2 отзыва оставили туристы

Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор - прикоснуться к национальному наследию и колориту
Хотите в одной экскурсии понять, что такое Армения? Для этого надо смешать горы, реки, храмы и вино, добавив армянский алфавит — гордость страны. В этом путешествии вы увидите Арарат и высочайшую гору Армении Арагац. Полюбуетесь каньоном, прикоснетесь к древности монастырей и найдете каменные буквы-исполины. А закрепите впечатления хорошим армянским вином.
«Читать» нашу страну вы начнете с города Аштарак, который бережно хранит национальные традиции и колорит. Вы посетите маленькую церквушку Кармравор 7 века, с недавно восстановленными фресками. Мы поговорим о выдающихся людях: я расскажу, как Арарат чудным образом объединил поэтов Евтушенко и Геворга Эмина с художником Сарьяном. Здесь же вы увидите кафе, связанное с необычной историей армянина, познававшего азбуку кофейного бизнеса. А в местном магазине сможете купить традиционный армянский шоколад и лучший шароц (он же суджух /чурчхела). В конце прогулки по Аштараку мы спустимся к ущелью, где сохранился трехарочный мост 17 века и старая водяная мельница Мухсонц.
Горы, реки и тишина древних храмов
Следующая остановка — Касахское ущелье, многоступенчатый каньон, на глубине которого бежит река. Красивый союз неба, камня, воды и виднеющихся вершин гор Арагац — поразительный пейзаж! После вы посетите монастырь Сагмосаванк (монастырь Псалмов), который князья Вачутяны построили на краю обрыва в 13 веке. Среди его зданий выделяется книгохранилище, совмещенное с церковью. Я поделюсь легендами и реальными историями о том, какой ценой армяне сохранили древние рукописи.
Найти свою букву
Армянский алфавит называют одним из самых совершенных алфавитов мира. И у армян к нему особое отношение — это не просто письменность, но святыня и искусство. Вы увидите памятник алфавиту — 39 букв из туфа в человеческий рост, узнаете о его создании, о спрятанном в нем коде и о том, как армянский туф прославил Армению, Россию и Болгарию. И сфотографируетесь с первой буквой вашего имени.
Азбука армянского виноделия
Финальная точка маршрута — винодельня Воскеваз, которая напомнит декорации к старой легенде. Вас удивят и ее интерьеры с фресками, картинами и барельефами, созданные вручную. Вы, конечно, продегустируете вино и узнаете об особенностях местного виноградарства.
Организационные детали
Я заберу вас в любом удобном вам месте в Ереване и отвезу обратно
Дополнительные расходы: посещение винодельни с дегустацией (~5000 драмов) и обед
Винодельня не работает по воскресеньям. Если наша экскурсия пройдет в этот день, то вместо неё можно посетить местного винодела в Ереване с дегустацией домашнего вина в старом маране. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы с водителем заберем вас из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаянэ — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2540 туристов
Я армянка, родилась в Грузии, родной язык — русский. По первому образованию я учитель. Обладаю здоровым чувством юмора, а желание общаться является важной частью моей жизни.
В Армении живу с 1980 читать дальшеуменьшить
года, изучаю Ереван и его архитектуру. Обожаю прогулки по улицам городов и сёлам Армении, поездки по горным серпантинам, люблю любоваться горными пейзажами и делать открытия, пусть даже маленькие.
Желание поделиться увиденным привело меня в сферу туризма — с 2014 года это стало моей профессией. Девизом моих экскурсий являются строки из стихотворения С. Городецкого «Армения»: «Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью. Друг другу двери сердца отворить!»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Были с подругой в Армении 4 дня и очень сожалеем, что познакомились с Гаянэ только в третий день! Если бы мы забронировали у нее свою первую экскурсию, то, несомненно, отменили читать дальшеуменьшить
бы все другие забронированные экскурсии и ездили бы по стране только с ней. Гаянэ - прекрасный рассказчик, интересный собеседник, знает все обо всем! Время с ней пролетело незаметно, хотя мы вместе провели почти 8 часов.
Отдельное спасибо хочется сказать за прекрасную частную винодельню у Гая! Это что-то незабываемое! Очень атмосферное и самобытное место. А какой стол Гай накрыл!!! Просто ВАУ!!! Мы продегустировали 4 вида домашних вин из разных сортов винограда и разных годов! Выделить среди них самое вкусное не вышло, все прекрасны! Хорошо, что наша экскурсия выпала на воскресенье и мы не смогли попасть на большую винодельню. От всей души рекомендуем Гаянэ как самого лучшего организатора экскурсий! У нас большой опыт в путешествиях по городам и странам и, без преувеличения, можем сказать что Гаянэ достойна наивысшей оценки! Если вернемся в Армению, то только к Гаянэ! 💖
+1
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а
артем
Большая благодарность Гаянэ за увлекательное путешествие по красивым местам Армении. Семья довольна на все 100%. Размеренная подача материала, насыщенная множеством событий. Добродушное общение. Я себя почувствовал мальчиком, которому показывал мир классная учительница:)). Очень приятно, доброжелательно и тепло. Гаянэ, спасибо вам за этот день!!!
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Роман
На экскурсию к Гаянэ мы попали на шестой день нашего приключения по Армении - уже изрядно смешав "горы, реки, храмы и вино";)) Но программа Гаянэ оказалась наполнена новыми очень необычными читать дальшеуменьшить
и впечатляющими достопримечательностями: мы наконец-то увидели фрески - в церквушке Кармравор и монастыре Сагмосаванк, подивились завораживающей красотой каньона реки Касах, позабавились на старинной водяной мельнице… У Гаянэ просто академические знания, но при этом она продолжает увлеченно познавать новое. По нашей просьбе мы дополнили маршрут посещением монастыря Тегер, где вместе с ней исследовали "тещин хачкар". Гаянэ - потрясающая рассказчица, чего только стоят легенды про армян-первопроходцев кофейной индустрии Европы!;) А если серьёзно - её очень приятно слушать, так что одного дня мало для общения с Гаянэ! В нашу дату винный завод Воскеаз был забронирован на свадебное торжество, поэтому мы посетили небольшую фамильную винодельню со 150-летней историей, расположенную в старинном районе Еревана Норк. Увлекательная экскурсия в маран, дегустация выдержанных вин и очень вкусный ужин - красивое завершение дня и нашего турне по Хайастану! От души благодарим Гаянэ за потрясающий день и непременно рекомендуем к посещению эту экскурсию!
+2
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Елена
Добрый день! В Армении, и в частности в Ереване, были с мужем впервые. В отпуске не любим сидеть на одном месте и с удовольствием посещаем разные достопримечательности. Так случилось и читать дальшеуменьшить
в этот раз. Экскурсия с Гаянэ и водителем Гагиком прошла просто на ура! Было много интересного- информация структурирована, места без толпы туристов, и настолько вдохновляющие, что из каждой точки маршрута подолгу не хотелось уезжать. Маршрут продуман до мелочей, учтены технические остановки. В общем, мы довольны, и ждем новой встречи с прекрасной страной и Гаянэ)))
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Elena
Касахское ущелье меня восхитило! Церковь тоже уникальная и расположена в живописном месте! Также интересно было посетить место с армянским алфавитом. Но! В дождливую погоду там ужасная грязная под ногами. Спасибо гиду, что прихватила нам бахилы! Также любопытно было посетить винодельню Воскеваз, это чуть ли не единственное место где используют карасы!
+2
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Tatiana
Это великолепная экскурсия, Гаянэ вне конкуренции!!! Прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, снимает классные видео по ходу прогулки и уж точно не даст заскучать!!! 😁 места очень красивые, маршрут хорошо спланирован, вместо Воскеваза (он был закрыт) побывали в маранах (винные погреба) с дегустацией вина и обедом! Очень рекомендуем!!!