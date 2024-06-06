Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю

Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля

«Красивый союз неба, камня, воды и виднеющихся вершин гор Арагац — поразительный пейзаж»