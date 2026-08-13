К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
Насладиться воздухом и красками природных чудес Армении
Наше путешествие будет очень насыщенным: мы посетим древние монастыри Кечарис, Севанаванк, Агарцин.
Но главное, что вас ждёт — это роскошные краски здешних чудес природы: бирюзового озера-моря Севан и самых зелёных курортов страны — Цахкадзора и Дилижана. Вдыхайте свежий воздух, не уставайте смотреть по сторонам — и наслаждайтесь! Вы — в Армении!
Курорт Цахкадзор известен крутыми горнолыжными трассами и восхитительной природой. Вы прокатитесь на скоростной кресельной канатке до горных вершин и оттуда увидите Армению как на ладони. Посмотрите на несколько памятников архитектуры Цахкадзора, самый известный из которых — монастырь Кечарис. «Кечи» по-армянски означает «берёза», и вокруг монастыря действительно растёт множество берёз.
Голубой Севан
Для армян Севан — это «Гегамское море». Для путешественников — самое высокогорное озеро в Евразии и одно из крупнейших пресноводных озёр в мире. Вы погуляете по его берегам, полюбуетесь пронзительно-голубым цветом воды и живописными горными грядами, обрамляющими озеро, а затем посетите монастырский комплекс Севананванк, возведённый царями Багратуни.
Дилижан и монастырь Агарцин
Мы отправимся в город-курорт, расположенный в долине и со всех сторон окружённый заповедником. Вы насладитесь свежим лесным воздухом и погуляете по колоритной улице Шарамбеяна, вдоль которой стоят домики из туфа с деревянными балконами, красными черепичными крышами, резными наличниками и перилами — все эти детали воссоздают атмосферу быта горожан 19 века. А затем мы углубимся в горные леса, чтобы взглянуть на монастырь Агарцин и понять, почему его название переводится как «игра орлов».
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. В салоне — бесплатный Wi-Fi, кофе/чай и вода.
Экскурсия возможна с детьми от 5 лет
Дополнительно оплачивается канатная дорога Цахкадзора — 3000 драмов/чел.
Из-за погоды можем заменить посещение монастыря Агарцин на осмотр монастыря Гошаванк
Обязательно возьмите с собой тёплую одежду
в среду и субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2863 туристов
Родилась и проживаю в Армении. По образованию я библиотекарь, училась в педагогическом университете. Много изучала архивные документы и потом захотела исследовать то, о чём писали в летописях. Так я сделала читать дальшеуменьшить
первый шаг к туризму.
В сфере гостеприимства с 2018 года. Для меня это работа мечты. Провожу классические туры: когда-то я сама открывала город как путешественница, поэтому теперь показываю всё то, что должен увидеть человек, приехавший сюда впервые. Рада знакомить гостей с армянскими традициями, обычаями и, конечно, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Илья
- Не могу не упомянуть, что несмотря на то что я, к сожалению, опаздывал к началу экскурсии, и я бы прекрасно понял, если бы уехали без меня, но меня подождали. - читать дальшеуменьшить
Экскурсия проходила на Toyota Alphard, в целом там было достаточно комфортно. Группа небольшая, поэтому она более гибкая, в том числе по времени. Экскурсию проводила сама организатор Аревик - она и рассказывала про локации. - Локации достаточно интересные - была и открытая канатная дорога, и монастыри, и озеро Севан, и город Дилижан. Обед проходил в ресторане на озере, и сам ресторан вполне понравился. Также очень запомнился coffee break на берегу горной речки.
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Виктория
Нам очень понравилась наша поездка. Аревик была внимательна и заботлива, а путешествие в мини группе на комфортном автомобиле создало ощущение поездки с друзьями.
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Ирина
Маршрут экскурсии хорошо спланирован — я не фанат долгих поездок на машине, но были продуманы достаточно остановок, чтобы не перегружать нас. В каждой точки была дана ёмкая информация об истории читать дальшеуменьшить
и архитектуре, а также свободное время. По дороге мы тоже узнавали много интересного о культуре и истории Армении. особенно запомнились легенды. Кофе с гатой на берегу реки было милым дополнением 😊
Экскурсию рекомендую 👍🏻 Если планируете подниматься на канатке, учтите, что можно промокнуть и будет ветрено и холодно, теплая одежда это must have. И желательно головной убор, дождевик, смена тёплых носочков. (Речь идёт о середине апреля).
Аревик
Ответ организатора:
Спосибо Ирина за отзыв, нам важно мнение всех наших гостей.
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Алексей
Все понравилось, красивые места, обед, остановки, все продумано!
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Алёна
Хорошая экскурсия, места и виды очень красивые, бонус в виде кофе с Гатой приятный. Народу немного, автомобиль всего на 6 гостей. Спасибо организаторам
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Ирина
Благодарим Аревик за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут, удобная машина. Аревик поделилась с нами своей любовью к Армении, помогла составить первое впечатление о стране (это была наша первая экскурсия читать дальшеуменьшить
в Армении). Особенно хочется отметить акцент в экскурсии на особенности архитектуры монастырей. Для меня это было важно и интересно. Еще раз благодарим и гида, и водителя и с удовольствием будем рекомендовать экскурсию друзьям.
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