Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс

Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином

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Ответы на вопросы
Армянская кухня без толмы, как русская — без борща! Это блюдо армяне готовят к праздничному столу и на буднях, подают с мацони и свежими овощами.

Приглашаю вас приобщиться к увлекательному процессу готовки толмы: шаг за шагом мы сформируем из сочного фарша, зелени и листьев винограда аппетитные трубочки. А потом оценим их вкус и аромат под бокал вина.
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Ближайшие даты:
24
мая
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мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все этапы: от фарша — до сервировки. Я встречу вас в своей квартире и проведу по всем этапам готовки вкуснейшей толмы: научу замешивать фарш, формировать трубочки из молодых виноградных листьев и аккуратно укладывать заготовку в кастрюлю. И конечно, попутно расскажу о всех нюансах, от которых зависит вкус и аромат блюда.

Готовим и пробуем. Вы сможете участвовать во всех этапах готовки либо быть наблюдателем — в любом случае с собой вы заберёте мой секретный рецепт толмы. Когда мы сформируем трубочки и отправим их в кастрюлю, а достану заранее приготовленную готовую толму — это позволит нам сэкономить время и сразу приступить к самому важному этапу — ужину!:) А к главному блюду я подам лаваш, мацони, свежие овощи и армянское вино.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса входят все затраты для приготовления толмы, а также армянское вино, лаваш, сыр, мацони, свежие овощи, кофе, фрукты и конфеты.

ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Давидашен
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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