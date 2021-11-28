Посетить музей Современного искусства, заглянуть в частные галереи и пообщаться с художниками

Через искусство внимательному зрителю раскрываются самые потаенные уголки души народа.

Приглашаем постичь их вместе! Вы познакомитесь с известными местными художниками, которые лично покажут вам свои работы и помогут расшифровать их символику.

Побываете в не похожих друг на друга частных галереях и в первом музее современного искусства на территории СССР.
Арт-прогулка по Еревану
Арт-прогулка по Еревану
Арт-прогулка по Еревану
Арт-прогулка по Еревану
Арт-прогулка по Еревану
Арт-прогулка по Еревану
Арт-прогулка по Еревану
Арт-прогулка по Еревану
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Музей Современного искусства

Мы начнем арт-прогулку с экспозиции музея Современного искусства, открытого в 70-е годы прошлого века. Вы погрузитесь в историю формирования коллекции, узнаете о ведущих художниках и скульпторах. Мы также поговорим о традициях армянского изобразительного искусства и о том, как они преломляются сегодня и как отражаются в работах мастеров нашего времени.

Частные галереи и мастерские художников

Вы зайдете в две концептуально разные частные галереи, после чего посетите мастерские известных местных художников. При личном общении с мастерами будет возможность задать им вопросы, обсудить основные аспекты их творчества, постичь тайны создания художественных произведений и обменяться мнениями. А приправим мы это знакомство лучшими сортами армянских вин из эндемичных сортов винограда.

Организационные детали

  • Перед экскурсией мы пришлем вам список из пяти галерей и пяти мастерских художников. Вы сможете выбрать для посещения по две из них.
  • Между галереями мы будем перемещаться на авто
  • Транспортные расходы, входные билеты, винная дегустация и сырная тарелка включены в стоимость
  • Мы также готовы провести экскурсию для группы 3-6 человек. В этом случае цена составит 150 евро.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у музея Современного искусства
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Вечерняя прогулка по Еревану
до 10 чел.
4.7
36
19
16
за 1 чел.
Вечерняя прогулка по Еревану
👣 Пешеходная
Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства
25 ноя
26 ноя
27 ноя
ещё...
в будние дни в 18:30, в субботу и воскресенье в 19:00
Ереван от глубокой древности до наших дней
до 9 чел.
5
38
40
за 1-9 чел.
Ереван от глубокой древности до наших дней
👣 Пешеходная
Познакомиться с 6000-летним поселением, погулять по центру и побывать в музее современного искусства
27 ноя
28 ноя
30 ноя
ещё...
Oбзорная экскурсия по Еревану
для 4 чел.
5
48
4ч 30м
115
за 1-4 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Современный город с вековыми традициями — автомобильно-пешеходный тур по самым примечательным местам
28 ноя
29 ноя
30 ноя
ещё...
Исторический центр Еревана с профессиональным историком
до 10 чел.
5
2
$25
за 1 чел.
Исторический центр Еревана с профессиональным историком
👣 Пешеходная
Мы с вами прогуляемся по центру Еревана, увидим знаменитый Каскад, посетим музей искусств Гафесчяна,...
В любой день, в любое время суток
Вечер в Ереване: свидание с городом
для 4 чел.
5
2
1ч 30м
32
за 1-4 чел.
Вечер в Ереване: свидание с городом
👣 Пешеходная
Погрузиться в местный колорит на дружеской прогулке по центру и познакомиться с историей страны
27 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
Пеший тур по Еревану
до 10 чел.
$10
за 1 чел.
Пеший тур по Еревану
👣 Пешеходная
У меня есть для вас 3-х часовой пеший тур по городу
Большая обзорная прогулка по Еревану
до 12 чел.
5
1
4ч 30м
19
за 1 чел.
Большая обзорная прогулка по Еревану
👣 Пешеходная
Главные достопримечательности и тайные уголки города в душевной компании
27 ноя
4 дек
11 дек
ещё...
в субботу в 10:00
Дорога к храму: о христианстве и искусстве
до 8 чел.
5
8
39
за 1-8 чел.
Дорога к храму: о христианстве и искусстве
👣 Пешеходная
Побывать в главных святынях, познакомиться с современным искусством и проникнуться колоритом рынка
27 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
О многоликом Ереване — с любовью!
до 10 чел.
4
3
20
за 1 чел.
О многоликом Ереване — с любовью!
👣 Пешеходная
Познакомиться с настоящим Ереваном через яркие детали из жизни его контрастных кварталов
26 ноя
27 ноя
28 ноя
ещё...
в понедельник, вторник и среду в 12:30 и 16:00, в четверг в 12:30 и 17:00, в пятницу в 13:00 и 19:00... ещё
Знакомство с Ереваном
для 3 чел.
5
4
4ч 30м
75
за 1-3 чел.
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
26 ноя
27 ноя
28 ноя
ещё...
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
до 19 чел.
4.6
12
23
за 1 чел.
Автобусная экскурсия по Еревану: все грани солнечной столицы
🚌 На автобусе
Главное об истории и архитектуре города, мастер-класс в музее ковров и секреты армянского коньяка
2 фев
9 фев
16 фев
ещё...
в среду в 10:00
Ежедневная прогулка по Еревану
до 15 чел.
4.9
29
15
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Еревану
👣 Пешеходная
Узнать и полюбить город за 2 часа
26 ноя
27 ноя
28 ноя
ещё...
ежедневно в 15:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
🇦🇲