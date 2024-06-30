Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).

Проживание. 2-местное размещение в отелях на выбор Mandarin, 2* / Ani Central Inn, 3* / Ani Grand 4* / Holiday Inn Republic Square, 4+* или аналогичные. В Горисе остановимся в отеле Goris, в Дилижане в отеле Toon Armeni.

Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В программу включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Vito (для 3-5 человек) и Mercedes Sprinter (от 6 человек).

Дети. Участие возможно с 7 лет.