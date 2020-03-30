89 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с сакральной постройкой

Храм Гарни хранит в себе воспоминания о языческих временах. Мы «вернёмся» в прошлое, чтобы узнать о судьбе этого сооружения. Чья резиденция находилась здесь? Как принятие христианства отразилось на храме, который построили в честь бога Солнца? Что стало с ним после землетрясения? Вы переживёте все трагедии и радости Гарни, а также заглянете внутрь святыни и восхититесь мастерством армянских зодчих. При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.

От многобожия до реликвии христианства

Следующая точка экскурсии — монастырь Гегард, построенный в 4 веке. Я расскажу самые занимательные факты из его хроник: кто обитал в одной из келий в Средневековье, почему это сооружение так поразительно «живуче», что уникального в древней постройке и многое другое. Вы поймёте, какое место занимает Гегард в душах христиан и почему он включён в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, у монастыря вы сможете попробовать национальную выпечку гату и купить армянские сладости.

Лазурное озеро

Севан — это сокровище Армении, которое местные ласково называют «наше море». Живописные горные пейзажи поразят вас красотой, а судьба водоёма удивит интересными деталями. Вы услышите легенду об образовании озера и историю добычи знаменитой форели. Зайдёте в монастырь Севанаванк на берегу озера, откуда на него открывается великолепный вид.