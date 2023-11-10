Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Ваше путешествие начнется с озера Севан — самого большого озера в Армении и одного из самых высокогорных озер в мире. Вы сможете насладиться яркими красками осени, гуляя по его берегу и посещая исторический монастырь Севанаванк, построенный в 8 веке и внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите горные вершины, заснеженные пики и острова, которые придают озеру Севан особое очарование. Рыба из озера Севан славится на всю Армению, здесь можно вкусно поесть и попробовать местные деликатесы — севанский ишхан, рыбку сиг и раков.

Дилижан

Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Он расположен среди лесистых гор и является популярным местом отдыха для местных и иностранных туристов. Здесь вы сможете насладиться уютными улочками, покрытыми плотными лесами, и почувствовать вдохновение арт-сценой этого места.

Монастырь Агарцин

В лиственных лесах Дилижана взору открывается шедевр армянского зодчества, яркий пример гармонии природы с архитектурой – монастырь Агарцин. Когда-то рядом с Агарцином рос огромный дуб почти того же возраста, что и монастырь. К сожалению, до сегодняшнего дня сохранилась лишь небольшая часть дупла дерева, однако она все еще пользуется интересом среди посетителей. По существующему поверью, если удастся пройти через узкое дупло дерева, загадав при этом желание, можно надеяться, что оно сбудется.

Озеро Парз и оленья ферма

Озеро Парз расположено в Дилижанском национальном парке Тавушской области, на высоте 1334 м. над уровнем моря. Озеро образовалось в результате естественных климатических изменений. Здесь можно насладиться редким разнообразием растений и приятно провести день с друзьями, совершив прогулку на лодке по озеру. Окруженное густыми лесами, оно удивительно. Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии осенью. После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их.