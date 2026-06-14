ежедневно в 13:00

Это уникальная возможность познакомиться с армянскими традициями и легендами, а также попробовать себя в куклотерапии. Все
6 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникальной куклы
- 📚 Знакомство с армянскими традициями
- 🧘♀️ Погружение в куклотерапию
- 🎁 Сувенир на память
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🍬 Включены сладости и напитки
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Армянская кукла Нури
- Кукла Утиз
Описание мастер-класса
Познакомиться с армянскими традициями
С давних времен люди создавали обрядовых кукол и наделяли их магической силой. Например, армянская кукла Нури являлась символом удачи, исполнения желаний и плодородия. Также куклу Нури называли невестой дождя — во время засухи своей красотой она могла его вызвать. А вот кукла Утиз — от армянского «утел» (кушать) — появлялась во время праздника Барекендан и символизировала хранительницу домашнего очага. На мастер-классе вы не только своими руками создадите настоящую обрядовую куклу, но и познакомитесь с историей Армении, ее красивыми традициями и легендами. По желанию мы можем сделать и русских берегинь, о них тоже расскажу подробнее.
Познакомиться с куклотерапией
Куклотерапия является одним из направлений арт-терапии: как психолог отмечу, что такой творческий процесс положительно воздействует на эмоциональное состояние человека. Каждый участник мастер-класса создаст собственную куклу и подарит ей имя, а также нарисует лицо специальными акриловыми красками. Сделанную красавицу вы унесете с собой как сувенир, который обязательно принесет в ваш дом все самое хорошее.
Организационные детали
- Этот мастер-класс предназначен как для детей, так и для взрослых. Рекомендуемый возраст участников — от 9 лет.
- Все материалы уже входят в стоимость. А еще сладости, фрукты, кофе и домашний чай из самовара.
ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€40
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Начали знакомство с ароматного кофе.
Сонастроились. Ирина - интересный рассказчик и внимательный слушатель.
Затем началось волшебство создания куклы.
Мастер-класс построен так, что