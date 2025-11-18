2 отзыва оставили туристы

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Армения от А до Я

Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор - прикоснуться к национальному наследию и колориту
Хотите в одной экскурсии понять, что такое Армения? Для этого надо смешать горы, реки, храмы и вино, добавив армянский алфавит — гордость страны. В этом путешествии вы увидите Арарат и высочайшую гору Армении Арагац. Полюбуетесь каньоном, прикоснетесь к древности монастырей и найдете каменные буквы-исполины. А закрепите впечатления хорошим армянским вином.
5
35 отзывов
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я

Описание экскурсии

Аштарак — городок, где живет старая Армения

«Читать» нашу страну вы начнете с города Аштарак, который бережно хранит национальные традиции и колорит. Вы посетите маленькую церквушку Кармравор 7 века, с недавно восстановленными фресками. Мы поговорим о выдающихся людях: я расскажу, как Арарат чудным образом объединил поэтов Евтушенко и Геворга Эмина с художником Сарьяном. Здесь же вы увидите кафе, связанное с необычной историей армянина, познававшего азбуку кофейного бизнеса. А в местном магазине сможете купить традиционный армянский шоколад и лучший шароц (он же суджух /чурчхела). В конце прогулки по Аштараку мы спустимся к ущелью, где сохранился трехарочный мост 17 века и старая водяная мельница Мухсонц.

Горы, реки и тишина древних храмов

Следующая остановка — Касахское ущелье, многоступенчатый каньон, на глубине которого бежит река. Красивый союз неба, камня, воды и виднеющихся вершин гор Арагац — поразительный пейзаж! После вы посетите монастырь Сагмосаванк (монастырь Псалмов), который князья Вачутяны построили на краю обрыва в 13 веке. Среди его зданий выделяется книгохранилище, совмещенное с церковью. Я поделюсь легендами и реальными историями о том, какой ценой армяне сохранили древние рукописи.

Найти свою букву

Армянский алфавит называют одним из самых совершенных алфавитов мира. И у армян к нему особое отношение — это не просто письменность, но святыня и искусство. Вы увидите памятник алфавиту — 39 букв из туфа в человеческий рост, узнаете о его создании, о спрятанном в нем коде и о том, как армянский туф прославил Армению, Россию и Болгарию. И сфотографируетесь с первой буквой вашего имени.

Азбука армянского виноделия

Финальная точка маршрута — винодельня Воскеваз, которая напомнит декорации к старой легенде. Вас удивят и ее интерьеры с фресками, картинами и барельефами, созданные вручную. Вы, конечно, продегустируете вино и узнаете об особенностях местного виноградарства.

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Ереване и отвезу обратно
  • Дополнительные расходы: посещение винодельни с дегустацией (~5000 драмов) и обед
  • Винодельня не работает по воскресеньям. Если наша экскурсия пройдет в этот день, то вместо неё можно посетить местного винодела в Ереване с дегустацией домашнего вина в старом маране. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы с водителем заберем вас из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаянэ
Гаянэ — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2540 туристов
Я армянка, родилась в Грузии, родной язык — русский. По первому образованию я учитель. Обладаю здоровым чувством юмора, а желание общаться является важной частью моей жизни. В Армении живу с 1980
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года, изучаю Ереван и его архитектуру. Обожаю прогулки по улицам городов и сёлам Армении, поездки по горным серпантинам, люблю любоваться горными пейзажами и делать открытия, пусть даже маленькие. Желание поделиться увиденным привело меня в сферу туризма — с 2014 года это стало моей профессией. Девизом моих экскурсий являются строки из стихотворения С. Городецкого «Армения»: «Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью. Друг другу двери сердца отворить!»

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
2
3
2
1
Наталья
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в третий день! Если бы мы забронировали у нее свою первую экскурсию, то, несомненно, отменили
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бы все другие забронированные экскурсии и ездили бы по стране только с ней. Гаянэ - прекрасный рассказчик, интересный собеседник, знает все обо всем! Время с ней пролетело незаметно, хотя мы вместе провели почти 8 часов.

Отдельное спасибо хочется сказать за прекрасную частную винодельню у Гая! Это что-то незабываемое! Очень атмосферное и самобытное место. А какой стол Гай накрыл!!! Просто ВАУ!!! Мы продегустировали 4 вида домашних вин из разных сортов винограда и разных годов! Выделить среди них самое вкусное не вышло, все прекрасны! Хорошо, что наша экскурсия выпала на воскресенье и мы не смогли попасть на большую винодельню.
От всей души рекомендуем Гаянэ как самого лучшего организатора экскурсий! У нас большой опыт в путешествиях по городам и странам и, без преувеличения, можем сказать что Гаянэ достойна наивысшей оценки! Если вернемся в Армению, то только к Гаянэ! 💖

Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в+1
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в
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а
Большая благодарность Гаянэ за увлекательное путешествие по красивым местам Армении. Семья довольна на все 100%. Размеренная подача материала, насыщенная множеством событий. Добродушное общение. Я себя почувствовал мальчиком, которому показывал мир классная учительница:)). Очень приятно, доброжелательно и тепло. Гаянэ, спасибо вам за этот день!!!
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Роман
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно смешав "горы, реки, храмы и вино";)) Но программа Гаянэ оказалась наполнена новыми очень необычными
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и впечатляющими достопримечательностями: мы наконец-то увидели фрески - в церквушке Кармравор и монастыре Сагмосаванк, подивились завораживающей красотой каньона реки Касах, позабавились на старинной водяной мельнице… У Гаянэ просто академические знания, но при этом она продолжает увлеченно познавать новое. По нашей просьбе мы дополнили маршрут посещением монастыря Тегер, где вместе с ней исследовали "тещин хачкар".
Гаянэ - потрясающая рассказчица, чего только стоят легенды про армян-первопроходцев кофейной индустрии Европы!;) А если серьёзно - её очень приятно слушать, так что одного дня мало для общения с Гаянэ!
В нашу дату винный завод Воскеаз был забронирован на свадебное торжество, поэтому мы посетили небольшую фамильную винодельню со 150-летней историей, расположенную в старинном районе Еревана Норк. Увлекательная экскурсия в маран, дегустация выдержанных вин и очень вкусный ужин - красивое завершение дня и нашего турне по Хайастану!
От души благодарим Гаянэ за потрясающий день и непременно рекомендуем к посещению эту экскурсию!

На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно+2
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно
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Елена
Добрый день! В Армении, и в частности в Ереване, были с мужем впервые. В отпуске не любим сидеть на одном месте и с удовольствием посещаем разные достопримечательности. Так случилось и
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в этот раз. Экскурсия с Гаянэ и водителем Гагиком прошла просто на ура! Было много интересного- информация структурирована, места без толпы туристов, и настолько вдохновляющие, что из каждой точки маршрута подолгу не хотелось уезжать. Маршрут продуман до мелочей, учтены технические остановки. В общем, мы довольны, и ждем новой встречи с прекрасной страной и Гаянэ)))

Добрый день! В Армении, и в частности в Ереване, были с мужем впервые. В отпуске не
Добрый день! В Армении, и в частности в Ереване, были с мужем впервые. В отпуске не
Добрый день! В Армении, и в частности в Ереване, были с мужем впервые. В отпуске не
Добрый день! В Армении, и в частности в Ереване, были с мужем впервые. В отпуске не
Добрый день! В Армении, и в частности в Ереване, были с мужем впервые. В отпуске не
Добрый день! В Армении, и в частности в Ереване, были с мужем впервые. В отпуске не
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Elena
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
Также интересно было посетить место с армянским алфавитом. Но! В дождливую погоду там ужасная грязная под ногами. Спасибо гиду, что прихватила нам бахилы!
Также любопытно было посетить винодельню Воскеваз, это чуть ли не единственное место где используют карасы!
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!+2
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте!
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Tatiana
Это великолепная экскурсия, Гаянэ вне конкуренции!!! Прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, снимает классные видео по ходу прогулки и уж точно не даст заскучать!!! 😁 места очень красивые, маршрут хорошо спланирован, вместо Воскеваза (он был закрыт) побывали в маранах (винные погреба) с дегустацией вина и обедом! Очень рекомендуем!!!
Это великолепная экскурсия, Гаянэ вне конкуренции!!! Прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, снимает классные видео по
Это великолепная экскурсия, Гаянэ вне конкуренции!!! Прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, снимает классные видео по
Это великолепная экскурсия, Гаянэ вне конкуренции!!! Прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, снимает классные видео по
Это великолепная экскурсия, Гаянэ вне конкуренции!!! Прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, снимает классные видео по
Это великолепная экскурсия, Гаянэ вне конкуренции!!! Прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, снимает классные видео по
Это великолепная экскурсия, Гаянэ вне конкуренции!!! Прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, снимает классные видео по
Это великолепная экскурсия, Гаянэ вне конкуренции!!! Прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, снимает классные видео по
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