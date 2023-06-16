Прокатиться по горному озеру на парусной яхте и раскрыть историю древних храмов с профессиональным г
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даты
Описание
Что вас ожидает
Круиз на парусной яхте (1-1,5 часа). Вы прокатитесь по идиллическому горному озеру на яхте и полюбуетесь потрясающими видами.
Инфоцентр национального заповедника Севан (40 минут). Работники инфоцентра расскажут вам о природных особенностях озера: как оно образовалось, чем знаменито и в какие рейтинги «самых-самых» мест в мире входит.
Монастырь Севанаванк (1,5 часа). Образец армянского раннесредневекового зодчества. Вы расшифруете особенности его архитектуры и прикоснётесь к его богатой истории.
Монастырь Айраванк (40 минут). Вы осмотрите чудесный монастырь 9-12 веков, расположенный на скалистом холме с видом на Севан. Наш гид поделится связанными с ним легендами.
Семейная сыроварня (1,5 часа). Мы посетим сыроварню семьи Микаелянов в селе Норадус. Вы сможете продегустировать и, при желании, купить изысканные сорта сыра.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Время в пути до озера Севан — 1,5 часа в одну сторону.
- Транспорт и прогулка по озеру включены в стоимость.
- Дегустация сыров проводится по желанию и оплачивается дополнительно — мини-сет — 10 евро, большой сет — 18 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.