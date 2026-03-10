89 отзывов оставили туристы

Древние святыни Армении и «наше море» Севан

Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Путешествие по Армении открывает вам двери в мир древних традиций и неповторимых пейзажей.

Экскурсия "Древние святыни Армении и"наше море " Севан" предлагает уникальную возможность ознакомиться с историческим наследием страны, начиная от
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памятника античной эпохи - храма Гарни, через монастырь Гегард, являющийся реликвией христианства, до величественного озера Севан.

Посетители смогут насладиться красотой ландшафтов, архитектурным мастерством и уникальными местными угощениями, погрузившись в атмосферу гостеприимной Армении

5
1214 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 🌄 Живописные природные пейзажи
  • 🍰 Дегустация местных угощений
  • 🕍 Погружение в древнюю культуру
  • 🏞️ Виды на самое большое пресноводное озеро Кавказа
  • 🛍️ Возможность приобрести армянские сладости

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии "Древние святыни Армении и"наше море " Севан". В это время года можно в полной мере насладиться красотой озера Севан и живописными видами. Посещение исторических мест, таких как храм Гарни и монастырь Гегард, становится особенно приятным благодаря комфортным условиям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит рассмотреть поездку. Эти месяцы обеспечивают более мягкую погоду, что делает экскурсию комфортной для прогулок и изучения культурных достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан

Что можно увидеть

  • Храм Гарни
  • Симфония камней
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк

Описание экскурсии

Знакомство с сакральной постройкой

Храм Гарни хранит в себе воспоминания о языческих временах. Мы «вернёмся» в прошлое, чтобы узнать о судьбе этого сооружения. Чья резиденция находилась здесь? Как принятие христианства отразилось на храме, который построили в честь бога Солнца? Что стало с ним после землетрясения? Вы переживёте все трагедии и радости Гарни, а также заглянете внутрь святыни и восхититесь мастерством армянских зодчих. При желании вы сможете увидеть и природное чудо — Симфонию камней в ущелье Гарни.

От многобожия до реликвии христианства

Следующая точка экскурсии — монастырь Гегард, построенный в 4 веке. Я расскажу самые занимательные факты из его хроник: кто обитал в одной из келий в Средневековье, почему это сооружение так поразительно «живуче», что уникального в древней постройке и многое другое. Вы поймёте, какое место занимает Гегард в душах христиан и почему он включён в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, у монастыря вы сможете попробовать национальную выпечку гату и купить армянские сладости.

Лазурное озеро

Севан — это сокровище Армении, которое местные ласково называют «наше море». Живописные горные пейзажи поразят вас красотой, а судьба водоёма удивит интересными деталями. Вы услышите легенду об образовании озера и историю добычи знаменитой форели. Зайдёте в монастырь Севанаванк на берегу озера, откуда на него открывается великолепный вид.

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию производится наличными в драмах по курсу на день проведения
  • Длительность экскурсии — 6,5 часов. Это минимальная продолжительность. Так как это групповая экскурсия, практика показывает, что в город возвращаемся к 19:00 (летом возможно к 19:45). Поэтому убедительная просьба, если у вас вылет или другие важные планы на вечер, имейте ввиду возможные задержки

Дополнительные расходы:

  • Обед — 6000 драмов с чел.
  • Билет в Гарни — 1500 драмов с чел.
  • Билеты в ущелье — 300 драмов

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 16164 туристов
В сфере туризма работаю с 2011 года. Собрала команду гидов, чтобы показывать гостям нашу страну — такую красивую и гостеприимную. На Трипстере мы с коллегами проводим экскурсии по всем историческим
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регионам Армении. Очень любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторических фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению. И она навсегда останется в вашем сердце!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 1214 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1173
4
34
3
5
2
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2
Н
Дата посещения: 10 мар 2026
Все было выше всяких похвал! Погода не подвела, а гостеприимство жителей Армении оставило неизгладимый след в душе. Сюда хочется вернуться!
Все было выше всяких похвал! Погода не подвела, а гостеприимство жителей Армении оставило неизгладимый след в душе. Сюда хочется вернуться!
Все было выше всяких похвал! Погода не подвела, а гостеприимство жителей Армении оставило неизгладимый след в душе. Сюда хочется вернуться!
Все было выше всяких похвал! Погода не подвела, а гостеприимство жителей Армении оставило неизгладимый след в душе. Сюда хочется вернуться!
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С
Были на экскурсии с Маргаритой и остались очень довольны поездкой! Очень понравился продуманный маршрут, красивые локации и сама атмосфера поездки. Автобус комфортный, даже давали воду из холодильника, что в жаркую
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погоду особенно ценно.

Экскурсия организована на высоком уровне. Маргарита интересно, увлекательно и при этом очень доступно рассказывает об истории, культуре, религии и языке Армении, c искренней любовью к своей стране.

Благодаря этой поездке у нас сложилось целостное представление об истории Армении, ее географии и главных достопримечательностях. Также большое спасибо гиду за хорошие рекомендации, внимательность и участие в решении доп. запроса.
Рекомендую этот тур!

Были на экскурсии с Маргаритой и остались очень довольны поездкой! Очень понравился продуманный маршрут, красивые локации
Были на экскурсии с Маргаритой и остались очень довольны поездкой! Очень понравился продуманный маршрут, красивые локации
Были на экскурсии с Маргаритой и остались очень довольны поездкой! Очень понравился продуманный маршрут, красивые локации
Были на экскурсии с Маргаритой и остались очень довольны поездкой! Очень понравился продуманный маршрут, красивые локации
Были на экскурсии с Маргаритой и остались очень довольны поездкой! Очень понравился продуманный маршрут, красивые локации
Были на экскурсии с Маргаритой и остались очень довольны поездкой! Очень понравился продуманный маршрут, красивые локации
Были на экскурсии с Маргаритой и остались очень довольны поездкой! Очень понравился продуманный маршрут, красивые локации
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Дарья
Это была прекрасно организованная и очень интересная экскурсия. Честно, даже не ожидала, что групповая поездка может быть настолько комфортной.
Конечно, жемчужиной всего нашего однодневного путешествия была Анна, прекрасная, энергичная и лучезарная.
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К таким людям страшно хочется потом возвращаться и на другие экскурсии и рекомендовать друзьям и знакомым. Анна - замечательный гид, которая с очевидной радостью и удовольствием влюбляет гостей в свою страну. Пока мы ходили по маршруту, я невольно слушала, что и как рассказывали другие гиды своим группам, и радовалась, что у нас есть наша Анна:)

Экскурсия организована супер. Программа объемная, но усталость чувствуешь только когда садишься в машину на обратный пк

Это была прекрасно организованная и очень интересная экскурсия. Честно, даже не ожидала, что групповая поездка может быть настолько комфортной.
Это была прекрасно организованная и очень интересная экскурсия. Честно, даже не ожидала, что групповая поездка может быть настолько комфортной.
Это была прекрасно организованная и очень интересная экскурсия. Честно, даже не ожидала, что групповая поездка может быть настолько комфортной.
Это была прекрасно организованная и очень интересная экскурсия. Честно, даже не ожидала, что групповая поездка может быть настолько комфортной.
Это была прекрасно организованная и очень интересная экскурсия. Честно, даже не ожидала, что групповая поездка может быть настолько комфортной.
Это была прекрасно организованная и очень интересная экскурсия. Честно, даже не ожидала, что групповая поездка может быть настолько комфортной.
Это была прекрасно организованная и очень интересная экскурсия. Честно, даже не ожидала, что групповая поездка может быть настолько комфортной.
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Н
Отличная информативная экскурсия, комфортный кондиционируемый минивэн со спокойным и уверенным водителем. Гид Ирина - настоящий профессиональный гид и очаровательная девушка)) умница и красавица)) С любовью к своей стране, с уважением
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к другим культурам. Получили большое удовольствие быть в её компании, узнавать историю и быт, донесенные в легкой, доступной манере. Организация прекрасная, быстрое информирование, все по расписанию, без спешки. Стоимость оправдана. С удовольствием воспользуемся услугами этой компании ещё и обязательно порекомендуем друзьям. Прелестной Ирине желаем здоровья и процветания, и, конечно же, лёгкой и приятной работы с гостями чудесной Армении!

Отличная информативная экскурсия, комфортный кондиционируемый минивэн со спокойным и уверенным водителем. Гид Ирина - настоящий профессиональный
Отличная информативная экскурсия, комфортный кондиционируемый минивэн со спокойным и уверенным водителем. Гид Ирина - настоящий профессиональный
Отличная информативная экскурсия, комфортный кондиционируемый минивэн со спокойным и уверенным водителем. Гид Ирина - настоящий профессиональный
Отличная информативная экскурсия, комфортный кондиционируемый минивэн со спокойным и уверенным водителем. Гид Ирина - настоящий профессиональный
Отличная информативная экскурсия, комфортный кондиционируемый минивэн со спокойным и уверенным водителем. Гид Ирина - настоящий профессиональный
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Т
Гид Ирина - выше всяких похвал. Есть люди, которые любят свою профессию. Ирина одна из таких людей. и водитель наш очень классный.
Гид Ирина - выше всяких похвал. Есть люди, которые любят свою профессию. Ирина одна из таких людей. и водитель наш очень классный.
Гид Ирина - выше всяких похвал. Есть люди, которые любят свою профессию. Ирина одна из таких людей. и водитель наш очень классный.
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Анна
Хочу поблагодарить за замечательную экскурсию по маршруту Гарни — Гегард — Симфония камней — озеро Севан. Особенно хочется отметить нашего экскурсовода Ирину.

Ирина — профессионал высочайшего уровня. Глубокое знание истории и
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культуры, умение увлечь группу любого возраста и невероятная любовь к Армении — вот что отличает её работу. Мы не просто посмотрели достопримечательности, мы прочувствовали их через живой рассказ, местные легенды.

Отдельное спасибо за чёткую организацию времени: мы всё успели без гонки, насладились и Гарни, и Гегардом, и видами Симфонии камней, и красотой Севана. Водитель вёл машину аккуратно, на серпантинах не укачивало.

Ирина, спасибо вам за этот день! Всем, кто едет в Армению, советую брать экскурсии только с ней — не пожалеете.

Хочу поблагодарить за замечательную экскурсию по маршруту Гарни — Гегард — Симфония камней — озеро Севан.
Хочу поблагодарить за замечательную экскурсию по маршруту Гарни — Гегард — Симфония камней — озеро Севан.
Хочу поблагодарить за замечательную экскурсию по маршруту Гарни — Гегард — Симфония камней — озеро Севан.
Хочу поблагодарить за замечательную экскурсию по маршруту Гарни — Гегард — Симфония камней — озеро Севан.
Хочу поблагодарить за замечательную экскурсию по маршруту Гарни — Гегард — Симфония камней — озеро Севан.
Хочу поблагодарить за замечательную экскурсию по маршруту Гарни — Гегард — Симфония камней — озеро Севан.
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