Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Посетите спрятанный в горах Дилижан, побродите по самобытным улочкам Тбилиси, проникнитесь тишиной и покоем древних святынь.
Вы почувствуете неповторимый колорит соседствующих стран и поймёте, почему эта территория не раз становилась источником вдохновения для писателей. Местная кухня и погружение в винодельческие традиции сделают впечатления ярче. Погрузитесь в богатую историю Кавказа и Закавказья в этом насыщенном приключении!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 055
Описание
Организационные детали
В туре могут принимать участие дети с 5-летного возраста.
Программа тура по дням
Заселение в отель и самостоятельный отдых
Встреча в аэропорту, трансфер в Ереван, заселение в отель. Затем предусмотрено свободное время, можно самостоятельно прогуляться по городу.
Пешая экскурсия по Еревану, Эчмиадзинский монастырь и Звартноц
После завтрака вас ждёт пешая экскурсия по столице Армении. Вы увидите самобытную архитектуру Еревана, познакомитесь с основными достопримечательностями, а также прогуляетесь по любимому месту ереванской молодежи — Каскаду. Это 500-метровая лестница с фонтанами и музеем под открытым небом, где представлены работы современных скульпторов.
После посетим Эчмиадзинский кафедральный собор и побываем у развалин храма Звартноц, разрушенного в результате землетрясения. Оба объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Языческая и христианская Армения
Утром отправимся к храму Гарни — языческому сооружению 1-го века, посвященному богу солнца Михре. Далее увидим «Симфонию камней» — скальное образование из базальта, по форме напоминающее музыкальный инструмент — орган.
Затем посетим Гегардаванк — «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым, по легенде, пронзили тело Иисуса Христа на кресте.
Возвращение в Ереван, отдых.
Армянское «море» и живописный Дилижан
После завтрака отправимся к озеру Севан — водной жемчужине страны на Армянском нагорье. Заглянем в древний монастырь Севанаванк, расположенный на его берегу.
Далее продолжим путь в Тавушскую область Армении — курортный город Дилижан. Погуляв по старому кварталу, побываем в двух монастырях: Агарцин и Гошаванк. Обители «спрятаны» среди густых лесов и гор, отчего их посещение в любое время года придаёт путешествию особый шарм.
После этого нас ждёт переезд в Грузию: трансфер через границу, заселение в отель в Тбилиси.
Две грузинские столицы и две реки
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Прогуляемся по узким улочкам старого города, побываем у крепости Нарикала, увидим площадь Свободы и главную артерию столицы — проспект Шота Руставели. Также посетим храм Метехи с «открыточным» видом на район Сололаки и главный храм столицы — величественный Сионский собор.
Далее поедем в древнюю столицу Грузии — город Мцхета. Узнаем его историю и заглянем в главный кафедральный собор страны — храм Светицховели, построенный в 11 веке.
После прогулки по городку поднимемся на гору к мужскому монастырю Джвари, откуда открывается восхитительный вид на слияние рек Арагви и Куры. Именно в этом монастыре проходит действие поэмы Михаила Лермонтова «Мцыри».
Возвращение в Тбилиси.
Винная Грузия: Телави, Сигнахи
Сегодня отправимся в винодельческий регион Грузии — прекрасную Кахетию!
Начнём экскурсию со столицы региона — Телави, улицы которого можно увидеть в кинофильме «Мимино». После прогулки и посещения древнего замка Греми отправимся в живописный Сигнахи, который называют «городом влюблённых». С крепостной стены открывается великолепный вид на знаменитую Алазанскую долину.
Заедем в Бодбийский монастырь, где покоятся мощи просветительницы Грузии — святой Нино.
Далее по плану — винный завод «Корпорация Киндзмараули». Здесь из винограда сорта саперави производят вино Киндзмараули, жемчужину грузинского виноделия.
После насыщенного дня — возвращение в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака в отеле возвращаемся в Ереван, далее — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилётаЗавершение: Аэропорт Еревана, вылет после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.