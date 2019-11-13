2 отзыва оставили туристы

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Армения от А до Я

Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор — прикоснуться к национальному наследию и колориту

5
2 отзыва
Гаянэ
Гаянэ – Гид из Еревана
Хотите в одной экскурсии 🧭 понять, что такое Армения? Для этого надо смешать горы ⛰️, реки, храмы и вино 🍷, добавив армянский алфавит — гордость страны.

В этом путешествии вы увидите Арарат и высочайшую гору Армении Арагац.

Полюбуетесь каньоном, прикоснетесь к древности монастырей и найдете каменные буквы-исполины.

А закрепите впечатления хорошим армянским вином.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €110 за экскурсию

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Армения от А до Я
Армения от А до Я

Что вас ожидает

Аштарак — городок, где живет старая Армения
«Читать» нашу страну вы начнете с города Аштарак, который бережно хранит национальные традиции и колорит. Вы посетите маленькую церквушку Кармравор 7 века, с недавно восстановленными фресками, и попробуете лучший шароц (он же суджух и наша чурчхела). Мы поговорим о выдающихся людях: я расскажу, как Арарат чудным образом объединил поэтов Евтушенко и Геворга Эмина с художником Сарьяном. Здесь же вы увидите кафе, связанное с необычной историей 📖 армянина, познававшего азбуку кофейного бизнеса. А в местном магазине сможете купить традиционный армянский шоколад. В конце прогулки по Аштараку мы спустимся к ущелью, где сохранился трехарочный мост 17 века и старая водяная мельница Мухсонц.

Горы, реки и тишина древних храмов
Следующая остановка — Касахское ущелье, многоступенчатый каньон, на глубине которого бежит река. Красивый союз неба, камня, воды и виднеющихся вершин гор ⛰️ Арагац — поразительный пейзаж! После вы посетите монастырь Сагмосаванк (монастырь Псалмов), который князья Вачутян построили на краю обрыва в 13 веке. Среди его зданий выделяется книгохранилище, совмещенное с церковью. Я поделюсь легендами и реальными историями о том, какой ценой армяне сохранили древние рукописи.

Найти свою букву
Армянский алфавит называют одним из самых совершенных алфавитов мира. И у армян к нему особое отношение — это не просто письменность, но святыня и искусство. Вы увидите памятник алфавиту — 39 букв из туфа в человеческий рост, узнаете о его создании, о спрятанном в нем коде и о том, как армянский туф прославил Армению, Россию и Болгарию. И сфотографируетесь 📸 с первой буквой вашего имени.

Азбука армянского виноделия
Финальная точка маршрута — винодельня Воскеваз, которая напомнит декорации к старой легенде. Вас удивят и ее интерьеры с фресками, картинами и барельефами, созданные вручную. Вы, конечно, продегустируете вино 🍷 и узнаете об особенностях местного виноградарства.

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Ереване и отвезу обратно.
  • Дополнительные расходы: посещение винодельни с дегустацией (~5000 драм) и обед.
  • Винодельня не работает по воскресеньям. Если наша экскурсия ⛳ пройдет в этот день, можно будет съездить в церковь ⛪ Мугни недалеко от Аштарака.
Начало и место завершения
🚩 Мы с водителем заберем вас из отеля.
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я
Армения от А до Я

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гаянэ
Гаянэ
Добрый день, меня зовут Гаянэ. По первому образованию я учитель, поэтому желание общаться является важной частью моей жизни. От общения получаю заряд энергии, которым делюсь с гостями. Гостеприимна, что и привело меня в туристическую сферу с 2014 года. Люблю компании знакомые и незнакомые, коммуникабельна, жизнерадостна, со здоровым чувством юмором. Хочу поделиться безграничной любовью к Армении. Мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Армении с желанием обязательно вернуться. Ваша Гаянэ.
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2 отзыва оставили туристы

13 ноября 2019
Рады, то выбрали экскурсию в Гаянэ, ведь у нее по-настоящему энциклопедические знания об истории Армении! Еще при выезде из города, она уже успела многое рассказать нам о столице, а потом познакомила нас и с армянским эпосом, легендами и религиозными традициями. На любой вопрос у нее есть ответ, про каждого правителя есть увлекательный рассказ! Вид ущелья нас поразил! До сих пор, кажется, стоит перед глазами! Жаль, что из-за раннего захода солнца в октябре не успели полюбоваться на мост - в темноте его уже не видно, и попробовать шоколад и чурчхеллу - кафе было закрыто. Но зато полюбовались на то, какими яркими красками золотой осени раскрашиваются холмы Армении! И поели вкусных яблок нового урожая.
13 мая 2019
Cпасибо большое Гаянэ за очень интересную экскурсию и подробный рассказ про храмы, религиозные особенности и культуру Армении. Посетили очень интересные места: храм Сагмосаванк, который находится на краю ущелья Касах с видом на гору Агарац. Красота невероятная. Посетили армянский алфавит, попили вкусный кофе и съездили на винный заводик Воскеваз (вино там очень вкусное). Всем советую)

Гаянэ проводит ещё 2 экскурсии

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