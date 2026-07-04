Участники познакомятся с процессом создания этого блюда, начиная от замешивания фарша и заканчивая сервировкой.
В завершение мероприятия вас ждёт дегустация готовой толмы с армянским вином, лавашом и свежими овощами.
В стоимость входят все необходимые ингредиенты и напитки, что делает это предложение ещё более привлекательным
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍴 Освоение рецепта армянской толмы
- 🍇 Участие в процессе приготовления
- 🍷 Дегустация с армянским вином
- 📜 Получение секретного рецепта
- 🥗 Сопровождение свежими овощами
Что можно увидеть
- Ереван
Описание мастер-класса
Все этапы: от фарша — до сервировки. Я встречу вас в своей квартире и проведу по всем этапам готовки вкуснейшей толмы: научу замешивать фарш, формировать трубочки из молодых виноградных листьев и аккуратно укладывать заготовку в кастрюлю. И конечно, попутно расскажу о всех нюансах, от которых зависит вкус и аромат блюда.
Готовим и пробуем. Вы сможете участвовать во всех этапах готовки либо быть наблюдателем — в любом случае с собой вы заберёте мой секретный рецепт толмы. Когда мы сформируем трубочки и отправим их в кастрюлю, я достану заранее приготовленную готовую толму — это позволит нам сэкономить время и сразу приступить к самому важному этапу — ужину!:) А к главному блюду я подам лаваш, мацони, свежие овощи и армянское вино.
Организационные детали
В стоимость мастер-класса входят все затраты для приготовления толмы, а также армянское вино, лаваш, сыр, мацони, свежие овощи, кофе, фрукты и конфеты.
ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€67
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нас отлично встретили, рассказали обо всех особенностях подготовки и приготовления данного блюда, также рассказали о всех необходимых