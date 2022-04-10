Что вас ожидает

«Открыточный» Ереван

Мы осмотрим современную монументальную площадь Республики, посетим соборную Голубую мечеть и отыщем персидские мотивы в ее архитектуре. Поднимемся на холм, где расположился парк Победы, и полюбуемся панорамным видом на город. А еще увидим старинное кафе «Арагил» и оценим грандиозную скульптуру Мать-Армения, посвященную Великой Отечественной войне.

Ереван непарадный и аутентичный

Вы погуляете по самобытному кварталу Конд, где все перемешано и закручено как в остросюжетном романе. На его узких улицах вам встретятся фрагменты особняков персидских ханов, наполовину зарытые в землю каменные здания и яркие граффити. Совсем другое впечатление произведет район Старый Норк. Здесь вы увидите добротные двухэтажные дома с «маранами». Это хозяйственная часть жилища, где занимались виноделием и сыроварением, принимали гостей и отмечали важные события.

Организационные детали