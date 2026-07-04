Кулинарный мастер-класс в Ереване предлагает уникальную возможность освоить приготовление традиционной армянской толмы. Участники познакомятся с процессом создания этого блюда, начиная от замешивания фарша и заканчивая сервировкой. В завершение мероприятия вас ждёт дегустация готовой толмы с армянским вином, лавашом и свежими овощами. В стоимость входят все необходимые ингредиенты и напитки, что делает это предложение ещё более привлекательным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Все этапы: от фарша — до сервировки. Я встречу вас в своей квартире и проведу по всем этапам готовки вкуснейшей толмы: научу замешивать фарш, формировать трубочки из молодых виноградных листьев и аккуратно укладывать заготовку в кастрюлю. И конечно, попутно расскажу о всех нюансах, от которых зависит вкус и аромат блюда.

Готовим и пробуем. Вы сможете участвовать во всех этапах готовки либо быть наблюдателем — в любом случае с собой вы заберёте мой секретный рецепт толмы. Когда мы сформируем трубочки и отправим их в кастрюлю, я достану заранее приготовленную готовую толму — это позволит нам сэкономить время и сразу приступить к самому важному этапу — ужину!:) А к главному блюду я подам лаваш, мацони, свежие овощи и армянское вино.

Организационные детали

В стоимость мастер-класса входят все затраты для приготовления толмы, а также армянское вино, лаваш, сыр, мацони, свежие овощи, кофе, фрукты и конфеты.