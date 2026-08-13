Наше путешествие будет очень насыщенным: мы посетим древние монастыри Кечарис, Севанаванк, Агарцин. Но главное, что вас ждёт — это роскошные краски здешних чудес природы: бирюзового озера-моря Севан и самых зелёных курортов страны — Цахкадзора и Дилижана. Вдыхайте свежий воздух, не уставайте смотреть по сторонам — и наслаждайтесь! Вы — в Армении!

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Описание экскурсии

Цахкадзор и монастырь Кечарис

Курорт Цахкадзор известен крутыми горнолыжными трассами и восхитительной природой. Вы прокатитесь на скоростной кресельной канатке до горных вершин и оттуда увидите Армению как на ладони. Посмотрите на несколько памятников архитектуры Цахкадзора, самый известный из которых — монастырь Кечарис. «Кечи» по-армянски означает «берёза», и вокруг монастыря действительно растёт множество берёз.

Голубой Севан

Для армян Севан — это «Гегамское море». Для путешественников — самое высокогорное озеро в Евразии и одно из крупнейших пресноводных озёр в мире. Вы погуляете по его берегам, полюбуетесь пронзительно-голубым цветом воды и живописными горными грядами, обрамляющими озеро, а затем посетите монастырский комплекс Севананванк, возведённый царями Багратуни.

Дилижан и монастырь Агарцин

Мы отправимся в город-курорт, расположенный в долине и со всех сторон окружённый заповедником. Вы насладитесь свежим лесным воздухом и погуляете по колоритной улице Шарамбеяна, вдоль которой стоят домики из туфа с деревянными балконами, красными черепичными крышами, резными наличниками и перилами — все эти детали воссоздают атмосферу быта горожан 19 века. А затем мы углубимся в горные леса, чтобы взглянуть на монастырь Агарцин и понять, почему его название переводится как «игра орлов».

Организационные детали