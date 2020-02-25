3 отзыва оставили туристы

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Три эпохи истории Армении

Погрузиться в колорит Еревана, навестить древние святыни Гарни и Гегард и испечь традиционный лаваш

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От €12594 за экскурсиюскидка25%

У этой экскурсии3 отзыва
5
Тигран
Задать вопросОбычно отвечает за 13 мин.
Тигран – представитель в Ереване
Я познакомлю вас с эпохами истории 📖 Армении на «живых» примерах: это столица — мой теплый Ереван, языческий храм Гарни и, конечно же, монастырский комплекс Гегард — шедевр средневекового зодчества.

Вы увидите богатую коллекцию современного искусства, спуститесь к «базальтовому органу» и посетите мастер-класс по выпечке армянского лаваша.
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении

Что вас ожидает

Ереван вчера и сегодня
Мы исследуем центр города, в котором переплелись многие вехи армянской истории и поговорим о современной жизни столицы. На площади Свободы вы увидите знаменитый театр оперы и балета, полюбуетесь красивейшим зданием парламента на проспекте маршала Баграмяна, а после, прогулявшись по главной пешеходной улице, окажетесь у красивейшей площади Республики — эпицентра всех культурных и политических событий жизни страны. Кроме основных достопримечательностей, я покажу уютные дворики и укромные улочки, хранящие дух Еревана. А также богатую коллекцию современного искусства у комплекса «Каскад», где я познакомлю вас с работами всемирно известных скульпторов.

Уголок древней Греции
Храм Гарни будто перенесет нас в Афины. Свидетель дохристианского периода, церемониальный комплекс — уникальный памятник эпохи язычества. Рассматривая фасад, руины бань и фрагменты мозаики, вы познакомитесь с древней армянской архитектурой, а я расскажу о символах и секретных посланиях, оставленных предками при строительстве храма, различных загадках и возникших на их почве теориях.

В деревне неподалеку от Гарни, вас ждет мастер-класс по выпечке традиционного армянского лаваша — нематериального мирового наследия. Горячий лаваш, деревенский сыр, зелень — «брдуч» (армянский бутерброд) послужит лучшим перекусом. А, прежде чем отправиться дальше, мы спустимся на внедорожнике в легендарное ущелье «Симфония в камне», где вы сможете насладиться невероятными природными пейзажами.

Среди утёсов величавых, оберегающих Гегард
После принятия христианства на месте древних языческих святынь возникали новые храмы. Гегард не стал исключением — вот уже несколько тысяч лет местный святой источник притягивает паломников со всей страны. Мы осмотрим здания исторического комплекса: три церкви, два притвора, усыпальницу и поговорим о том, для чего нужна была каждая постройка. Я покажу удивительные барельефы и открою вам их символику, а, если захотите, поделюсь историческим очерком о золотой эпохе Армении.

После посещения святынь мы можем навестить пару живописных локаций, где вы сделаете яркие памятные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике KIA Sorento. Я заберу вас из любой точки в пределах Еревана и отвезу обратно после экскурсии.
  • Билеты включены в стоимость
  • Стоимость обеда на одного человека — 4.000-5.000 армянских драмов
  • Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание

  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 18).
  • Если вас будет 8 или больше, то заказывать экскурсию надо минимум за два дня, а спуск в ущелье «симфония камней» надо обговорить отдельно, поскольку микроавтобус навряд ли сможет проехать по узкому серпантину
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении
Три эпохи истории Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тигран
Тигран
Мне 35. Разговариваю по-русски без акцента!) Окончил Российско-Армянский Университет — магистр по специальности «Социально-Культурный Сервис и Туризм». Работал несколько лет в телекоммуникациях, но вернулся к истокам с принятием предложения о работе в сфере туризма в Дубае. Проработав там четыре года, решил, что лучше вкладывать этот опыт, силы и эмоции в продвижение своей родины на поприще туризма, чем и занимаюсь третий год: авторские и классические туры, мастер-классы, гастротуризм и т.д. Мне помогают гиды-коллеги — экскурсию для вас проведет один из нас.
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3 отзыва оставили туристы

25 февраля 2020
Тигран - замечательный экскурсовод! Интересный рассказчик, тактичный, и действительно, влюбленный в свою профессию! Он сделал поездку интересной для всех возрастов, включив в программу не только обзор достопримечательностей, но и прикладных мастер-классов для детей. Мы очень рекомендуем Вам познакомиться с этим удивительным человеком!
23 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, по прекрасным местам, спуск в ущелье Симфония камней мало у кого есть хотя это 2 шага от Грани, но там очень красиво. Гид спокойный вдумчивый рассудительный и очень приятный в общении. Особенно понравилась его готовность помочь, при нас он в Гегарде спас посторонних девушек которые не могли спуститься из пещер по обледенелой лестнице, буквально вынеся их на руках, а я к своему стыду даже не обратил на них внимание., как и другие мужчины шедшие мимо...
16 февраля 2020
Дорогие друзья!! Наша компания из четырёх, совершенно разного возраста, подружек была совершенно очарована нашим гидом! Мы благодарим Тиграна за прекрасно проведённое время и положительные эмоции от экскурсии и общения. Он провёл для нас однодневную экскурсию по Армении. Показал и рассказал много интересного. Очень ценно, что Тигран работает не формально, с большой любовью к своей стране, чувствуется, как он заинтересован в том, чтобы туристам действительно понравилось. Экскурсия прошла не по стандартной программе. Нам предложили самим испечь лепешки в колоритном местечке рядом с языческим храмом Гарни, называется оно "Сады Ноя"! Было очень интересно ! А как Тигран поздравил одну из нас с Днем рождения!! Угостил вкуснейшим национальным пирогом! Отдельно хочется отметить личностные качества Тиграна: скромный, интеллигентный, тактичный, внимательный, открытый к общению. Великолепный водитель. Тигран, спасибо большое! Жаль только, что поездка была короткой. Очень надеемся снова приехать в Армению, чтобы Вы показал нам ещё много всего прекрасного). Если у нас попросят порекомендовать гида по Армении - то, конечно, только Тигран!! СПАСИБО!!!!

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