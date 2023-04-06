Прогулка по Еревану и Симфония камнейНачнем наше путешествие по Армении с увлекательного обзорного тура по Еревану, сердцу Армении. Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.

Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников (таких как Здание Оперы, Комплекс Каскад, Здание Национального Собрания, Площадь Республики), а также старинных центральных улиц города.

В рамках данного индивидуального тура вы посетите языческий храм Гарни и монастырский комплекс Гегард. Остановка будет у арки Егише Чаренца, затем храма Бога Солнца Митры – Гарни – единственного языческого храма в Армении. При следующей остановке Вас удивит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Последней остановкой перед возвращением в Ереван будет ущелье «Симфония камней». Это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.