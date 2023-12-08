После завтрака вас ждёт пешая экскурсия по столице Армении. Вы увидите самобытную архитектуру Еревана, познакомитесь с основными достопримечательностями, а также прогуляетесь по любимому месту ереванской молодежи — Каскаду. Это 500-метровая лестница с фонтанами и музеем под открытым небом, где представлены работы современных скульпторов.

После посетим Эчмиадзинский кафедральный собор и побываем у развалин храма Звартноц, разрушенного в результате землетрясения. Оба объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.