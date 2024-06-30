Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри

Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Приглашаем в больше путешествие по главным местам Армении: погуляем по «розовому» Еревану и увидим знаменитый Севан во всей красе, заглянем в старинные монастыри и побываем в Симфонии камней в ущелье
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Гарни, по подвесному мосту доберёмся до пещерного города Хндзореск и сделаем фото Арарата с одной из лучших видовых точек у монастыря Хор Вирап.

А ещё вы продегустируете легендарный коньяк на заводе «Ной», побываете в пещере, где была найдена самая древняя кожаная обувь, и прогуляетесь по улочкам Дилижана.

Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).

Проживание. 2-местное размещение в отелях на выбор Mandarin, 2* / Ani Central Inn, 3* / Ani Grand 4* / Holiday Inn Republic Square, 4+* или аналогичные. В Горисе остановимся в отеле Goris, в Дилижане в отеле Toon Armeni.
Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В программу включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Vito (для 3-5 человек) и Mercedes Sprinter (от 6 человек).

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в ваш отель.

2 день

Прогулка по Еревану и дегустация коньяка

Сегодня будем знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».

Затем отправимся на экскурсию на коньячный завод «Ной-Арарат», где вы узнаете, как производят благородный напиток, и сможете его продегустировать.

Прогулка по Еревану и дегустация коньякаПрогулка по Еревану и дегустация коньякаПрогулка по Еревану и дегустация коньякаПрогулка по Еревану и дегустация коньяка
3 день

Монастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камней

Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.

Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах!

Следующая локация — Симфония камней в ущелье Гарни. Вы окажетесь в удивительном месте с нависающими базальтовыми скалами, напоминающими огромный орган. А ещё здесь удивительная акустика и фотографии получаются очень эффектные!

Монастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камнейМонастырь Гегард, храм Гарни и Симфония камней
4 день

Эчмиадзинский монастырь и храм Звартноц

После завтрака поедем в Эчмиадзинский монастырь 4 века, старейший в стране. По легенде, царю Трдату III место для постройки святыни показал Иисус!

Затем побываем в храме бдящих ангелов Звартноц 7 века. От некогда величественного сооружения сейчас остались руины, но даже эти полуразрушенные колонны и арки производят большое впечатление, особенно если любоваться ими на фоне Арарата.

В Ереван вернёмся во второй половине дня.

Эчмиадзинский монастырь и храм ЗвартноцЭчмиадзинский монастырь и храм ЗвартноцЭчмиадзинский монастырь и храм ЗвартноцЭчмиадзинский монастырь и храм Звартноц
5 день

Монастырь Хор Вирап, Птичья пещера и Нораванк

Утром поедем в монастырь Хор Вирап, где в 3 веке находился заключении Григорий Просветитель. Из святыни открывается невероятный вид на Арарат, будто с открытки.

Следующая локация — Птичья пещера в Арени. Здесь учёные нашли необычную находку — самую древнюю кожаную обувь в мире! Её возраст 5,5 тысяч лет.

Побываем в монастыре Нораванк, живописно расположенном в ущелье среди красных скал. Святыня идеально дополняет пейзаж и будто сама выросла прямо из камня.

Вечером приедем в Горис и заселимся в отель.

Монастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и НораванкМонастырь Хор Вирап, Птичья пещера и Нораванк
6 день

Пещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и Севан

После завтрака отправимся в пещерный город Хндзореск. Люди жили здесь со средних веков и до 70-х годов прошлого века! В пещерах находились не только жилые постройки, но и, например, школа и церковь. До ныне пустующего города дойдём по подвесному мосту.

Побываем в монастыре Татев, куда доберёмся по канатной дороге «Крылья Татева». Это самая длинная реверсивная канатная дорога в мире! Её длина — 5,7 км.

Держим курс на Дилижан. Проедем через Селимский перевал, где когда-то проходил Великий Шёлковый путь, а ещё полюбуемся озером Севан — жемчужиной Армении, которую местные прозвали морем.

Вечером прибудем в Дилижан и заселимся в отель.

Пещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и СеванПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и Севан
7 день

Экскурсия по Дилижану, монастырь Агарцин и возвращение в Ереван

Утром пойдём гулять по атмосферному город-курорту. Именно здесь, согласно фильму «Мимино», вода настолько чистая, что занимает 2 место в мире! Прогуляемся по мощёным улочкам и зайдём в ремесленные мастерские, а затем заглянем в монастырь Агарцин, расположенный в горах посреди густого леса. После осмотра святыни поедем в Ереван. По прибытии — заселение в отель выбранной категории.

Экскурсия по Дилижану, монастырь Агарцин и возвращение в ЕреванЭкскурсия по Дилижану, монастырь Агарцин и возвращение в ЕреванЭкскурсия по Дилижану, монастырь Агарцин и возвращение в Ереван
8 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$732
Отель 3*$789
Отель 4*$884
Отель 4+*$998
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту Еревана
  • Трансферы по маршруту
  • Проживание в 2-местных номерах в Ереване в отеле выбранной категории, в Горисе в отеле "Goris", в Дилижане в отеле "Toon Armeni"
  • Завтраки в отелях
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустация коньяка
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Еревана, отвезём вас ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОзеро СеванПопулярные местаПрирода и пейзажиДилижанХор ВирапВсе турыНораванкНа 8 днейСвятые местаМонастыри, церкви, храмыПещеры

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