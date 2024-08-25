Стрит-арт в Армении только набирает популярность. Но в центре Еревана уже можно найти несколько сотен ярких работ. Вы увидите граффити, рисунки и муралы, созданные под покровом ночи — или для международных мероприятий. Призванные привлечь внимание к проблемам — или отражающие местные традиции. И узнаете, что представляет собой уличное искусство Армении.

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с работами, выполненными в разных техниках — это муралы, картины, мозаики, классическая роспись стен и многое другое. Увидите более 30 работ различных авторов (как местных, так и иностранных художников) — например:

новый большой мурал авторства итальянского граффитиста — сделан в честь Ерванда Кочара и отражает его вклад в искусство Армении

мурал Михаила Цатуряна (он же Миша Либерти), художника, который создает проекты для больших фестивалей — таких как Burning Man

рисунки Фрао Фэна, наглядно демонстрирующие, насколько цифровые технологии вплетены в нашу ДНК и жизнь

И не только! А я расскажу о художниках и о том, какой посыл вложен в эти изображения.

Организационные детали