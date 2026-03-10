89 отзывов оставили туристы

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии "Древние святыни Армении и"наше море " Севан". В это время года можно в полной мере насладиться красотой озера Севан и живописными видами. Посещение исторических мест, таких как храм Гарни и монастырь Гегард, становится особенно приятным благодаря комфортным условиям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит рассмотреть поездку. Эти месяцы обеспечивают более мягкую погоду, что делает экскурсию комфортной для прогулок и изучения культурных достопримечательностей.

Описание экскурсии

Знакомство с сакральной постройкой

Храм Гарни хранит в себе воспоминания о языческих временах. Мы «вернёмся» в прошлое, чтобы узнать о судьбе этого сооружения. Чья резиденция находилась здесь? Как принятие христианства отразилось на храме, который построили в честь бога Солнца? Что стало с ним после землетрясения? Вы переживёте все трагедии и радости Гарни, а также заглянете внутрь святыни и восхититесь мастерством армянских зодчих. При желании вы сможете увидеть и природное чудо — Симфонию камней в ущелье Гарни.

От многобожия до реликвии христианства

Следующая точка экскурсии — монастырь Гегард, построенный в 4 веке. Я расскажу самые занимательные факты из его хроник: кто обитал в одной из келий в Средневековье, почему это сооружение так поразительно «живуче», что уникального в древней постройке и многое другое. Вы поймёте, какое место занимает Гегард в душах христиан и почему он включён в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, у монастыря вы сможете попробовать национальную выпечку гату и купить армянские сладости.

Лазурное озеро

Севан — это сокровище Армении, которое местные ласково называют «наше море». Живописные горные пейзажи поразят вас красотой, а судьба водоёма удивит интересными деталями. Вы услышите легенду об образовании озера и историю добычи знаменитой форели. Зайдёте в монастырь Севанаванк на берегу озера, откуда на него открывается великолепный вид.

Организационные детали

Доплата за экскурсию производится наличными в драмах по курсу на день проведения

Длительность экскурсии — 6,5 часов. Это минимальная продолжительность. Так как это групповая экскурсия, практика показывает, что в город возвращаемся к 19:00 (летом возможно к 19:45). Поэтому убедительная просьба, если у вас вылет или другие важные планы на вечер, имейте ввиду возможные задержки

Дополнительные расходы: