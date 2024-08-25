Город как холст: стрит-арт Еревана

Познакомиться с уличным искусством на авторской экскурсии в мини-группе
Стрит-арт в Армении только набирает популярность. Но в центре Еревана уже можно найти несколько сотен ярких работ.

Вы увидите граффити, рисунки и муралы, созданные под покровом ночи — или для международных мероприятий. Призванные привлечь внимание к проблемам — или отражающие местные традиции. И узнаете, что представляет собой уличное искусство Армении.
5
2 отзыва
Город как холст: стрит-арт Еревана
Город как холст: стрит-арт Еревана
Город как холст: стрит-арт Еревана
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 13:00, 16:00

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с работами, выполненными в разных техниках — это муралы, картины, мозаики, классическая роспись стен и многое другое. Увидите более 30 работ различных авторов (как местных, так и иностранных художников) — например:

  • новый большой мурал авторства итальянского граффитиста — сделан в честь Ерванда Кочара и отражает его вклад в искусство Армении
  • мурал Михаила Цатуряна (он же Миша Либерти), художника, который создает проекты для больших фестивалей — таких как Burning Man
  • рисунки Фрао Фэна, наглядно демонстрирующие, насколько цифровые технологии вплетены в нашу ДНК и жизнь

И не только! А я расскажу о художниках и о том, какой посыл вложен в эти изображения.

Организационные детали

  • На маршруте есть несколько лестниц по 20–30 ступеней
  • Экскурсия начинается на Сарьяна и заканчивается в Арт Квартале

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Сарьяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
С
25 авг 2024
Очень необычная экскурсия и крутой подход к истории города! Проходя по улицам никогда не обращаешь внимания на граффити, думаешь, мол "да это в каждой стране есть, не так уж и
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интересно" — и очень зря! Все работы в маршруте очень круто вписываются в архитектуру города, а истории за каждой из этих картин безумно интересные.
Маршрут недолгий, два часа пролетают незаметно, всем рекомендую <3

П
18 авг 2024
Экскурсия очень понравилась. Гуляя по улицам много чего не замечаешь, а оказывается там множество прекрасных произведений искусства. Показали, рассказали, погуляли, прекрасно провели время, однозначно рекомендую.

Входит в следующие категории Еревана

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