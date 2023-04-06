Наше путешествие по Армении начнется с увлекательного обзорного тура по Еревану, сердцу Армении.
Затем посетим единственный языческий храм в Армении — Гарни, ущелье Симфония камней и монастырский комплекс Гегард, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.
Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников, а также винтажных центральных улиц города.
Затем посетим единственный языческий храм в Армении — Гарни, ущелье Симфония камней и монастырский комплекс Гегард, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.
Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников, а также винтажных центральных улиц города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Основные достопримечательности Еревана
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Ущелье Симфония камней
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по Еревану и Симфония камнейНачнем наше путешествие по Армении с увлекательного обзорного тура по Еревану, сердцу Армении. Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников (таких как Здание Оперы, Комплекс Каскад, Здание Национального Собрания, Площадь Республики), а также старинных центральных улиц города.
В рамках данного индивидуального тура вы посетите языческий храм Гарни и монастырский комплекс Гегард. Остановка будет у арки Егише Чаренца, затем храма Бога Солнца Митры – Гарни – единственного языческого храма в Армении. При следующей остановке Вас удивит своим великолепием частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.
Последней остановкой перед возвращением в Ереван будет ущелье «Симфония камней». Это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- Входные билеты
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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