Вашему вниманию предлагается уникальная возможность погрузиться в мир армянского искусства в компании местного художника.
Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в музей Современного искусства Еревана, где вы сможете узнать о
Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в музей Современного искусства Еревана, где вы сможете узнать о
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная встреча с местным художником
- 🖼 Посещение частной галереи
- 🏛 Экскурсия в музей Современного искусства
- 🗣 Возможность обсудить искусство с мастером
- 📚 Узнать о традициях армянского искусства
Что можно увидеть
- Музей Современного искусства
- Частная галерея
Описание экскурсии
Музей Современного искусства
Мы начнем арт-прогулку с экспозиции музея Современного искусства, открытого в 70-е годы прошлого века. Вы погрузитесь в историю формирования коллекции, узнаете о ведущих художниках и скульпторах. Мы также поговорим о традициях армянского изобразительного искусства и о том, как они преломляются сегодня и как отражаются в работах мастеров нашего времени.
Частная галерея и мастерская художников
Вы зайдете в частную галерею и мастерскую одного из известных местных художников. При личном общении с мастером будет возможность задать ему вопросы, обсудить основные аспекты творчества, постичь тайны создания художественных произведений и обменяться мнениями.
Организационные детали
- Дополнительные оплачиваются входные билеты (около 4 $ за человека)
- Мы также готовы провести экскурсию для группы 3-8 человек. В этом случае цена составит 110 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Современного искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лусине — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 757 туристов
Меня зовут Лусине. Две мои главные любви — искусство и Ереван. В прошлом я преподаватель истории искусства в Академии хореографии при Большом театре. Последние несколько лет работаю гидом: влюблять в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
У меня прошла замечательная экскурсия с Лусине! Очень познавательная, разнообразная и душевная. Были в нескольких местах, впечатлила мастерская художника Арута Овсепяна. Очень уютная, атмосферная. Сам мастер интересный человек, с каким-то редким светлым взглядом на жизнь. Спасибо Лусине за право лицезреть такие жемчужины Еревана. Думаю, это была не последняя встреча 🤗
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остались очень приятные эмоции. Самое запоминающее было дом-музей Агулеци и частная мастерская художника.
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Замечательная экскурсия, погружение в историю и современную жизнь страны через искусство.
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Ю
Организовывали эту экскурсию для наших коллег в Ереване. Ребятам понравилось абсолютно всё: от содержания до эмоций. Для всех это было что-то новое и все получили истинный кайф. Посещение мастерской художника вообще превратило мероприятие в праздник искусства с возможностью прикоснуться к чему-то прекрасному.
Спасибо Лусине за великолепную подачу, гибкость и чуткость.
Однозначно 10/10, будем рекомендовать всем друзьям и коллегам)
Спасибо Лусине за великолепную подачу, гибкость и чуткость.
Однозначно 10/10, будем рекомендовать всем друзьям и коллегам)
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K
Хоть мы и профаны в искусстве - но очень стараемся это исправить! Нам очень повезло с экскурсоводом - не только в глубине знаний, но и в готовности терпеливо отвечать на
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Ю
Ереван- отличное место, чтобы разговаривать об искусстве. И здорово, если у вас будет проводник, который отлично в этом разбирается. С Лусине мы сходили в музей современного искусства Еревана и в некоторые другие места, о которых бы я не узнала без неё, познакомились с настоящим армянским художником! Мы весело и интересно провели время, очень хочется вернуться!
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Входит в следующие категории Еревана
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