89 отзывов оставили туристы

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Древние святыни Армении и «наше море» Севан

Проникнуться духом страны в храме Гарни и монастыре Гегард и насладиться красотами озера

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • Продолжительность 6.5 часов
  • 👥 Группа не более 15 человек
  • 🚩Встреча Площадь Республики
  • Заказать экскурсию

35 за человека

У этой экскурсии89 отзывов
4.83
Зара
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Зара – представитель в Ереване
От памятника античной эпохи до христианской обители — достопримечательности 🏛️ Армении многолики, как и сама страна.

Я покажу вам знаковые места и познакомлю с историей моей родины.

Вы полюбуетесь ландшафтами и старинными постройками, попробуете местные угощения и увидите символ Кавказа — самое большое пресноводное озеро в регионе.

Приготовьтесь к погружению в атмосферу яркой и гостеприимной Армении.
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан

Что вас ожидает

Знакомство с сакральной постройкой
Храм Гарни хранит в себе воспоминания о языческих временах. Мы «вернёмся» в прошлое, чтобы узнать о судьбе этого сооружения. Чья резиденция находилась здесь? Как принятие христианства отразилось на храме, который построили в честь бога Солнца? Что стало с ним после землетрясения? Вы переживёте все трагедии и радости Гарни, а также заглянете внутрь святыни и восхититесь мастерством армянских зодчих. При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.

От многобожия до реликвии христианства
Следующая точка экскурсии — монастырь Гегард, построенный в 4 веке. Я расскажу самые занимательные факты из его хроник: кто обитал в одной из келий в Средневековье, почему это сооружение так поразительно «живуче», что уникального в древней постройке и многое другое. Вы поймёте, какое место занимает Гегард в душах христиан и почему он включён в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, у монастыря вы сможете попробовать национальную выпечку гату и купить армянские сладости.

Лазурное озеро
Севан — это сокровище Армении, которое местные ласково называют «наше море». Живописные горные пейзажи поразят вас красотой, а судьба водоёма удивит интересными деталями. Вы услышите легенду об образовании озера и историю добычи знаменитой форели. Зайдёте в монастырь Севанаванк на берегу озера, откуда на него открывается великолепный вид.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • обед — до 3000 драм с человека
  • входной билет в Гарни — 1500 драм с человека
  • спуск на внедорожнике в ущелье Гарни (по желанию) — 5000 драм с автомобиля
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Древние святыни Армении и «наше море» Севан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Место встречи для начала Площадь Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Зара
Зара
Меня зовут Зара. В сфере туризма работаю с 2011 года. Мне нравится показывать гостям нашу такую красивую и гостеприимную страну. На Трипстере вместе со своими друзьями проводим экскурсии по всем историческим регионам Армении. Мы любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторические фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению! И она навсегда останется в вашем сердце!
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89 отзывов оставили туристы

30 марта 2020
Отличная экскурсия - интересно, красиво, море новых впечатлений. Севан - завораживает. Определенно стоит посетить. Прекрасный гид:)
10 марта 2020
Все понравилось.
8 марта 2020
Очень понравилась данная экскурсия, особенно, благодаря нашему чудесному гиду Ире и отличному водителю Самвелу! Благодарю Иру за ее искренность, интересные рассказы, профессионализм и доброту! Рекомендую!
8 марта 2020
Гид Ирина - профессионально и интересно подает историю страны, отвечает даже на самые элементарные вопросы, всегда готова помочь. Маршрут 'Гарни, Гегард, Севан' рекомендую для людей, готовых много пройти пешком. Несмотря на некоторые трудности, экскурсия оставила приятное впечатление. Огромное спасибо Ирине!
22 февраля 2020
Просто прекрасная экскурсия! Получилось так, что на экскурсию записались только мы вдвоем с подругой, так что для нас она стала фактически индивидуальной. Обаятельный, веселый, искрометный Левон забрал нас прямо от гостиницы и весь день с ним пролетел просто на одном дыхании! Шикарный вид на горы с Гарни, прогулка в ущелье к симфонии камней, высеченный в камне монастырь Гегард и, конечно же, потрясающее своей красотой озеро Севан! это был волшебный день, пожалуй, лучший за наше недолгое пребывание в Армении. Левон прекрасный рассказчик, интересно было поговорить не только об истории Армении, но и о том, чем живет страна и народ сейчас. Эта экскурсия помогла нам проникнуться духом этой чудесной страны и людей. И у Левона изумительное чувство юмора - мы смеялись весь день)
16 февраля 2020
Отличная экскурсия! Мы были в Ереване всего пару дней и благодаря экскурсоводу Элле прониклись духом Армении и ее историей! Темп экскурсии очень приятный, совсем не напрягает и не утомляет. Повествование лаконичное и наполнено не только историческими фактами, но и историями о религии, быте армян. Помимо основной части экскурсии, Элла отвечала на все наши вопросы, как о далекой истории, так и о современных днях. Отдельно спасибо нашему галантному и аккуратному водителю. Советуем!
16 февраля 2020
Самое приятное - сбалансированный маршрут, благодаря которому не успеваешь устать и сил хватает на весь день. Маршрут замечательный, включает в себя монастыри, храмы разных эпох и природные красоты. Почти всё время находились в горах, любовались реками и озёром Севан. Экскурсию проводила Элла, рассказывала увлекательно. Поездка вышла доброжелательной и насыщенной впечатлениями. Огромное спасибо за экскурсию!
14 января 2020
Одна из лучших экскурсий за поездку. Обаятельная Ирина выложилась больше, чем на 100%. Осталась теплота после общения с ней. Радует, что много свободного времени на каждом объекте посещения. Туристы не ограничены ни в фотосессиях ни в дополнительных мероприятиях, не входящих в экскурсию, таких как спуск в ущелье или поход в местный ресторан. Сам маршрут, конечно, беспроигрышный. Это те места, которые необходимо увидеть в Армении в первую очередь. Отдельно ехать, скажем, на один только Севан долго и скучно, а с интересными остановками у арки Чаренца, в Гегарде и Гарни - самое то. В следующий приезд в Армению (а он обязательно будет) постараемся заказать экскурсии по новым местам именно с Ириной, настолько она нам полюбилась.
10 января 2020
Веселый и обаятельный гид Левон, похожий на Адриано Челентано, провел с нашей группой замечательный день. Сначала мы очень испугались, потому что не могли найти Зару на месте встречи. Но полицейский, который дежурил рядом позвонил ей и нам сказали, что место встречи перенесли. Там мы и встретили Левона. И с этого момента всё пошло чудесно. Удобный комфортабельный автобус. Интересные рассказы не только о святынях, которые мы посещали, а и об обычаях Армении, о традициях в семье. Замечательный обед в ресторане, о котором знает только он. Осталось замечательное легкое чувство после посещения этой экскурсии с Левоном. Очень его рекомендуем всем! Спасибо, Левон!
6 января 2020
У меня сошлось все: и гид, и компания, и водитель, и погода ) Великолепный гид Ирина - рекомендую всем. С душой о своей стране, с заботой о нас - участниках экскурсии. Мы побывали в Гегарде - красивейшее место с интересной историей, по преданию основателем монастыря был Григорий Просветитель. Съездили в Гарни - здесь ожиданий было больше, но виной тому интернет, в котором во многих источниках написано, что храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма, включен в наследие ЮНЕСКО. Это не совсем так: сохранилось только примерно 20% и храм был восстановлен, а в наследие ЮНЕСКО включено ущелье Гарни, туда можно спуститься на джипах (за отдельную плату, это не входило в экскурсию). В самом Гарни мы посмотрели как пекут лаваш и перекусили в одном из местных кафе - долго, но вкусно. Дальше наш путь лежал на Севан - место силы, с какой-то невероятной энергетикой: можно побродить в одиночестве, можно зайти в церковь и поставить свечи, можно загадать желание у одного волшебного хачкара, можно сделать красивейшие фотографии, можно запустить голубей в небо ) Что бы рекомендовала: 1. одевайтесь так, чтоб можно было гулять и под солнцем, и под ветром - погода везде ооочень разная. 2. Возьмите в дорогу хорошее настроение. 3. В местных кафе попробуйте абрикосовую водку. Кофе по-восточному - отдельная тема. На Севане ешьте сигу. В Гегарде можно купить местные лакомства - обязательно пробуйте, если не купите, никто на вас не обидится. 4. Рассчитывайте, что время, изначально заявленное, может быть дольше: мы уехали из Еревана в 10 утра и вернулись примерно в 22 часа. Никаких отлётов в день экскурсии.
Ещё 79 отзывов

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