2 отзыва оставили туристы

Хотите в одной экскурсии понять, что такое Армения? Для этого надо смешать горы, реки, храмы и вино, добавив армянский алфавит — гордость страны. В этом путешествии вы увидите Арарат и высочайшую гору Армении Арагац. Полюбуетесь каньоном, прикоснетесь к древности монастырей и найдете каменные буквы-исполины. А закрепите впечатления хорошим армянским вином.

Описание экскурсии

Аштарак — городок, где живет старая Армения

«Читать» нашу страну вы начнете с города Аштарак, который бережно хранит национальные традиции и колорит. Вы посетите маленькую церквушку Кармравор 7 века, с недавно восстановленными фресками. Мы поговорим о выдающихся людях: я расскажу, как Арарат чудным образом объединил поэтов Евтушенко и Геворга Эмина с художником Сарьяном. Здесь же вы увидите кафе, связанное с необычной историей армянина, познававшего азбуку кофейного бизнеса. А в местном магазине сможете купить традиционный армянский шоколад и лучший шароц (он же суджух /чурчхела). В конце прогулки по Аштараку мы спустимся к ущелью, где сохранился трехарочный мост 17 века и старая водяная мельница Мухсонц.

Горы, реки и тишина древних храмов

Следующая остановка — Касахское ущелье, многоступенчатый каньон, на глубине которого бежит река. Красивый союз неба, камня, воды и виднеющихся вершин гор Арагац — поразительный пейзаж! После вы посетите монастырь Сагмосаванк (монастырь Псалмов), который князья Вачутяны построили на краю обрыва в 13 веке. Среди его зданий выделяется книгохранилище, совмещенное с церковью. Я поделюсь легендами и реальными историями о том, какой ценой армяне сохранили древние рукописи.

Найти свою букву

Армянский алфавит называют одним из самых совершенных алфавитов мира. И у армян к нему особое отношение — это не просто письменность, но святыня и искусство. Вы увидите памятник алфавиту — 39 букв из туфа в человеческий рост, узнаете о его создании, о спрятанном в нем коде и о том, как армянский туф прославил Армению, Россию и Болгарию. И сфотографируетесь с первой буквой вашего имени.

Азбука армянского виноделия

Финальная точка маршрута — винодельня Воскеваз, которая напомнит декорации к старой легенде. Вас удивят и ее интерьеры с фресками, картинами и барельефами, созданные вручную. Вы, конечно, продегустируете вино и узнаете об особенностях местного виноградарства.

Организационные детали