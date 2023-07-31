Групповая экскурсия по Канакеру: узнайте о духовной значимости армянской церкви
Эта экскурсия не только предлагает вам взглянуть на красоты Канакера, но и расширяет ваше понимание Армении как нации и культурного наследия.
Вы ощутите прочные связи между Россией и Арменией, а также узнаете о глубокой духовной значимости армянской церкви.
Вы ощутите прочные связи между Россией и Арменией, а также узнаете о глубокой духовной значимости армянской церкви.
Ближайшие даты:
31
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Канакер — маленькая сокровищница, скрытая в глубинах Еревана.
- Во время этой экскурсии я введу вас в мир Старого Еревана, погрузив вас в атмосферу средневековых храмов и архитектурных шедевров, о которых мало кто знает. Мы начнем с посещения церкви Святого Акопа, возведенной в 17 веке, где вы сможете насладиться его уникальной архитектурой и узнать значение древних надписей, украшающих его стены и хачкары.
- Продолжая нашу прогулку, мы раскроем перед вами историю церкви Пресвятой Богородицы, пережившей множество перемен и ставшей частью культурного наследия. Вы узнаете о важной роли Армянской церкви в христианском мире и ее взаимоотношениях с другими конфессиями.
- В этом квартале вы увидите удивительное сочетание православных храмов, средневековых армянских церквей, старинных хачкаров и дореволюционных улочек с музеями и советской архитектурой. Я расскажу вам о важных исторических событиях, в которых Армения и Россия стояли рука об руку, а также о давней дружбе между нашими странами. Во время экскурсии мы обратим внимание на памятники, посвященные этим важным событиям.
- И, наконец, наша экскурсия завершится в доме-музее Хачатура Абовяна, великого классика армянской литературы и основоположника современного армянского литературного языка. Здесь вы сможете окунуться в мир его произведений и познакомиться с его наследием, которое до сих пор вдохновляет новые поколения читателей.
Важная информация:
- По воскресеньям и понедельникам музей Абовяна не работает.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- ° Пожалуйста учтите что мы посетим великие Христианские святыни, избегайте шортов и вызывающей одежды.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в музеи — цена около 100 руб. /человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дом музей Хачатура Абовяна в КанакереЗавершение: По маршруту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- По воскресеньям и понедельникам музей Абовяна не работает.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- ° Пожалуйста учтите что мы посетим великие Христианские святыни, избегайте шортов и вызывающей одежды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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