Что вас ожидает

Музей Современного искусства

Мы начнем арт-прогулку с экспозиции музея Современного искусства, открытого в 70-е годы прошлого века. Вы погрузитесь в историю формирования коллекции, узнаете о ведущих художниках и скульпторах. Мы также поговорим о традициях армянского изобразительного искусства и о том, как они преломляются сегодня и как отражаются в работах мастеров нашего времени.

Частные галереи и мастерские художников

Вы зайдете в две концептуально разные частные галереи, после чего посетите мастерские известных местных художников. При личном общении с мастерами будет возможность задать им вопросы, обсудить основные аспекты их творчества, постичь тайны создания художественных произведений и обменяться мнениями. А приправим мы это знакомство лучшими сортами армянских вин из эндемичных сортов винограда.

Организационные детали