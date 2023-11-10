Золотая осень в Армении
Присоединяйтесь к нам в увлекательное приключение в сердце осенней Армении.
Этот тур позволит вам окунуться в мир красочных лиственных лесов, древних монастырей и волшебства озера Севан. Вас ждут уютные прогулки, вкусная армянская кухня и незабываемые впечатления. Насладитесь золотой осенью Армении вместе с нами!
Этот тур позволит вам окунуться в мир красочных лиственных лесов, древних монастырей и волшебства озера Севан. Вас ждут уютные прогулки, вкусная армянская кухня и незабываемые впечатления. Насладитесь золотой осенью Армении вместе с нами!
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Дилижан
- Монастырь Агарцин
- Озеро Парз
- Оленья ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Ваше путешествие начнется с озера Севан — самого большого озера в Армении и одного из самых высокогорных озер в мире. Вы сможете насладиться яркими красками осени, гуляя по его берегу и посещая исторический монастырь Севанаванк, построенный в 8 веке и внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите горные вершины, заснеженные пики и острова, которые придают озеру Севан особое очарование. Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы — севанский ишхан, рыбку сиг и раков.
Дилижан
Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Он расположен среди лесистых гор и является популярным местом отдыха для местных и иностранных туристов. Здесь вы сможете насладиться уютными улочками, покрытыми плотными лесами, и почувствовать вдохновение арт-сценой этого места.
Монастырь Агарцин
В лиственных лесах Дилижана взору открывается шедевр армянского зодчества, яркий пример гармонии природы с архитектурой – монастырь Агарцин. Когда-то рядом с Агарцином рос огромный дуб почти того же возраста, что и монастырь. К сожалению, до сегодняшнего дня сохранилась лишь небольшая часть дупла дерева, однако она все еще пользуется интересом среди посетителей. По существующему поверью, если удастся пройти через узкое дупло дерева, загадав при этом желание, можно надеяться, что оно сбудется.
Озеро Парз и оленья ферма
Озеро Парз расположено в Дилижанском национальном парке Тавушской области, на высоте 1334 м. над уровнем моря. Озеро образовалось в результате естественных климатических изменений. Здесь можно насладиться редким разнообразием растений и приятно провести день с друзьями, совершив прогулку на лодке по озеру. Окруженное густыми лесами, оно удивительно. Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии осенью. После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональные водители
- Бутилированная вода
- Машины с кондиционером
- Входные билеты в оленью ферму
- Начало (конец) из любой точки Еревана
- Дополнительные остановки по маршруту
- Что не входит
- Обед
- При выборе опции с гидом вас будет сопровождать гид или профессиональный гид-водитель из нашей команды
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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