1 чел.
По популярности
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
«Я покажу вам также прекрасную гору Арарат и природное каменное чудо»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
140€91 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
«Вы подниметесь на живописное плато и оцените марсианские пейзажи»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«Этот день подарит вам встречу с культурным и религиозным наследием Армении, с ее историей и дивной природой»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
«При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Армении: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан за 1 день
Познакомьтесь с древней Арменией, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан в увлекательной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, менталитете и помогу полюбить наш дивный край»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€161 за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«Окруженные первозданной природой, близ горных ущелий и гор возвышаются Гарни и Гегард»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€26 за человека
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
««Симфония» — уникальный природный памятник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
151€99 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
«Приглашаем оценить горные пейзажи Армении»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
Индивидуальная
10 часов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
«Красивые виды будут сменяться один за другим: вам откроется панорама ущелья реки Касах и живописная гора Арагац»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от €185 за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«На юге страны сосредоточены одни из ее самых живописных и знаковых мест — здесь вы познакомитесь и с хрониками, и с культурой, и с природой»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€31 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
«Самое большое на Кавказе, озеро Севан запомнится вам тихими гармоничными пейзажами»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
от 196€157 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
«Вы увидите, как выглядит водоём в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан: путешествие по Армении
Погрузитесь в удивительный мир армянской природы и истории, посетив озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Начало: Любая локация в пределах Еревана
«Это путешествие сочетает в себе природные красоты Армении и её архитектурные памятники»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €185 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
«Природа, история, легенды и вкусы озера Севан»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард - путешествие в историю
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Начало: Из любой точки Еревана
«Арка Чаренца — любимое место именитого армянского писателя — подарит нам пасторальный пейзаж»
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Лорийскому ущелью и древним монастырям Армении
Погрузитесь в величие армянской природы, посетив Лорийское ущелье, древние монастыри и уникальные каньоны
«Они построены на лоне прекрасной природы, в окружении лесистых гор, и представляют собой уникальные комплексы светских и духовных структур»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«Неподалёку вас ждёт ещё одно природное чудо Армении — базальтовые столбы, поднимающиеся вверх по всей длине ущелья»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
«Красивый союз неба, камня, воды и виднеющихся вершин гор Арагац — поразительный пейзаж»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
«Время уделить внимание природному чуду из списка ЮНЕСКО — геологическому образованию, базальтовым столбам»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«Налюбовавшись религиозными и природными красотами Армении, именно на озере Севане вы сможете попробовать самую свежую рыбу сиг и форель»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Водопад Шаки — вы насладитесь местной фантастической природой и услышите легенду о сбежавшей из плена девушке Шаке»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €299 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
«В завершение мы отвезем вас в горноклиматический и бальнеологический курорт, старый и красивый город с живописными улочками, прекрасными природными панорамами, лесами, озерами и историческими достопримечательностями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
«Я расскажу о происхождении природного памятника и его названии, местных верованиях и обрядах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
«Перед вами откроется вид на улицы и дома, и вдалеке останется легендарная гора Арарат — вершина, о которой слагали тысячи легенд»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
«С ранней весны и до начала осени можно будет вблизи полюбоваться этим чистым и трогательным пейзажем»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Перед вами предстанет легендарный Севан — олицетворение и духовной, и природной граней Армении»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
«Второй древний монастырский комплекс, Нораванк, восхитит гармонией рукотворного и природного: монастырь окружён отвесными красными скалами»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Севана и сыроварение: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу древнего Еревана, открыв для себя уникальные места и мастерство сыроварения
Начало: У вашего отеля в Ереване
«Затем заберетесь на небольшие скалы, чтобы насладиться молчаливой красотой природы и старины»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€192 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
«Дилижан — курортный уголок Армении, который покорит вас живописной природой и мягким климатом»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197€158 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«Комплекс располагается на крутом горном уступе, у самого обрыва»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Горный воздух и ароматы шашлыка, седые монастыри и марсианские скалы — на юге Армении для вас припасено много впечатлений»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€192 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
«Вы пройдете по площади Республики и Северному проспекту, отдохнете у Лебединого озера и откроете архитектурные сооружения Еревана»
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€25 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
«При желании можно спуститься на внедорожнике в ущелье, где вас ждет природное чудо — гигантские базальтовые столбы вулканического происхождения с поэтичным названием «Симфония камней»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149 за всё до 3 чел.
Групповая
7.5 часов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
«Мы посетим одну из главных природных достопримечательностей Армении – Севан, самое большое пресноводное озеро на Кавказе»
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Армении: Озеро Севан, монастыри и мастер-классы
Погрузитесь в уникальный мир армянской культуры с посещением озера Севан, древних монастырей и участием в этнических мастер-классах
Начало: С Вашего адреса в Ереване
«Севанский монастырь, монастырь Агарцин – удивительная гармония творчества человека и природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
12 часов
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
«Внизу останутся серпантинные повороты, природный мост «Мост дьявола», минеральные ванны»
10 июня в 11:30
13 июня в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Приглашаем в насыщенное путешествие, посвящённое богатой истории и завораживающей природе Армении»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270€162 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
«Курорт Цахкадзор известен крутыми горнолыжными трассами и восхитительной природой»
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
45€41 за человека
Мини-группа
10 часов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
««Симфонию камней» — без преувеличения уникальный памятник, созданный природой»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
«Монастырь Агарцин — симфония природы и архитектуры»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
«В дороге ориентиром нам будет служить библейский великан Арарат, пейзажи за окном поразят живописностью, а в тёплое время года по пути можно будет попробовать местные фрукты»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Огромное спасибо гиду Артуру за великолепную поездку! Это не просто 5 из 5, это 5+++! Очень познавательный, насыщенный день. Наш
- ЛЛариса6 июня 2024Спасибо за экскурсию, поездка замечательная. Экскурсия была на русском и английском языках. Самвел-профессиональный гид. Для себя узнала много нового. Спланировано все очень логично+обед+дегустация вин
- ЕЕлена6 июня 2024Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
- ММаргарита6 июня 2024Ирина, Левон, самое большое спасибо. Рекомендую всем:)
- AAnastasia5 июня 2024Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
- ООльга5 июня 2024Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
- ООльга5 июня 2024ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
- ООксана5 июня 2024Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
- ККсения5 июня 2024Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
- ВВалерия5 июня 2024Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Природа и пейзажи»
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