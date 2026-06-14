ежедневно в 13:00

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Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы

Узнайте секреты армянских обрядовых кукол, создайте свою и заберите домой. Погрузитесь в атмосферу традиций и легенд, почувствуйте магию куклотерапии
На мастер-классе в Ереване участники создадут армянскую традиционную куклу, узнают о ее значении и истории.

Это уникальная возможность познакомиться с армянскими традициями и легендами, а также попробовать себя в куклотерапии. Все
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материалы включены, а готовую куклу можно забрать домой как сувенир. Подходит для детей и взрослых, начиная с 9 лет. Погрузитесь в мир армянской культуры и искусства, создавая нечто уникальное своими руками

5
19 отзывов

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание уникальной куклы
  • 📚 Знакомство с армянскими традициями
  • 🧘‍♀️ Погружение в куклотерапию
  • 🎁 Сувенир на память
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🍬 Включены сладости и напитки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе по созданию армянской традиционной куклы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Ереване наиболее комфортная, что позволяет насладиться мероприятием в полной мере. Мастер-класс проходит в помещении, поэтому он доступен круглый год. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить занятие, но стоит учитывать возможные изменения погоды. Зимой, хотя мероприятие и проводится в помещении, стоит учитывать более короткий световой день и возможные холодные дни.
Сейчас август — это идеальное время.
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы

Что можно увидеть

  • Армянская кукла Нури
  • Кукла Утиз

Описание мастер-класса

Познакомиться с армянскими традициями

С давних времен люди создавали обрядовых кукол и наделяли их магической силой. Например, армянская кукла Нури являлась символом удачи, исполнения желаний и плодородия. Также куклу Нури называли невестой дождя — во время засухи своей красотой она могла его вызвать. А вот кукла Утиз — от армянского «утел» (кушать) — появлялась во время праздника Барекендан и символизировала хранительницу домашнего очага. На мастер-классе вы не только своими руками создадите настоящую обрядовую куклу, но и познакомитесь с историей Армении, ее красивыми традициями и легендами. По желанию мы можем сделать и русских берегинь, о них тоже расскажу подробнее.

Познакомиться с куклотерапией

Куклотерапия является одним из направлений арт-терапии: как психолог отмечу, что такой творческий процесс положительно воздействует на эмоциональное состояние человека. Каждый участник мастер-класса создаст собственную куклу и подарит ей имя, а также нарисует лицо специальными акриловыми красками. Сделанную красавицу вы унесете с собой как сувенир, который обязательно принесет в ваш дом все самое хорошее.

Организационные детали

  • Этот мастер-класс предназначен как для детей, так и для взрослых. Рекомендуемый возраст участников — от 9 лет.
  • Все материалы уже входят в стоимость. А еще сладости, фрукты, кофе и домашний чай из самовара.

ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Давташен
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 215 туристов
Меня зовут Ирина. Я создаю своими руками армянские сувениры и организую у себя дома мастер-классы: вышивальные и кулинарные. С радостью познакомлю вас с местными ремёслами, кухней и вином!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Лилия
Были с дочкой на мастер классе по созданию куклы. Ирина - очень приятный человек. Рассказывала много интересного, помогала. Спасибо большое за атмосферу, угощения и подарки!
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П
Дата посещения: 12 июн 2025
Приятно провели сегодня время на мастерклассе. Куколки получились чудесные! Ирина очень душевный и гостеприимный человек, легкий в общении, горящий своим делом и любовью к творчеству!)
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M
Очень необычно провели время. Было весело и получились красивые куклы.
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И
Очень понравилмя мастер-класс по созданию армянской куклы. Встреча прошла в семейной, уютной обстановке, как будто пришли в гости к родному человеку. Ирина окружила нас теплом и заботой, напоила вкусным кофем
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с армянскими сладостями. Процесс творения куклы прошел под интересные рассказы про армянские традиции и культуру, под национальную народную музыку и произведения армянского композитора Комитасса. Кукла сделана из качественной, красивой ткани. Ирина заранее сделала заготовки, вышила узоры, чтобы кукла смотрелась красивой и праздничной.
Атмосферу домашнего уюта поддерживали и два любознательных котенка:)
А еще Ирина увлекается вышивкой картин и приготовлением вкусных армянских блюд.

Очень понравилмя мастер-класс по созданию армянской куклы. Встреча прошла в семейной, уютной обстановке, как будто пришли
Очень понравилмя мастер-класс по созданию армянской куклы. Встреча прошла в семейной, уютной обстановке, как будто пришли
Очень понравилмя мастер-класс по созданию армянской куклы. Встреча прошла в семейной, уютной обстановке, как будто пришли
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Виолетта
Хочу сказать большое спасибо Ирине, проводившей МК по изготовлению армянской куклы. Была очень уютная и непринуждённая атмосфера, все объясняла и отвечала на все вопросы. Кукла удалась на славу. Также Ирина мне очень была приятна как человек. Обратившись к ней, вы точно не пожалеете.
Хочу сказать большое спасибо Ирине, проводившей МК по изготовлению армянской куклы. Была очень уютная и непринуждённая
Хочу сказать большое спасибо Ирине, проводившей МК по изготовлению армянской куклы. Была очень уютная и непринуждённая
Хочу сказать большое спасибо Ирине, проводившей МК по изготовлению армянской куклы. Была очень уютная и непринуждённая
Хочу сказать большое спасибо Ирине, проводившей МК по изготовлению армянской куклы. Была очень уютная и непринуждённая
Хочу сказать большое спасибо Ирине, проводившей МК по изготовлению армянской куклы. Была очень уютная и непринуждённая
Хочу сказать большое спасибо Ирине, проводившей МК по изготовлению армянской куклы. Была очень уютная и непринуждённая
Хочу сказать большое спасибо Ирине, проводившей МК по изготовлению армянской куклы. Была очень уютная и непринуждённая
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Марина
Посетила очень теплый по атмосфере мастер класс Ирины по созданию армянской куклы.

Начали знакомство с ароматного кофе.
Сонастроились. Ирина - интересный рассказчик и внимательный слушатель.

Затем началось волшебство создания куклы.
Мастер-класс построен так, что
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не сделать просто невозможно.
Шаг за шагом под чутким руководством рождалась именно МОЯ "кукла изобилия".
А подбадривания Ирины, похвала были настолько естественны, что я сама себе казалась рукодельницей:) (при том, что в жизни я ручками ничего не создаю, нет таких хобби)

Все это сопровождалось музыкой. Ирина, узнав, что я люблю музыку Хачатуряна, особенно его первый концерт для скрипки с оркестром, быстро его нашла и это добавило уюта и тепла в наши "посиделки".

Ирина - очень интересный человек. Много читающий (обратила внимание на книги на полках. Много книг по философии и психологии).

Создавать куклу под руководством Ирины - это удовольствие. Рекомендую!

Посетила очень теплый по атмосфере мастер класс Ирины по созданию армянской куклы.
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Входит в следующие категории Еревана

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