываете в монастыре Хор Вирап и прикоснётесь к его непростой истории, увидите чудо природы — Азатское водохранилище, полюбуетесь озером Севан и покорите Гутанасар — вулканическую гору-плуг» 388 € 233 за всё до 3 чел.

🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму «В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером, индивидуальная водная прогулка на кораблике по Севану, прогулка на лодке оп о» 249 € 225 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 21 отзыв Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне Начало: Гостиница «По пути к национальному парку мы проедем через озеро Севан, остановимся в Дилиджане на чашечку армянского кофе, а затем по Хачахпюрскому ущелью доберемся до волшебных ландшафтов Ластивера» от € 185 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 24 отзыва Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля «Остановка на озере Севан: выбранный вами путь в Грузию пройдет вдоль горных хребтов лесистого Дилижана — этот регион называют армянской Швейцарией» € 205 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 13 отзывов Гарни, Гегард и Севан - богатство центральной Армении Путешествие во времени от язычества до христианства Начало: У вашего отеля «Прекрасный Севан — свежий воздух у озера и густые леса» € 202 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Из Еревана в Тбилиси на 1 день Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан Начало: у вашего отеля «Озеро Севан и курортный Дилижан» € 385 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 10 отзывов Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора Собрать горстку обсидиана на склоне вулкана и полюбоваться озером Севан «На канатной дороге (если захочется) мы заберемся на высоту 3000 метров, чтобы полюбоваться величественным Араратом и озером Севан» € 129 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 12 часов 2 отзыва Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память «Озеро Севан, жемчужина Армении — наибольшее и одно из красивейших озёр Кавказа» от € 299 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 38 отзывов Популярное предложение Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну «Следующий пункт в маршруте — самое красивое в стране озеро Севан, спрятавшееся в окружении гор» Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00 $ 33 за человека

Индивидуальная 8 часов 45 отзывов Севан, Севанаванк, Дилижан и Агарцин: Индивидуальная экскурсия из Еревана Погрузитесь в красоту Армении с эксклюзивной экскурсией. Озеро Севан, монастырь Севанаванк и живописный Дилижан ждут вас Начало: Адрес вашего проживания «Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан» Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00 от $ 119 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру Начало: Любая точка в городе Ереван «Озеро Севан — одно из красивейших озёр Кавказа» от € 199 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!) Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа «Озеро Севан и монастырь Севанаванк» € 380 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 300 отзывов Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями Начало: Площадь Республики «Озеро Севан Далее мы поедем в сторону Севана» Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00 $ 45 за человека

15% скидка Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Озеро Севан и Дилижан: Незабываемая прогулка на кораблике Откройте красоту Армении во время прогулки на кораблике по озеру Севан и посещения живописного Дилижана Начало: Место встречи по договоренности с гидом «Озеро Севан и Монастырь Севанаванк» Расписание: 24/7 от 220 $ 187 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 1 отзыв Альпийские луга и зелёные леса Дилижана Отправиться в поход и увидеть самые живописные места Армении в мини-группе Начало: В вашей гостинице «По дороге в Ереван сделаем остановку у озера Севан с прекрасным видом на монастырский комплекс Севанаванк» Расписание: ежедневно в 08:00 € 120 за человека

🚗 На машине ⚡️ На электромобиле Индивидуальная 10 часов 4 отзыва По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla Посетить святыни Гарни и Гегард, побывать в курортном городе Цахкадзор и полюбоваться озером Севан «В стоимость включён трансфер на новом элекрокаре Tesla с кондиционером и Wi-Fi, сопровождение гида, ужин в ресторане на берегу Севана» € 300 за всё до 4 чел.