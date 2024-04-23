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Мини-группа
3 часа
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Оказаться на глубине 235 м, где шахтёр-инженер покажет устройство подземелий и расскажет о процессах
Начало: На проспекте Комитаса 1
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€55 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
Архитектурная и гастрономическая экспедиция по самому таинственному району Еревана
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
13 июня в 14:30
15 июня в 10:00
от €96 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры
Начало: На улице Тигран Мец
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДанила23 апреля 2024Пожалуй, одно из самых сильных воспоминаний об Ереване. Прекрасное погружение в атмосферу настоящего,"семейного", теплого города с его красками, историей и особенностями. Отдельное спасибо за ланч и мини-музыкальный концерт под гитару.
- ААлександр7 августа 2023Очень познавательная экскурсия! Прекрасный рассказчик - главный инженер шахты. Интересно и взрослым, и детям. Можно взять куски соли с собою, в
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Необычные дома»
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