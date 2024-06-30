Описание тура
Организационные детали
Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).
Проживание. 2-местное размещение в отелях на выбор Mandarin, 2* / Ani Central Inn, 3* / Ani Grand 4* / Holiday Inn Republic Square, 4+* или аналогичные. В Горисе остановимся в отеле Goris, в Дилижане в отеле Toon Armeni.
Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.
Питание. В программу включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Vito (для 3-5 человек) и Mercedes Sprinter (от 6 человек).
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в ваш отель.
Прогулка по Еревану и дегустация коньяка
Сегодня будем знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».
Затем отправимся на экскурсию на коньячный завод «Ной-Арарат», где вы узнаете, как производят благородный напиток, и сможете его продегустировать.
Монастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камней
Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.
Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах!
Следующая локация — Симфония камней в ущелье Гарни. Вы окажетесь в удивительном месте с нависающими базальтовыми скалами, напоминающими огромный орган. А ещё здесь удивительная акустика и фотографии получаются очень эффектные!
Эчмиадзинский монастырь и храм Звартноц
После завтрака поедем в Эчмиадзинский монастырь 4 века, старейший в стране. По легенде, царю Трдату III место для постройки святыни показал Иисус!
Затем побываем в храме бдящих ангелов Звартноц 7 века. От некогда величественного сооружения сейчас остались руины, но даже эти полуразрушенные колонны и арки производят большое впечатление, особенно если любоваться ими на фоне Арарата.
В Ереван вернёмся во второй половине дня.
Монастырь Хор Вирап, Птичья пещера и Нораванк
Утром поедем в монастырь Хор Вирап, где в 3 веке находился заключении Григорий Просветитель. Из святыни открывается невероятный вид на Арарат, будто с открытки.
Следующая локация — Птичья пещера в Арени. Здесь учёные нашли необычную находку — самую древнюю кожаную обувь в мире! Её возраст 5,5 тысяч лет.
Побываем в монастыре Нораванк, живописно расположенном в ущелье среди красных скал. Святыня идеально дополняет пейзаж и будто сама выросла прямо из камня.
Вечером приедем в Горис и заселимся в отель.
Пещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и Севан
После завтрака отправимся в пещерный город Хндзореск. Люди жили здесь со средних веков и до 70-х годов прошлого века! В пещерах находились не только жилые постройки, но и, например, школа и церковь. До ныне пустующего города дойдём по подвесному мосту.
Побываем в монастыре Татев, куда доберёмся по канатной дороге «Крылья Татева». Это самая длинная реверсивная канатная дорога в мире! Её длина — 5,7 км.
Держим курс на Дилижан. Проедем через Селимский перевал, где когда-то проходил Великий Шёлковый путь, а ещё полюбуемся озером Севан — жемчужиной Армении, которую местные прозвали морем.
Вечером прибудем в Дилижан и заселимся в отель.
Экскурсия по Дилижану, монастырь Агарцин и возвращение в Ереван
Утром пойдём гулять по атмосферному город-курорту. Именно здесь, согласно фильму «Мимино», вода настолько чистая, что занимает 2 место в мире! Прогуляемся по мощёным улочкам и зайдём в ремесленные мастерские, а затем заглянем в монастырь Агарцин, расположенный в горах посреди густого леса. После осмотра святыни поедем в Ереван. По прибытии — заселение в отель выбранной категории.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$732
|Отель 3*
|$789
|Отель 4*
|$884
|Отель 4+*
|$998
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту Еревана
- Трансферы по маршруту
- Проживание в 2-местных номерах в Ереване в отеле выбранной категории, в Горисе в отеле "Goris", в Дилижане в отеле "Toon Armeni"
- Завтраки в отелях
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустация коньяка
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Обеды и ужины