Индивидуальные экскурсии в Ереване с личным гидом

Найдено 376 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Ереване, цены от €9, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 165 за всё до 6 чел.
Знакомство с древней Арменией
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14091 за всё до 3 чел.
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 3 чел.
Яркие краски Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
744 отзыва
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
22 за человека
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
233 отзыва
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
161 за всё до 6 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
98 отзывов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15199 за всё до 3 чел.
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 6253 за всё до 15 чел.
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Колорит старого Гюмри
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
55 отзывов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от 185 за всё до 7 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
196 отзывов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196157 за всё до 10 чел.
Ереван известный и неизведанный
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
96 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5642 за всё до 15 чел.
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 44 за человека
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
138 отзывов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 185 за всё до 18 чел.
Ереван - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
228 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 46 за всё до 5 чел.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
100 отзывов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
192 за всё до 3 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
150 отзывов
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
115 за всё до 6 чел.
Открыть красоту природы Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Путешествие по Лорийскому ущелью и древним монастырям Армении
Погрузитесь в величие армянской природы, посетив Лорийское ущелье, древние монастыри и уникальные каньоны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
85 за человека
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
256 отзывов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 3 чел.
Армения от А до Я
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
118 за всё до 2 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
500 отзывов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200180 за всё до 5 чел.
Вино и горы: день чудесный
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 19 чел.
Большое путешествие по Армении на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 299 за всё до 17 чел.
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Индивидуальная
3 часа
182 отзыва
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
35 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Конд - старейший район Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Путешествие по Конду: Историческое сердце Еревана
Познакомьтесь с Кондом, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия откроет вам иной Ереван
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:30
10 июня в 18:00
от 54 за всё до 10 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Ереван - город, похожий на солнце
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
15 июня в 15:00
16 июня в 13:00
45 за всё до 3 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
194 отзыва
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
167 отзывов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
125 за всё до 3 чел.
По тайным местам Севана в гости к сыровару
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения
Начало: У вашего отеля в Ереване
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
192 за всё до 3 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
125 отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197158 за всё до 50 чел.
Такой разный Ереван
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
149 за всё до 3 чел.
Огни ночного Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 10 чел.
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 14 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
51 отзыв
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
10 июня в 11:30
13 июня в 08:00
265 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Большое путешествие по Армении на целый день
    Огромное спасибо гиду Артуру за великолепную поездку! Это не просто 5 из 5, это 5+++! Очень познавательный, насыщенный день. Наш
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    тур занял почти 15 часов. Всё, что было запланировано, увидели и везде побывали в удобном нам темпе и уделив столько внимания каждому объекту, сколько нам хотелось и получив ответы на все наши вопросы. А деревня аистов! Я никак не ожидала, что их может быть так много! Ещё раз - спасибо!

  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
    Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
    ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Знакомство с древней Арменией
    Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
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    Так и получилось. Все обговорили в переписке, внесла предоплату через приложение и получила встречу в аэропорту и незабываемый день по самым красивым местам Армении! Интересный собеседник, искренне любящий свою страну, очень деликатный, прислушивается ко все пожеланиям! Попросили остановиться где-нибудь и пообедать. Заехали в чудесное кафе в селе, где нас встретили как родных) зелень с огорода, черешня с дерева, домашний сыр, парное мясо. Выше всяких похвал! Увидев Армению глазами Эдуарда, слушая его рассказы, тоже влюбились в эту страну. Уже планируем приехать на более продолжительный срок. Огромное спасибо, Эдуард за этот волшебный день!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Ереван - первое свидание
    Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
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    доступные для осознания. Экскурсия длилась 2 часа, но было увлекательно и не утомительно, не только взрослым, но и детям: Косте 4 класс и Грише 1 класс. Огромное спасибо,Алина!!! Вы -профессионал!!! Сергей, Ольга, два брата - Костя и Гриша и бабушка Елена Олеговна

  • а
    анастасия
    5 июня 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Очень приятное путешествие! Всем советую! Комфортно и интересно!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
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    для тех, кто любит загадки и нестандартно провести время. Получили невероятные эмоции от прохождения испытаний и узнали много нового о городе! Спасибо огромное, Лусине! Ждем новые квесты!!

    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и
  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Ереван - город, похожий на солнце
    Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях. Анаит искусствовед со знанием 4х языков! Приятный человек, дополнительно дала ответы на все наши вопросы.
    Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
  2. Знакомство с древней Арменией
  3. Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
  4. Яркие краски Еревана
  5. Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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