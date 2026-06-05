Вашему вниманию предлагается уникальная возможность погрузиться в мир армянского искусства в компании местного художника.Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в музей Современного искусства Еревана, где вы сможете узнать о

зарождении и развитии армянской художественной школы, а также о влиянии традиций на современное искусство. В ходе арт-прогулки вы посетите частную галерею и мастерскую, где встретитесь с известным художником, который поделится своими секретами мастерства и раскроет символику своих работ. Это не просто экскурсия, а полноценное погружение в искусство, которое позволит вам лучше понять культуру и душу армянского народа. Организационные моменты учтены для вашего удобства: входные билеты в музеи оплачиваются отдельно, а для группы от 3 до 8 человек предусмотрена специальная цена. Не упустите шанс прикоснуться к истинной красоте и глубине армянского искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Музей Современного искусства

Мы начнем арт-прогулку с экспозиции музея Современного искусства, открытого в 70-е годы прошлого века. Вы погрузитесь в историю формирования коллекции, узнаете о ведущих художниках и скульпторах. Мы также поговорим о традициях армянского изобразительного искусства и о том, как они преломляются сегодня и как отражаются в работах мастеров нашего времени.

Частная галерея и мастерская художников

Вы зайдете в частную галерею и мастерскую одного из известных местных художников. При личном общении с мастером будет возможность задать ему вопросы, обсудить основные аспекты творчества, постичь тайны создания художественных произведений и обменяться мнениями.

Организационные детали