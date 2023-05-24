Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Приглашаю вас приобщиться к увлекательному процессу готовки толмы: шаг за шагом мы сформируем из сочного фарша, зелени и листьев винограда аппетитные трубочки. А потом оценим их вкус и аромат под бокал вина.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Все этапы: от фарша — до сервировки. Я встречу вас в своей квартире и проведу по всем этапам готовки вкуснейшей толмы: научу замешивать фарш, формировать трубочки из молодых виноградных листьев и аккуратно укладывать заготовку в кастрюлю. И конечно, попутно расскажу о всех нюансах, от которых зависит вкус и аромат блюда.
Готовим и пробуем. Вы сможете участвовать во всех этапах готовки либо быть наблюдателем — в любом случае с собой вы заберёте мой секретный рецепт толмы. Когда мы сформируем трубочки и отправим их в кастрюлю, а достану заранее приготовленную готовую толму — это позволит нам сэкономить время и сразу приступить к самому важному этапу — ужину!:) А к главному блюду я подам лаваш, мацони, свежие овощи и армянское вино.
Организационные детали
В стоимость мастер-класса входят все затраты для приготовления толмы, а также армянское вино, лаваш, сыр, мацони, свежие овощи, кофе, фрукты и конфеты.
ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Давидашен
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.