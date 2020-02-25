3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Ереван вчера и сегодня

Мы исследуем центр города, в котором переплелись многие вехи армянской истории и поговорим о современной жизни столицы. На площади Свободы вы увидите знаменитый театр оперы и балета, полюбуетесь красивейшим зданием парламента на проспекте маршала Баграмяна, а после, прогулявшись по главной пешеходной улице, окажетесь у красивейшей площади Республики — эпицентра всех культурных и политических событий жизни страны. Кроме основных достопримечательностей, я покажу уютные дворики и укромные улочки, хранящие дух Еревана. А также богатую коллекцию современного искусства у комплекса «Каскад», где я познакомлю вас с работами всемирно известных скульпторов.

Уголок древней Греции

Храм Гарни будто перенесет нас в Афины. Свидетель дохристианского периода, церемониальный комплекс — уникальный памятник эпохи язычества. Рассматривая фасад, руины бань и фрагменты мозаики, вы познакомитесь с древней армянской архитектурой, а я расскажу о символах и секретных посланиях, оставленных предками при строительстве храма, различных загадках и возникших на их почве теориях.

В деревне неподалеку от Гарни, вас ждет мастер-класс по выпечке традиционного армянского лаваша — нематериального мирового наследия. Горячий лаваш, деревенский сыр, зелень — «брдуч» (армянский бутерброд) послужит лучшим перекусом. А, прежде чем отправиться дальше, мы спустимся на внедорожнике в легендарное ущелье «Симфония в камне», где вы сможете насладиться невероятными природными пейзажами.

Среди утёсов величавых, оберегающих Гегард

После принятия христианства на месте древних языческих святынь возникали новые храмы. Гегард не стал исключением — вот уже несколько тысяч лет местный святой источник притягивает паломников со всей страны. Мы осмотрим здания исторического комплекса: три церкви, два притвора, усыпальницу и поговорим о том, для чего нужна была каждая постройка. Я покажу удивительные барельефы и открою вам их символику, а, если захотите, поделюсь историческим очерком о золотой эпохе Армении.

После посещения святынь мы можем навестить пару живописных локаций, где вы сделаете яркие памятные снимки.