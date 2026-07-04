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Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс

Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Ереване и научитесь готовить традиционную армянскую толму. Вкус и атмосфера вам гарантированы
Кулинарный мастер-класс в Ереване предлагает уникальную возможность освоить приготовление традиционной армянской толмы.

Участники познакомятся с процессом создания этого блюда, начиная от замешивания фарша и заканчивая сервировкой.

В завершение мероприятия вас ждёт дегустация готовой толмы с армянским вином, лавашом и свежими овощами.

В стоимость входят все необходимые ингредиенты и напитки, что делает это предложение ещё более привлекательным
4.9
25 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍴 Освоение рецепта армянской толмы
  • 🍇 Участие в процессе приготовления
  • 🍷 Дегустация с армянским вином
  • 📜 Получение секретного рецепта
  • 🥗 Сопровождение свежими овощами
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс

Что можно увидеть

  • Ереван

Описание мастер-класса

Все этапы: от фарша — до сервировки. Я встречу вас в своей квартире и проведу по всем этапам готовки вкуснейшей толмы: научу замешивать фарш, формировать трубочки из молодых виноградных листьев и аккуратно укладывать заготовку в кастрюлю. И конечно, попутно расскажу о всех нюансах, от которых зависит вкус и аромат блюда.

Готовим и пробуем. Вы сможете участвовать во всех этапах готовки либо быть наблюдателем — в любом случае с собой вы заберёте мой секретный рецепт толмы. Когда мы сформируем трубочки и отправим их в кастрюлю, я достану заранее приготовленную готовую толму — это позволит нам сэкономить время и сразу приступить к самому важному этапу — ужину!:) А к главному блюду я подам лаваш, мацони, свежие овощи и армянское вино.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса входят все затраты для приготовления толмы, а также армянское вино, лаваш, сыр, мацони, свежие овощи, кофе, фрукты и конфеты.

ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник€67
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Давидашен
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 215 туристов
Меня зовут Ирина. Я создаю своими руками армянские сувениры и организую у себя дома мастер-классы: вышивальные и кулинарные. С радостью познакомлю вас с местными ремёслами, кухней и вином!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anna
Есть места, куда приходишь впервые, а уходишь с ощущением, будто побывал в гостях у очень близкого человека. Именно таким для меня стал мастер-класс по приготовлению толмы, который я посетила сегодня
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🥺

Ирина - удивительно светлый, душевный и искренний человек. Она встречает с такой теплотой, что уже через несколько минут чувствуешь себя не просто участником мастер-класса, а дорогим и долгожданным гостем. С ней хочется разговаривать, смеяться, делиться историями.. кажется, что вы знакомы уже много лет. Сам процесс приготовления был очень понятным и увлекательным. Ирина объясняет все спокойно, доступно и с любовью, поэтому даже если готовишь толму впервые, всё обязательно получится!!!

Отдельный восторг - сервировка стола. Каждая деталь продумана до мелочей, всё невероятно красиво, изысканно и сделано с большим вкусом. Создается ощущение, что ты пришел на семейный праздник, где тебя очень ждали 🥺🙏🏻

Особую атмосферу также создает: интерьер красивая старинная деревянная мебель, изящный сервиз, уют и тепло в каждой детали. Здесь хочется неспешно наслаждаться общением и вкусной едой!

В общем, это был не просто кулинарный мастер-класс, а настоящий вечер, наполненный душевностью, гостеприимством и любовью к своему делу! Огромное спасибо Ирине за такой чудесный приём и процветания во всех делах 🤍

Есть места, куда приходишь впервые, а уходишь с ощущением, будто побывал в гостях у очень близкого
Есть места, куда приходишь впервые, а уходишь с ощущением, будто побывал в гостях у очень близкого
Есть места, куда приходишь впервые, а уходишь с ощущением, будто побывал в гостях у очень близкого
Есть места, куда приходишь впервые, а уходишь с ощущением, будто побывал в гостях у очень близкого
Есть места, куда приходишь впервые, а уходишь с ощущением, будто побывал в гостях у очень близкого
Есть места, куда приходишь впервые, а уходишь с ощущением, будто побывал в гостях у очень близкого
Есть места, куда приходишь впервые, а уходишь с ощущением, будто побывал в гостях у очень близкого
Есть места, куда приходишь впервые, а уходишь с ощущением, будто побывал в гостях у очень близкого
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Ю
Очень рады, что удалось посетить такой необычный и вкусный мастер-класс! Ирина - потрясающе жизнерадостный, энергичный и дружелюбный человек! Было супер комфортно, легко и приятно общаться, ощущение, что вы пришли в
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гости к своему родственнику и вместе с готовите ужин для семьи. Очень атмосферное мероприятие, помогает лучше прочувствовать Армению, её людей, обычаи и кухню!
Ирина, от души ещё раз благодарим, пусть в Вашем доме всегда будут гости и сбываются мечты!

Очень рады, что удалось посетить такой необычный и вкусный мастер-класс! Ирина - потрясающе жизнерадостный, энергичный и
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Ольга
Я шла на мастер-класс по долме, а попала, как будто в гости к любимым армянским родственникам! 🇦🇲✨ Это был не просто двух часовой кулинарный мастер класс, а 6 часов настоящих
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откровений. Мы с хозяйкой Ириной крутили нежнейшую долму, и успели обсудить всё на свете: от мужской психологии до большой политики. Хозяйка — просто 🔥! Редкое сочетание житейской мудрости, невероятной харизмы, энергии и гостеприимства. Хранитель армянских традиций и культуры и человек, который с большой радостью этим делиться с путешественниками! Я уходила с ощущением, что мы знакомы всю жизнь. Если вы ищете не сухие рецепты, а живую энергию и настоящую домашнюю атмосферу — вам точно сюда. Моя душа и желудок в полном восторг. Долма, кстати, получилась божественная! кроме того, был выдан полный рецепт, чтобы дома самостоятельно порадовать долмой уже своих друзей и родственников! Огромное спасибо за такой восхитительный вечер 🫶

Я шла на мастер-класс по долме, а попала, как будто в гости к любимым армянским родственникам!
Я шла на мастер-класс по долме, а попала, как будто в гости к любимым армянским родственникам!
Я шла на мастер-класс по долме, а попала, как будто в гости к любимым армянским родственникам!
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Е
Нам очень понравился мастер-класс! Привела молодого человека как сюрприз, он тоже в восторге) во-первых, красиво не только на вкус, но и глазам: тарелочки, дощечки, зелень, очень красивые мелочи и приборы.
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Свежайшая зелень, запах, сыр, вино 🍷 Долма безумно вкусная, еще так понравился радушный прием, как будто мы знакомы давно. С Ириной очень легко и приятно 😍 спасибо вам! Рекомендуем к посещению, вы такого не попробуете больше нигде

Нам очень понравился мастер-класс! Привела молодого человека как сюрприз, он тоже в восторге) во-первых, красиво не
Нам очень понравился мастер-класс! Привела молодого человека как сюрприз, он тоже в восторге) во-первых, красиво не
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Алексей
Очень душевно провели время на мастер-классе с Ириной - такое ощущение, будто приходили в гости к родственнице из Армении, которая научила нас готовить толму, накормила и напоила вином. На мастер-классе
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будет комфортно людям любого возраста, любого пола и любой национальности - все благодаря гостеприимству Ирины. К концу застолья уже сложно было расставаться - настолько хорошо сидели.
Ирина, надеемся, что вы запустите также мастер-класс по запеченной форели и другим армянским блюдам

Очень душевно провели время на мастер-классе с Ириной - такое ощущение, будто приходили в гости к
Очень душевно провели время на мастер-классе с Ириной - такое ощущение, будто приходили в гости к
Очень душевно провели время на мастер-классе с Ириной - такое ощущение, будто приходили в гости к
Очень душевно провели время на мастер-классе с Ириной - такое ощущение, будто приходили в гости к
Очень душевно провели время на мастер-классе с Ириной - такое ощущение, будто приходили в гости к
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В
Большое спасибо Ирине за такой приятный и вкусный мастер класс по приготовлению домашней долмы!
Нас отлично встретили, рассказали обо всех особенностях подготовки и приготовления данного блюда, также рассказали о всех необходимых
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ингредиентах.
Мы за общим столом сделали долму и пообедали ею! Также отдельно на столе были самые свежие овощи, лаваш и многое другое. Отдельно спасибо за вино - очень вкусное!
Мы отлично провели время, прям как дома! С удовольствием порекомендую каждому посетить данное мероприятие.

Большое спасибо Ирине за такой приятный и вкусный мастер класс по приготовлению домашней долмы!
Большое спасибо Ирине за такой приятный и вкусный мастер класс по приготовлению домашней долмы!
Большое спасибо Ирине за такой приятный и вкусный мастер класс по приготовлению домашней долмы!
Большое спасибо Ирине за такой приятный и вкусный мастер класс по приготовлению домашней долмы!
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