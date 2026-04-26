Вардан Ваш гид в Ереване Индивидуальная экскурсия $160 за экскурсию Цена за 1-35 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Армения известна миру как первая страна, принявшая христианство, но её история гораздо шире и многограннее. Эта экскурсия — глубокое погружение в мирное сосуществование народов и религий на одной земле. За 5 часов вы совершите уникальное «межконфессиональное паломничество», посетив святыни четырех разных верований. Мы поговорим о том, как Армения стала домом для столь разных традиций, обсудим тонкости теологии, архитектуры и культуры ислама, православия, армянского христианства и загадочной религии езидов. Это тур для тех, кто хочет увидеть Армению как глобальный перекресток цивилизаций. В чем особенность этого тура? Редкая концепция: Большинство маршрутов ограничено лишь христианскими памятниками. Наш тур — единственный в своем роде, объединяющий исламское наследие, православные традиции и уникальную культуру езидов в одну логическую цепочку. Эксклюзивный сервис: Вас обслуживают сразу два сотрудника — профессиональный гид и водитель. Это стандарт высокого качества: гид полностью сосредоточен на рассказе и общении с вами, а водитель обеспечивает безопасность и комфорт передвижения. Крупнейший в мире объект: Вы увидите «Куба Мере Диване» — самый большой езидский храм на планете, который находится именно здесь, в Армении. Индивидуальный подход: Поскольку это частный тур, мы можем уделить больше времени тем вопросам и деталям, которые интересны именно вам, сохраняя комфортный темп без посторонних людей. Куда мы вас поведем? Голубая мечеть в Ереване — вы окажетесь в тихом персидском дворике, украшенном изящной майоликой, и узнаете историю этого архитектурного бриллианта XVIII века. Русская Православная церковь — мы посетим оплот русской духовности в Армении, поговорим о связях наших народов и архитектурных особенностях православного зодчества в регионе. Эчмиадзинский кафедральный собор — духовное сердце всех армян мира. Вы прикоснетесь к истории первой государственной церкви и увидите колыбель армянской веры. Езидский храм в Акналиче — финальный и самый экзотичный пункт. Мы отправимся в крупнейший храмовый комплекс езидов, чтобы разгадать символику их верований, увидеть павлинов на барельефах и узнать о судьбе этого древнего народа.

Выезд. Встреча в вашем отеле, знакомство с гидом и водителем. Голубая мечеть. Осмотр персидской архитектуры и дворика в центре Еревана. Храм Воздвижения Креста. Византийский стиль и традиции православия в Армении. Эчмиадзин. Посещение духовного центра страны и первого в мире христианского собора. Акналич. Крупнейший езидский храм мира: символы и тайны древнего народа. Финал. Комфортное возвращение в ваш отель.