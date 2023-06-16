Круиз по озеру Севан и старинные монастыри: путешествие из Еревана

Прокатиться по горному озеру на парусной яхте и раскрыть историю древних храмов с профессиональным г

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Приглашаем в комфортное и невероятно живописное путешествие к озеру Севан! Всего 1,5 часа на авто — и вы уже не в бурлящем Ереване, а на берегу горного озера. Мы прокатим вас на парусной яхте и покажем два чудесных монастыря: Севанаванк и Айраванк. А ещё заглянем на семейную сыроварню и погуляем по средневековому кладбищу.
Круиз по озеру Севан и старинные монастыри: путешествие из Еревана
Круиз по озеру Севан и старинные монастыри: путешествие из Еревана
Круиз по озеру Севан и старинные монастыри: путешествие из Еревана
Круиз по озеру Севан и старинные монастыри: путешествие из Еревана
Круиз по озеру Севан и старинные монастыри: путешествие из Еревана
Круиз по озеру Севан и старинные монастыри: путешествие из Еревана
Круиз по озеру Севан и старинные монастыри: путешествие из Еревана
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Круиз на парусной яхте (1-1,5 часа). Вы прокатитесь по идиллическому горному озеру на яхте и полюбуетесь потрясающими видами.

Инфоцентр национального заповедника Севан (40 минут). Работники инфоцентра расскажут вам о природных особенностях озера: как оно образовалось, чем знаменито и в какие рейтинги «самых-самых» мест в мире входит.

Монастырь Севанаванк (1,5 часа). Образец армянского раннесредневекового зодчества. Вы расшифруете особенности его архитектуры и прикоснётесь к его богатой истории.

Монастырь Айраванк (40 минут). Вы осмотрите чудесный монастырь 9-12 веков, расположенный на скалистом холме с видом на Севан. Наш гид поделится связанными с ним легендами.

Семейная сыроварня (1,5 часа). Мы посетим сыроварню семьи Микаелянов в селе Норадус. Вы сможете продегустировать и, при желании, купить изысканные сорта сыра.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Время в пути до озера Севан — 1,5 часа в одну сторону.
  • Транспорт и прогулка по озеру включены в стоимость.
  • Дегустация сыров проводится по желанию и оплачивается дополнительно — мини-сет — 10 евро, большой сет — 18 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
Водные развлечения
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы

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