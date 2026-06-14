ежедневно в 13:00

На мастер-классе в Ереване участники создадут армянскую традиционную куклу, узнают о ее значении и истории.Это уникальная возможность познакомиться с армянскими традициями и легендами, а также попробовать себя в куклотерапии. Все

материалы включены, а готовую куклу можно забрать домой как сувенир. Подходит для детей и взрослых, начиная с 9 лет. Погрузитесь в мир армянской культуры и искусства, создавая нечто уникальное своими руками

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в мастер-классе по созданию армянской традиционной куклы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Ереване наиболее комфортная, что позволяет насладиться мероприятием в полной мере. Мастер-класс проходит в помещении, поэтому он доступен круглый год. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить занятие, но стоит учитывать возможные изменения погоды. Зимой, хотя мероприятие и проводится в помещении, стоит учитывать более короткий световой день и возможные холодные дни.

Сейчас август — это идеальное время.