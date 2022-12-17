ежедневно в 13:00

В давние времена женщины собирались вместе и творили волшебство. С помощью обрядовых кукол они притягивали в дом богатство, удачу и спокойствие, призывали дождь и благословляли землю. На мастер-классе я не только покажу, как создать такую помощницу, но и расскажу об армянских традициях и легендах. А вы сделаете куклу своими руками и заберете ее домой как сувенир.

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Описание

Что вас ожидает

Познакомиться с армянскими традициями

С давних времен люди создавали обрядовых кукол и наделяли их магической силой. Например, армянская кукла Нури являлась символом удачи, исполнения желаний и плодородия. Также куклу Нури называли невестой дождя — во время засухи своей красотой она могла его вызвать. А вот кукла Утиз — от армянского «утел» (кушать) — появлялась во время праздника Барекендан и символизировала хранительницу домашнего очага. На мастер-классе вы не только своими руками создадите настоящую обрядовую куклу, но и познакомитесь с историей Армении, ее красивыми традициями и легендами. По желанию мы можем сделать и русских берегинь, о них тоже расскажу подробнее.

Познакомиться с куклотерапией

Куклотерапия является одним из направлений арт-терапии: как психолог отмечу, что такой творческий процесс положительно воздействует на эмоциональное состояние человека. Каждый участник мастер-класса создаст собственную куклу и подарит ей имя, а также нарисует лицо специальными акриловыми красками. Сделанную красавицу вы унесете с собой как сувенир, который обязательно принесет в ваш дом все самое хорошее.

Организационные детали