На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Реликтовому озеру Севан несколько десятков тысяч лет. Это визитная карточка Армении и её гордость. Хотим познакомить вас с северной стороной озера — самой отдалённой и живописной.
Вы получите удовольствие от невероятных видов Севана с парусной яхты, насладитесь пикником у кристально-чистой воды и прогуляетесь по красочному уголку Севанского национального парка.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Артанишский полуостров и его обитатели
Мы неслучайно выбрали эту локацию. Это самая живописная часть Севанского национального парка. Понаблюдаем здесь за игуанообразными ящерицами, изучим суккуленты и интересные образования на скалах – свидетельства того, что озеро когда-то было гораздо больше по размерам. Гид расскажет, что случилось и куда ушла вода. А также поделится историей освоения Севана и вспомнит, как тут проходили соревнования за Кубок СССР по парусному спорту.
Мини-пикник, Севан и ужин
Мы остановимся на одном из самых лучших пляжей побережья с кристально-чистой водой. Устроим пикник в необычных декорациях – в окружении густых облепиховых кустов. А потом на парусной яхте отправимся в плавание по умиротворённому Севану. Высадимся прямо на противоположном берегу, отужинаем в ресторане и поедем домой.
Тайминг маршрута
10:00 – выезд из Еревана 11:30 – остановка на фудкорте (кофе, личные потребности) 13:00 – прибытие к Артанишскому полуострову и прогулка по нему 15:00 – мини-пикник на пляже у скал и отдых 16:30 – плавание по акватории на яхте 18:30 – ужин 19:30 – отъезд в Ереван 21:00 – 21:30 – прибытие в Ереван
Организационные детали
Водная прогулка пройдёт на парусной яхте класса J/24, вмещающей до 10 пассажиров. На борту есть спасательные жилеты. Капитан судна — мастер парусного спорта и тренер сборной Армении.
На берегу за судном будет вестись наблюдение с бинокля. Имеются две моторные лодки для обеспечения безопасности.
В стоимость включены трансфер из Еревана и обратно, прогулка на яхте, услуги гида, пикник и ужин
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 66 туристов
Добро пожаловать в бюро нестандартных экскурсий и приключений! Мы устроим для вас увлекательное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Наша страсть — это постсоветский техноген, горные восхождения, чиловые тусовки на природе и этнографические проникновения. Вам точно понравится!