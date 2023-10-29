Насладиться воздухом и красками природных чудес Армении
Но главное, что вас ждёт — это роскошные краски здешних чудес природы: бирюзового озера-моря Севан и самых зелёных курортов страны — Цахкадзора и Дилижана. Вдыхайте свежий воздух, не уставайте смотреть по сторонам — и наслаждайтесь! Вы — в Армении!
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Описание
Что вас ожидает
Цахкадзор и монастырь Кечарис
Курорт Цахкадзор известен крутыми горнолыжными трассами и восхитительной природой. Вы прокатитесь на скоростной кресельной канатке до горных вершин и оттуда увидите Армению как на ладони. Посмотрите на несколько памятников архитектуры Цахкадзора, самый известный из которых — монастырь Кечарис. «Кечи» по-армянски означает «берёза», и вокруг монастыря действительно растёт множество берёз.
Голубой Севан
Для армян Севан — это «Гегамское море». Для путешественников — самое высокогорное озеро в Евразии и одно из крупнейших пресноводных озёр в мире. Вы погуляете по его берегам, полюбуетесь пронзительно-голубым цветом воды и живописными горными грядами, обрамляющими озеро, а затем посетите монастырский комплекс Севананванк, возведённый царями Багратуни.
Дилижан и монастырь Агарцин
Мы отправимся в город-курорт, расположенный в долине и со всех сторон окружённый заповедником. Вы насладитесь свежим лесным воздухом и погуляете по колоритной улице Шарамбеяна, вдоль которой стоят домики из туфа с деревянными балконами, красными черепичными крышами, резными наличниками и перилами — все эти детали воссоздают атмосферу быта горожан 19 века. А затем мы углубимся в горные леса, чтобы взглянуть на монастырь Агарцин и понять, почему его название переводится как «игра орлов».
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном 6-местном автомобиле Toyota Alphard. В салоне — бесплатный Wi-Fi, кофе/чай и вода.
- Экскурсия возможна с детьми от 5 лет
- Дополнительно оплачивается канатная дорога Цахкадзора — 3000 драмов/чел.
в воскресенье в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Маштоца
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 10:30Экскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.