Армянская кухня без толмы, как русская — без борща! Это блюдо армяне готовят к праздничному столу и на буднях, подают с мацони и свежими овощами. Приглашаю вас приобщиться к увлекательному процессу готовки толмы: шаг за шагом мы сформируем из сочного фарша, зелени и листьев винограда аппетитные трубочки. А потом оценим их вкус и аромат под бокал вина.

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Описание

Что вас ожидает

Все этапы: от фарша — до сервировки. Я встречу вас в своей квартире и проведу по всем этапам готовки вкуснейшей толмы: научу замешивать фарш, формировать трубочки из молодых виноградных листьев и аккуратно укладывать заготовку в кастрюлю. И конечно, попутно расскажу о всех нюансах, от которых зависит вкус и аромат блюда.

Готовим и пробуем. Вы сможете участвовать во всех этапах готовки либо быть наблюдателем — в любом случае с собой вы заберёте мой секретный рецепт толмы. Когда мы сформируем трубочки и отправим их в кастрюлю, а достану заранее приготовленную готовую толму — это позволит нам сэкономить время и сразу приступить к самому важному этапу — ужину!:) А к главному блюду я подам лаваш, мацони, свежие овощи и армянское вино.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса входят все затраты для приготовления толмы, а также армянское вино, лаваш, сыр, мацони, свежие овощи, кофе, фрукты и конфеты.