Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард

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Наше путешествие по Армении начнется с увлекательного обзорного тура по Еревану, сердцу Армении.

Затем посетим единственный языческий храм в Армении — Гарни, ущелье Симфония камней и монастырский комплекс Гегард, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников, а также винтажных центральных улиц города.
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
Прогулка по Еревану, Храм Гарни, Симфония камней, Монастырь Гегард
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Что вас ожидает:

  • Основные достопримечательности Еревана
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Ущелье Симфония камней
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по Еревану и Симфония камнейНачнем наше путешествие по Армении с увлекательного обзорного тура по Еревану, сердцу Армении. Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников (таких как Здание Оперы, Комплекс Каскад, Здание Национального Собрания, Площадь Республики), а также старинных центральных улиц города.
В рамках данного индивидуального тура вы посетите языческий храм Гарни и монастырский комплекс Гегард. Остановка будет у арки Егише Чаренца, затем храма Бога Солнца Митры – Гарни – единственного языческого храма в Армении. При следующей остановке Вас удивит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.
Последней остановкой перед возвращением в Ереван будет ущелье «Симфония камней». Это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида
  • Входные билеты
  • Вода
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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