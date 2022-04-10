Такой разный Ереван

Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков

Индивидуальная
В Ереване соседствуют совершенно разные миры, каждый со своим характером и ритмом жизни, архитектурой и менталитетом.

Я покажу величественную площадь Республики и парк Победы, затем проведу вас по кварталам Конд и Старый Норк.

Именно в них откроется настоящий Ереван: с извилистыми улицами, незапертыми дверьми, садами, виноградниками и доброжелательными жителями.
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Такой разный Ереван
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Открыточный» Ереван

Мы осмотрим современную монументальную площадь Республики, посетим соборную Голубую мечеть и отыщем персидские мотивы в ее архитектуре. Поднимемся на холм, где расположился парк Победы, и полюбуемся панорамным видом на город. А еще увидим старинное кафе «Арагил» и оценим грандиозную скульптуру Мать-Армения, посвященную Великой Отечественной войне.

Ереван непарадный и аутентичный

Вы погуляете по самобытному кварталу Конд, где все перемешано и закручено как в остросюжетном романе. На его узких улицах вам встретятся фрагменты особняков персидских ханов, наполовину зарытые в землю каменные здания и яркие граффити. Совсем другое впечатление произведет район Старый Норк. Здесь вы увидите добротные двухэтажные дома с «маранами». Это хозяйственная часть жилища, где занимались виноделием и сыроварением, принимали гостей и отмечали важные события.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате
  • Если вас больше 3-х человек, доплата за каждого участника составит 25 евро
  • По желанию можно организовать в одном из маранов обед с национальной кухней. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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