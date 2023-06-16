Приглашаем в комфортное и невероятно живописное путешествие к озеру Севан! Всего 1,5 часа на авто — и вы уже не в бурлящем Ереване, а на берегу горного озера. Мы прокатим вас на парусной яхте и покажем два чудесных монастыря: Севанаванк и Айраванк. А ещё заглянем на семейную сыроварню и погуляем по средневековому кладбищу.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Круиз на парусной яхте (1-1,5 часа). Вы прокатитесь по идиллическому горному озеру на яхте и полюбуетесь потрясающими видами.

Инфоцентр национального заповедника Севан (40 минут). Работники инфоцентра расскажут вам о природных особенностях озера: как оно образовалось, чем знаменито и в какие рейтинги «самых-самых» мест в мире входит.

Монастырь Севанаванк (1,5 часа). Образец армянского раннесредневекового зодчества. Вы расшифруете особенности его архитектуры и прикоснётесь к его богатой истории.

Монастырь Айраванк (40 минут). Вы осмотрите чудесный монастырь 9-12 веков, расположенный на скалистом холме с видом на Севан. Наш гид поделится связанными с ним легендами.

Семейная сыроварня (1,5 часа). Мы посетим сыроварню семьи Микаелянов в селе Норадус. Вы сможете продегустировать и, при желании, купить изысканные сорта сыра.

Организационные детали