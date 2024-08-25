Стрит-арт в Армении только набирает популярность. Но в центре Еревана уже можно найти несколько сотен ярких работ.
Вы увидите граффити, рисунки и муралы, созданные под покровом ночи — или для международных мероприятий. Призванные привлечь внимание к проблемам — или отражающие местные традиции. И узнаете, что представляет собой уличное искусство Армении.
Вы увидите граффити, рисунки и муралы, созданные под покровом ночи — или для международных мероприятий. Призванные привлечь внимание к проблемам — или отражающие местные традиции. И узнаете, что представляет собой уличное искусство Армении.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 13:00, 16:00
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с работами, выполненными в разных техниках — это муралы, картины, мозаики, классическая роспись стен и многое другое. Увидите более 30 работ различных авторов (как местных, так и иностранных художников) — например:
- новый большой мурал авторства итальянского граффитиста — сделан в честь Ерванда Кочара и отражает его вклад в искусство Армении
- мурал Михаила Цатуряна (он же Миша Либерти), художника, который создает проекты для больших фестивалей — таких как Burning Man
- рисунки Фрао Фэна, наглядно демонстрирующие, насколько цифровые технологии вплетены в нашу ДНК и жизнь
И не только! А я расскажу о художниках и о том, какой посыл вложен в эти изображения.
Организационные детали
- На маршруте есть несколько лестниц по 20–30 ступеней
- Экскурсия начинается на Сарьяна и заканчивается в Арт Квартале
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Сарьяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кайрол — ваш гид в Ереване
Всем привет, меня зовут Кайрол! Одним из моих увлечений является стрит-арт. Поездив по нескольким странами и попав однажды в Армению и город Ереван удивился, постепенно стрит-арт и современное искусство набираетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
25 авг 2024
Очень необычная экскурсия и крутой подход к истории города! Проходя по улицам никогда не обращаешь внимания на граффити, думаешь, мол "да это в каждой стране есть, не так уж и
П
Павел
18 авг 2024
Экскурсия очень понравилась. Гуляя по улицам много чего не замечаешь, а оказывается там множество прекрасных произведений искусства. Показали, рассказали, погуляли, прекрасно провели время, однозначно рекомендую.
Входит в следующие категории Еревана
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