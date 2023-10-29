К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе

Насладиться воздухом и красками природных чудес Армении

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Наше путешествие будет очень насыщенным: мы посетим древние монастыри Кечарис, Севанаванк, Агарцин.

Но главное, что вас ждёт — это роскошные краски здешних чудес природы: бирюзового озера-моря Севан и самых зелёных курортов страны — Цахкадзора и Дилижана. Вдыхайте свежий воздух, не уставайте смотреть по сторонам — и наслаждайтесь! Вы — в Армении!
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
К голубому Севану, зелёному Дилижану - в мини-группе
Ближайшие даты:
29
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ноя
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Цахкадзор и монастырь Кечарис

Курорт Цахкадзор известен крутыми горнолыжными трассами и восхитительной природой. Вы прокатитесь на скоростной кресельной канатке до горных вершин и оттуда увидите Армению как на ладони. Посмотрите на несколько памятников архитектуры Цахкадзора, самый известный из которых — монастырь Кечарис. «Кечи» по-армянски означает «берёза», и вокруг монастыря действительно растёт множество берёз.

Голубой Севан

Для армян Севан — это «Гегамское море». Для путешественников — самое высокогорное озеро в Евразии и одно из крупнейших пресноводных озёр в мире. Вы погуляете по его берегам, полюбуетесь пронзительно-голубым цветом воды и живописными горными грядами, обрамляющими озеро, а затем посетите монастырский комплекс Севананванк, возведённый царями Багратуни.

Дилижан и монастырь Агарцин

Мы отправимся в город-курорт, расположенный в долине и со всех сторон окружённый заповедником. Вы насладитесь свежим лесным воздухом и погуляете по колоритной улице Шарамбеяна, вдоль которой стоят домики из туфа с деревянными балконами, красными черепичными крышами, резными наличниками и перилами — все эти детали воссоздают атмосферу быта горожан 19 века. А затем мы углубимся в горные леса, чтобы взглянуть на монастырь Агарцин и понять, почему его название переводится как «игра орлов».

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном 6-местном автомобиле Toyota Alphard. В салоне — бесплатный Wi-Fi, кофе/чай и вода.
  • Экскурсия возможна с детьми от 5 лет
  • Дополнительно оплачивается канатная дорога Цахкадзора — 3000 драмов/чел.

в воскресенье в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Озеро Севан
Популярные места
Дилижан

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