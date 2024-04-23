читать дальше качестве сувениров, что особенно нравится детям) К организационным моментам есть претензии - ждали опоздавших почти полчаса… Ну, это не портит впечатление от самой экскурсии. Спасибо!

Очень познавательная экскурсия! Прекрасный рассказчик - главный инженер шахты. Интересно и взрослым, и детям. Можно взять куски соли с собою, в